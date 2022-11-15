TESBİT

Kamuoyu araştırmalarının hemen hepsinde “cumhur ittifakı”nın Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedeceğinin ortaya çıkması üzerine siyasi iktidarca yeni siyasi tezgâhlar kuruluyor.

Ekonomik çöküşe karşı “dış güçler” söylemi inandırıcı olmayınca ve Suriye’ye askeri müdahale ve “Yunanistan’la savaş gerginliği” de tutmayınca yeniden bayat algı operasyonlarını, başörtüsü tartışmalarını tahrikle siyasi rant devşirme denemelerine başvuruldu.

En son ana muhalefet liderinin Emniyet raporlarına dayandırdığı uyuşturucu vahametine dikkat çekmesine, “kirli uyuşturucu parasının ve kara paranın cari açığın finansmanında kullanıldığı” ifşasıyla siyasi muhataplarını eleştirisine, Türkiye’nin siyasi tarihinde görülmemiş bir biçimde Emniyet ve Jandarma’ca tepkili karşı çıkılması “devletin partileştirildiği”nin son tezâhürü oldu.

Ana muhalefet liderinin “Önce maddi olarak ekonomiyi batırdılar. Sonra da kara paraya izin verdiler ve mânevi batırma süreci başladı. Erdoğan güya sigaraya karşı, ama ona göre uyuşturucu parasında sorun yok. Ülkeyi kara para pisliğinin bulaştığı ülkelerin arasına, ‘gri liste’ye soktu. Ülkede kara parayla gelen mafyalar, baronlar at koşturuyor. Emniyetin raporları bunları anlatıyor. Yalandan ‘bacak kırma’, ‘torbacı operasyonu’ türü algılarla toplum kandırılıyor” sözleri vakıayı deşifre ediyor.

Ardından da AKP’nin “seçim şarkısı” ya da partili bir milletvekilinin ikrarıyla “cumhur ittifakı’nın ‘Türkiye yüzyılı’ sunumunda çalınan bir müzik” Polis Akademisi Bandosu’nca çalınıyor. Peşinden de Emniyet doğrudan muhalefeti hedef alan bir “bildiri” yayınlıyor.

Oysa demokratik bir ülkede devlet kurumları siyasi eleştirilerde bulunan muhalefete ve demokratik kurullara cevap vermez. Ne var ki bizzat güvenlik bürokrasisince siyasete cevap verilmesi “devlet partisi”nden “parti devleti”ne geçildiği tesbitlerini doğruyor. Görünen o ki güvenlik kurumları da partizanlığa zorlanıp “siyasallaştırılıyor.” Kamu kurumları iktidar partisinin bir parçası haline getiriliyor. 128 milyar doların hebası gibi “28 milyar dolar kara paranın nereye gittiği”ne iktidardakilerce değil, devlet kurumlarınca cevap veriliyor!

En çarpıcısı da resmi raporlarla uyuşturucu felâketi uyarılarını siyasi iktidar cevapsız bırakırken, kamu kurumları devreye sokularak siyasete âletle bir partinin “arka bahçesi” haline getiriliyor!..

GARABET - Hamburger soruları…

Ana muhalefet liderinin Amerika ve İngiltere’de “temiz’ yabancı yatırım ve girişim sermayesi fonlarıyla görüştüğünü açıklaması üzerine son günlerin bir diğer siyasi çarpıtması yapıldı.

“Kıta kıta geziyor, hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok” diye çıkışan Cumhurbaşkanı, “Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı” eleştirisinde bulundu.

Oysa en çok Erdoğan Amerika’ya giden siyasetçi. “Ülkemizin ve tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömüren” sömürgecilerle en çok kendisi görüşmüş. Yahudi lobisiyle, baronlarla, küresel tefecilerle, Soros gibi uluslararası Dolar spekülatörleriyle bir araya gelmiş. Bakanı yüksek faizle para aramış…

Daha milletvekili ve Başbakan değilken bir parti genel başkanı olarak davet edilip Aralık 2002’de ABD Başkanı Bush tarafından Beyaz Saray’da kabul edilmiş; hiç kimseye gösterilmeyen bu sıra dışı iltimas “ABD’den icâzet”e dair yorumları güçlendirmişti.

Bu açıdan Meclis’teki “hamburger tartışması”nda muhalefet sözcülerinin, “Bay Kemal hamburger yedi; ama yetim hakkı yemedi, devleti beşli çeteye peşkeş çektirmedi, oğluna buradan dolar yollatıp, kızına ABD’de gökdelen diktirmedi. O gökdelenin hesabını vereceksiniz!” eleştirilerine; ve “Erdoğan hiçbir resmi sıfatı yokken Bush ile ne görüştü, niye gitti, kaç defa görüştü ve ABD’ye hangi taahhütleri verdi?” sorularına tam bir garabetle doğru dürüst cevap verilmedi…

Sahi neden cevap verilmedi?

VAZİYET - “Çay-simit siyaseti”

Geçtiğimiz haftanın bir diğer tartışması, Cumhurbaşkanı’nın “bizimki simit - kaşar siyasetidir” ifadesini tekrarla siyasi rakiplerini eleştiriye yeltenmesi oldu.

Bir genel başkan yardımcısının ana muhalefet liderinden bahisle “O hamburger siyasetiydi, ben de şimdi simit-kaşar siyaseti yapacağım” demesine atfen, “Taa gençliğimden beri kaşar-simit her zaman hazır yemeğimdi” sözleriyle her fırsatta dile getirdiği “çay-simit fiyatları”nı gündeme getirdi.

Taksim’de vatandaşlara simit dağıtıp, karadaki elli-altmış araç konvoyla, yüzlerce korumanın refakatine benzer onca sahil güvenlik teknesi, koruma gemileri ve helikopter eşliğinde “yüzen saray” özel yatıyla Boğaz turu yapan Cumhurbaşkanı’nın “çay-simit ekonomisi”ni sözkonusu etti.

Buna göre, beş kişilik bir âilenin bir ay üç öğün çay-simit yemesinin 4 bin 500 lirayı bulup 5 bin 500 liralık asgari ücretten geriye bin lira kalması; 2002’de bir simit 20, bir bardak çay 10 kuruş iken şimdi 5’er liradan 10 liraya, 3 lira olan yarım kilo kaşarın 100 liraya çıkması; keza AKP iktidarında kaşarın 30, simidin 20, çayın 50 kat zamlanması “çay-simit hesâbı”nı ortaya koyuyor.

Ve bu vaziyet, her fırsatta simit dağıtan iktidardakilerin “çay-simit siyaseti”nin de çarpıtmalı bir yanıltmanın ötesine geçmediği gerçeğini bir defa daha açığa çıkarıyor…



SÖZÜN ÖZÜ - “Sıdktan yalana pek kolay gidiliyor”

“Şu zamanda, kizb (yalan) ve sıdkın (doğrunun) ortasındaki mesâfe o kadar kısalmış ki, âdeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana pek kolay gidiliyor…”

Bediüzzaman, (Sözler, 446)