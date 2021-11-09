Dinî değerleri hoyratça istismar

“Millet ittifakı”nın “tek işilik ucûbe yönetim”e karşı “parlamenter demokratik sistem” işbirliği içindeki partilerle birlikte yüzde 60’ları aşmasına mukabil yüzde 40’ın altına inen ve oyları hızla eriyen “iktidar cephesi”nin söyleyeceği bir sözü, vereceği vaadi kalmamış; ekonomik çöküşten dış politikadaki iflasa, her alanda yıkıma karşı çâre olarak yeniden dini siyasette istismara tevessül ediyor.

Bilindiği gibi bir nikâh merasiminde “Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden defteri vermek istemiyorum” garip sözleri çokça tartışılan bir AKP’li vekil, daha sonra bir toplantıda partililere, “2023 de yanlışlık olursa Türkiye’de, zannetmeyin ki ben verdiğim oyun hesabını vermeyeceğim, samimiyetle söylüyorum daha fazla vereceksiniz. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz hacdan daha fazla vereceksiniz!” diye önümüzdeki seçimlere dair kendince garip bir “dinî fetva” verdi. (gazeteler, 23.9.21)

Keza daha evvel 30 Mart 2019’daki İstanbul seçimlerinden sonrası “bir şey olmadıysa mutlaka bir şeyler oldu!” garip çıkışıyla YSK’nin seçimleri iptal ederek 23 Haziran’da yenilediği sürçte seçim işlerinden sorumlu iktidar partisi Genel Başkan Yardımcısı, şimdi de “Yirmi yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey’e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor” diye konuştu. (gazeteler, 7,11.21)

Ve bu vaziyet, esasen dünya işlerine dair olan siyaseti, siyasi partileri ve siyasetçileri dinde âlet etmenin son örneği oldu…

DİN FÜTÛRSUZCA İSTİSMAR EDİLDİ

Gerçek şu ki, iktidar partisine mensup siyasetçilerden daha önce de dini âlet eden çıkışlar oldu. Özellikle seçim süreçlerindeki siyasî tartışmalar arenasında dini değerler siyasi söylemlerde kullanıldı.

Meselâ “AKP’nin seçimi kazanması göklerden inen bir karardır” iddiasına tevessül edildi. “Siyasî iktidara ilişik ilâhiyatçılar”, “referandumda hayır oyu verecekler şeytandır, haçlı zihniyetidir” ithamında bulundular. İktidara ilişik bir tarihçi”, “İslâmî kaideye göre Erdoğan’a oy vermek İslâmın gereğidir” dedi.

Yine bir milletvekili “Tayyip Bey için her gün iki rekât şükür namazı kılmamız gerekir” sözünü sarf etti. AKP’li bir eski bakan, partisinin adayına oy isterken, “İnanıyorum ki vereceğiniz destek yarın ruz-i mahşerde yine sizin berat (kurtuluş) belgelerinizden biri olacak” teminatını vermeye kalkıştı..

Camilerde seçim propagandası garabetleri yoğunlaştırıldı. AKP’li adaylara camilerde duâ edildi. Cami avlularında “Tayyibim” başlıklı ilâhi broşürü dağıtıldı. Toplu iftarlarda ve cami açılışlarında iktidar cânibince en üst düzeyde siyasî rakipleri hedef alan ağır siyasî salvolar savruldu.

Özetle, her fırsatta kendini “yerli” ve “milli,” karşısındakileri “gayr-ı milli”, “terörist” ve hatta “hâin” ilân eden karalama kampanyasıyla milli değerleri istismar bir sonuç vermeyince bu kez yeniden yoğunlukla “dini değerler”in istismarına yönelen “siyasetin çirkin yüzü” sırıtıyor. Tefrika telkin eden tahriklerle vahim bir biçimde Müslümanlar arasında iftirak fitnesi alevlendiriliyor.

DİYANET HÂLÂ SUSKUN…

Daha da vahimi, siyasî tartışmalarda “meleği şeytan, şeytanı melek” yapan dinî açıdan fevkalâde mahzurlu vahim yakıştırmalara, din ve mukaddeslerin siper edilmesine, “din inhisarcılığı”yla dine ve mânevî değerlere hürmetin ortadan kaldırılmasına, “kuruluş ve görevleri hakkında kanun”un ilk maddesine “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek”le görevli olan Diyanet’in İslâm itikadına göre fevkalâde mahzurlu yakıştırmalara bigâne kalması,

Son süreçte ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, ihaleye fesad karıştırmak, yandaşlara kamu malını peşkeş çekmek, gasp ve talana ilişkin tek kelime bahsetmeyip, en ufak bir ikazda bulunmaması, “bir partiye oy verilmesinin sevap hanesine yazıldığı” çarpıklığına suskun kalması.

Siyasi rant uğruna siyasi muhaliflerini “dine aleyhtarlık tavrını almaya” sevk eden kışkırtıcı söylemlerle dinî hassasiyetlerin hoyratça tahrip edilmesiyle toplumun kutuplaştırılmasına, mukaddeslerin istimâliyle dinî değerlerin “siyasetin cinâyeti”ne âlet edilmene seyirci kalması.

Toplumu felç edip sosyal patlama raddesine getiren mânevî ve ahlâkî çöküntü felâketine karşı yeterli ve etkili hiçbir mânevî tedbir alınmazken, siyasî polemiklerle dinin siyasete âlet edilmesiyle dine zarar verilmesine karşı en ufak bir itirazda bulunmaması…