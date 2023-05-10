Devletin seçimde suiistimali

Seçime günler kala toplumu gerdirip siyasette tansiyonu yükseltecek yalan ve iftira ile adâlete, milletin birlik ve bütünlüğüne saldırılar, “din-iman, ezan ve kitab”ın tepe tepe istismarıyla tahrik provokasyonları artarken, devlet imkân ve araçlarının sonuna kadar kullanılması vahameti sürüyor.

Mâlum demokratik muhalefetin bir araya gelip ittifak kuramayacağı hesâbıyla “cumhur ittifakı”nı kuran “iktidar cephesi”, “millet ittifakı”nın kurulması üzerine önce “tek kişilik ucûbe sistem”de alây-ı vâlâ ile çıkarılan “ittifak yasası”nı tasfiye edildi.

Peşinden bunun da muhalefeti sindirmeye yetmeyeceğini gören iktidar cenâhı, altmış beş senedir uygulanan il ve ilçe seçim kurullarının en kıdemli hâkimin başkanlığında oluştuğu “tabii hâkimlik” ilkesini kaldırılarak, 15 Temmuz bahaneli 20 Temmuz “OHAL darbesi” ortamında çoğu iktidar partisi teşkilâtlarında yöneticilik yapmış, aday olmuş avukatların partizanca mülâkatlarla “kazandırılarak” yükseltildiği “birinci sınıf hâkimler” arasında kurayla belirlenmesine gidildi.

Yine “tek kişilik hükûmet”te lağvedilen Başbakanın bütün yürütme yetkilerinin devredilip hiçbir “seçim yasağı”na tabi tutulmayan partili Cumhurbaşkanının siyasi rakiplerine karşı seçimde partisinin propagandasında her türlü devlet imkânlarını sonuna kadar kullanması yasa dışılığı “yasallaştırıldı.”

KAMU KAYNAKLARI HOYRATÇA HARCANIYOR

“Bakanlık çalışmalarını tanıtma” paravanında meydanlarda “Bakanlık TIR’ları-stantları kurularak “cumhur ittifakı adayı” ile milletvekili adaylarının boy boy fotoğraflarıyla, parti flamalarıyla siyasi propaganda yapılıyor. “Bakanlık gücünün seçim çalışmaları için kullanılması”na dair bir soruya bir Bakan yüksünmeden “Bakanlığımızın tüm yetkilerini, gücünü kullanacağım tabi ki” diyor.

Milletin vergisi, kamu kurumları “bir siyasi partinin lehinde, diğerlerinin aleyhinde ve vatandaşın oyuna tesir etmek maksadı”yla açılış ve temel atma nutuklarında her türlü devlet vasıtası, kamu kaynağı vıcık vıcık sarf ediliyor. O denli ki bir Bakan’ın seçim aracından “AFAD kolileri” çıkıyor.

“Peşkeş çekilen ihalelerle “yandaşlaştırılan” sözde “özel televizyonlar”ın serapa tarafgirlikle muallel yayınlarının yanısıra, milletin vergisiyle yayın yapan onlarca devlet kanalı “iktidarın borazanı” haline getirilmiş. TRT’nin “cumhur ittifakı”na 59, adayına 32 saat, “millet ittifakı”na 49 dakika, ortak adayına 32 dakika verilmesi haksızlığı ve hukuksuzluğu çarpıklığı sergileniyor.

CAMİ DUVARINA PARTİ PANKARTI

Bu arada “partileşen devlet”te devlet teâmülü tümüyle tahrip edilerek; valiler-kaymakamlar bakanlarla, AKP’li adaylarla, parti teşkilâtlarıyla açıkça seçim çalışmalarına katılıyor.

Sadece din istismarıyla, ordunun çıkarma gemisi “savaş gemisi” olarak çarpıtılıp “partinin seçim otobüsü”ne çevrilmesi, savunma sanayinin seçim propagandası aracı olarak saptırmasıyla kalınmıyor, devlet kurumları âdeta bir seçim merkezine dönüştürülmüş, resmi hesaplarından parti programları - mitingleri paylaşılıyor. Dinî ve tarihî mekânlara, surlara iktidar partisinin sloganları sallandırılıyor.

Keza ders yılı devam ederken AKP mitinglerine zorla katılım için okullar tâtil ediliyor; göz göre göre Anadolu’nun muhtelif yerlerindeki kamu kurumlarına, okul binalarına dev Erdoğan propaganda afişleri, cemaatin namaz kıldığı camilerin duvarlarına parti pankartları asılıyor.

İmamlara AKP mitinglerine “cami cemaatini toplama”, okul müdürlerine “öğrencileri getirme” yazılı-sözlü-telefon tâlimatları veriliyor; parti teşkilâtlarının dayatmasını yerine getirmeyen imamlara soruşturma açılıyor; baskılar yapılıyor, şantajlar savruluyor…

Ve devletin partizanca suiistimali de milleti kutuplaştırmaya yetmediğinden, son çâre olarak provokasyonlara başvuruluyor; milletin ferâsetini şaşırtamayacağını bile bile canhıraş çırpınıyor…