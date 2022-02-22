“Döviz istikrara kavuşmuş!”

Türkiye’nin sekiz senedir aralıksız küçüldüğü, daha doların 8 lirayı, euronun 10 lirayı aştığı, faizin, dövizin, işsizliğin tırmandığı sırada Cumhurbaşkanı, “ekonomi uçuyor” demişti.

Partisinin grubunda “Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30’a çıkacak, Türkiye ekonomisi batacak’ diyorlar!” diye ekonomistlere veryansın ederken “Dolar 10 liraya çıkacak” diyenler soruşturma açılıp yargılanmışlardı.

Şimdi de enflasyonun son yirmi yılın rekorunu kırdığı, gerçek enflasyonun üçlü rakamlara ulaşıp “açlık sınırı”nın yılın ilk ayında 4.250 lira ile asgarî ücrete yetiştiği, “yoksulluk sınırı”nın 13.844 liraya vardığı çöküşte “Türkiye’nin ekonomide tarihinin en güçlü dönemine gireceği”ni söylüyor.

Müstafi veya “muaf” Hazine ve Maliye eski Bakanı Albayrak’ın “Mart Şubat’tan, Nisan Mart’tan daha iyi olacak’!” diye ümit dağıttığı, ancak tam tersine Mart’ın Şubat’tan, Nisan’ın Mart’tan da kötü çıktığı döneme benzer şekilde “Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkileri hep birlikte görülecek” diye ümit pompalıyor.

“Döviz kuru istikrara kavuştu” diye daha bir yıl önce 7 lira olan doların önce hızla 18 liraya çıkıp ardından 13 liraya düşmesini “istikrar” olarak propaganda ediyor.

Ve Şubat’ın başında Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Enflasyonun Nisan’da yüzde 50’nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz” ihbarı Ocak ayında enflasyonun yüzde 48.69 çıkmasıyla havada kalıyor!

Ki bu vaziyet, enflasyonun TÜİK rakamlarıyla yüzde 50’lere, gerçekte yüzde 114’lere yükseldiğine bakmadan, seçime doğru, enflasyonun tepeden gelen tâlimatlarla birkaç puan “düşük” gösterilmesiyle “istikrara kavuştuğu” iddiası, çarpıtmalı algı operasyonunun ipuçlarını veriyor.



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“Kazanç yandaşa, sıkıntı vatandaşa”

Cumhurbaşkanı “Kazançtan, nimetten birlikte istifade ettik, külfetine birlikte katlanacağız; kazancı paylaştığımız gibi sıkıntıyı da paylaşmalıyız” çağrısıyla vatandaşlardan “fedakârlık” istiyor.

Oysa nimeti millet değil, milyar dolarlık ihalelerin peşkeş çekildiği, yüz milyonlarca dolarlık vergi ve kredi borçları defalarca silinen “yandaş şirketler”in müteahhitleriyle çoğu ayda 100 bin liradan fazla çoklu maaşları alan Saray’a yakın bürokratlar paylaşıyor.

Bir kamu şirketinin yıllık 250 bin euro -3 milyon 250 bin, aylık 270 bin lira- maaşlı yönetim kurulu başkanı, 100 bin euro -1 milyon 500 bin, aylık 125 bin lira “kazanan” atanmış banka yönetim kurulu üyeleri, kâr payıyla birlikte ayda eline 161 bin 928 lira geçen banka yöneticileri; toplam maaşları 80-100 bin lirayı aşan yüzlerce atanmış ülkenin kazancını hoyratça hortumluyor.

“İktidara iliştirilmiş medya” haline getirilmesi için bir defada 750 milyon dolar kredi verilip yıllardır hesabı sorulmayan “medya patronları” ranttan aslan payı alıyor.

Özetle, kazançtan “yandaşlar” istifade edip sefâsını sürerken, ağır enflasyon altında inim inim inleyen vatandaşlar sıkıntıyı çekiyor, külfeti halk sırtlıyor.

Neticede, nimet yandaşa, külfet vatandaşa adâletsiz paylaşımı tam gaz devam ediyor…

