Dini suiistimal tuzağı

Görünen o ki şehit cenazeleri üzerinden cami avluları bir defa daha siyasetin arenası haline getirilirken, toplumu kutuplaştıran, siyasi rakiplerine “hain” damgası vuran tefrika fitnesi yeniden devrede.

Şehitler üzerinden siyasetle iktidardakilerce ülkenin yarısının “terörist” ilân edildiği kamplaştırmada açığa çıktığı gibi son günlerde yine “kimlik siyaseti”yle din üzerinden muhalefet ötekileştirilip “düşmanlaştırılıyor.

DİNÎ DEĞERLER “SİYASİ OLTA” YAPILIYOR!

“İktidara iliştirilmiş medya” habbeyi kubbe yaparak gündemi değiştirme ve din üzerinden muhalefeti yıpratma tartışmasını tırmandırma peşine düşmüş, sonuna kadar suiistimal ediyor.

Çarpıcı olan, ana muhalefetin ve ideolojik saplantılarından kurtulamamış medyatik mahfiller başta olmak üzere “laikçi-Kemalist” mihrakların seçim arefesinde ideolojik gerilimi alevlendiren “siyasi olta”ya takılması.Tam da mahalli seçimler öncesinde yine bir yığın çarpıtma ve uydurma ile iktidardakilerin istismarla kullanacağı, millet nezdinde siyasi rakiplerini “din dışı” hatta “din karşıtı” ithamıyla millet nezdinde itibarsızlaştırma oyununa gelmekle kumpasın bir parçası haline getiren komploya bodoslama atlaması. Bir defa daha iktidarın değirmenine su taşınırken, bu karalama kampanyasında yine en çok dinin, dindarların zarar görmesi.

Oysa AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik yönetim”de dinî değerlerin aşındığı, toplumun ciddi bir ahlâkî erozyona uğradığı resmî raporlarla ortada. Meclis’in, Emniyet’in ve özel araştırma kuruluşlarının tesbitleriyle gittikçe yaygınlaşan uyuşturucu ticaretiyle kaçakçılığı Türkiye’yi âdeta bir “narko ülke” haline getirmiş.

Kötü madde bağımlılığı, ilkokula kadar inen içki tüketimi, kolaylaştırılan kumar, bir tıkla erişilen sanal kumar, çeşitlendirilen şans-talih, toto-loto oyunları katlanmış.

Kanallardan oluk oluk akan müstehcenlik, şiddet ve sefâhetle her türlü mânevî yozlaşma telkin ediliyor. Âileyi çökerten, nikâhsız beraberlikleri özendiren, cemiyeti zehirleyen diziler dizyobu, her türlü ahlâksızlık enjekte ediliyor…

İnsanların dünyevileştirilip menfaat zebunu edilmesiyle yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvetin, kamu malını yandaşlara peşkeşin, ihaleye fesat karıştırmanın, kayırmanın, talanın, gasbın kat kat artması toplumu âdeta felç etmiş; büyük bir mânevî bunalım hükümferma…

DİNİ “SİYASİ MALZEME” HALİNE GETİRME

En vahimi de dinin, mukaddeslerin siyasette istismarıyla insanların, bilhassa gençlerin dinden soğutulup dinin aleyhine itilmesi; ibadetin azalması, İmam Hatipler’de bile namaz kılanların oranının düşmesi; “deist”-“atist”olduğunu söyleyenlerin çoğalması.

Hasılı, dini değerler siyasete kurban ediliyor. Sırf siyasi rant elde etme hırsıyla “dinin dahilde (içeride) menfi tarzda istimali” ve suiistimaliyle kara propaganda yapılması.

Demokratik muhalefet, ekonominin çöküşünden dış politikaya her alanda bütün hedefleri fiyasko çıkan “iktidar cephesi”nin en mâkul bir eleştiriyi bile “din aleyhtarlığı”na, hatta “din düşmanlığı”na yoran ve bununla “beslenen” propagandalarına karşı müteyakkız olmalı.

Her fırsatta dindar ve muhâfazakâr kesimleri siyasi malzeme haline getiren siyasi iktidarın dini cemaatler üzerinden kurduğu tuzağa düşmemeli.