Depremde “rant kararnameleri”

Ağır ekonomik çöküntü üzerine gelen depremin üzerinden üç haftadan fazla geçtiği halde hâlâ başta çadır ve konteynır olmak üzere temel barınma ihtiyaçlarının yeterince ulaştırılamadığı bölgede “yeni konut müjdeleri”yle yine yandaşlara rant ihaleleri peşkeş çekiliyor.

Siyasi iktidar, hiçbir zemin incelemesi ve etüdü yapmadan seçim öncesi şaşaalı temel atma törenleriyle âfeti siyasi propagandaya âlet etme peşinde.

Daha depremzedelere arama-kurtarma ekipleriyle ilk yardımın ulaştıramadığı, yüz binlerce vatandaşın enkaz altında kurtarılmayı beklediği ve binlerce artçı depremlerin devam ettiği depremin ikinci gününde millet can derdiyle uğraşırken, “tek kişilik hükûmet”in depremde ilk iş olarak -8 Şubat’ta- OHAL kapsamında deprem bölgelerinde yeni yerleşim alanlarında yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarması bir defa daha “pes!” dedirtti.

CİNÂYET “YASALLAŞTIRILIYOR”

Keza depremin üzerinden henüz on sekiz gün geçmişken, hâlâ bazı köylere iş makineleriyle bir tek çadır dahi gönderilemezken, 24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile deprem nedeniyle OHAL ilân edilen illerde kesin iskân alanlarının belirlenmesi belediyelerin ve diğer kurumların “onay” ve “izni”nden alınıp doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ihale edildi.

Buna göre milyonlarca çürük binaya para karşılığı “sağlam” raporu verilen AKP iktidarında sayıları sekizi bulan “imar afları”yla yetinilmeyip orman vasfını kaybetmiş alanların Hazine’ye tesciliyle iskân bölgesindeki taşınmazlar için kamulaştırma kararı alınıyor.

Âdeta “Türkiye belediyesi” haline getirilen Bakanlığa her türlü yetki bahşedilirken, Anayasaya aykırı olarak “mülkiyet hakkı” ile, Orman, Mera, Tapu ve Kadastro gibi devlet mekanizmasındaki kurum ve kuruluşların yetkileri gasp ediliyor.

Böylece, ilk feda edilen orman ve mera alanları bir kez daha yağmalanırken, tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanlarının yanısıra mesire yerleri ile orman park ve alanlarını turizm kullanımı için betonlaştırma cinâyeti “yasallaştırılıyor!”

Özetle Cumhurbaşkanı’nın depremin ardından “yıkılan binaları bir yıl içinde sıfırdan yapma” sloganıyla onca acı ve kaybın üzerine “sermaye odaklı yapı üretimi politikası”nı sürdürme atraksiyonu sergileniyor.

YENİ FELÂKETLERE ZEMİN…

Bu noktada deprem bölgesinde âfetten etkilenen yapıların geçici-kesin iskân kararları, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterlerin gözetilmesi çağrısında bulunan TMMOB’nin, plânlama, mimarlık ve mühendislik süreçleriyle bilim insanlarının, meslek odalarının, akademik kuruluşların, uzmanlıkların dışlanıp bütün yetkinin Bakanlığa bırakılmasının “yeni bir felâketin ilânı” olacağı uyarısı dikkat çekici.

İmar Kanununun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerdeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümlerinin uygulanmamasının ve Bakanlığı altyapı, üstyapı dahil her türlü inşaatı yapmaya, yaptırmaya yetkili kılan “tek imzalı kararnameler”in yine “iktidara iliştirilmiş müteahhitlerler”e peşkeş çekilen ihalelerle yeni felâketlere zemin hazırlayacağını nazara veren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın ikazı önemli.

Oysa depremden ders almak yerine tam bir “çıkar tezgâhı”yla yine “yandaşlara ihaleler”le siyasi rant ve palazlandıran partizanlık yapılıyor. İktidarda kalmak uğruna milletin maddi ve mânevî hukukuna kastediliyor.

Bile bile bunca vebâle değer mi?