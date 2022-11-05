“Dünya sefâlet birincisi” vizyonu!

TESBİT

“Yeni yüzyıl vizyonu” programında Cumhurbaşkanı’nın AKP iktidarındaki bazı “dünyada birincilikleri”ni “teğet geçmesi” dikkati çekti.

Zira bizzat Hazine Bakanı’nın daha geçen Mayıs’ta “Türk lirası yüzde 45 civarında değer kaybetmiş, daha da düşmez” ikrarından sonra yüzde 15 daha değer kaybıyla tarihinde en dibe vurmasıyla Türkiye “dünyada parası en çok değer kaybeden ülke” olmakla “birinci” olmuş.

Keza “demokrasi” ve “hukukun üstünlüğü”nda dünyada ilk 100’ün arasına girmeyen ve enflasyonda “Avrupa birincisi” olan Türkiye, AKP iktidarının “tek kişilik ucûbe hükûmet”le “taçlanan” yirmi yılın sonunda “sefalet endeksi”nde de dünyada “ilk sıra”da. (gazeteler, 1.11.22)

İşsizlik, enflasyon, faiz oranı ve milli gelir gibi ekonomik göstergelerin hesaplandığı, ülkelerin ekonomik durumunu ortaya koyan “dünya sefâlet endeksi’nde “hibrit/melez otoriter demokrasi” ve “enflasyon”da aynı kategoride kaldığı Güney Amerika ve gün aşırı darbelerin yapıldığı totaliter Güney Amerika ve hâlâ mızrak atanların yaşadığı Orta Afrika kabile ülkelerini geride bırakmış.

Yani 2021’de 156 ülke içinde Avrupa’da ilk sırada yer aldığı “sefalet endeksi”nde Türkiye, -100 üzerinden- 89.9 puanlı Arjantin’e, 41.4 puanlı Güney Afrika’ya, 23.8 puanlı Macaristan’a, 22.2 puanlı Polonya’ya açık fark atarak 93.3 puanla 156 ülke arasında “dünya birincisi” olmuş.

Ayrıca 2002’de 1.68 lira olan doların 2022’de 18.62 liraya çıkmasıyla dövizin, tâlimatlı resmi rakamlarla yüzde 85’i, ekonomist akademisyenlerin ölçümüyle yüzde 185’i, gerçekte enerjide ve gıdada yüzde 300’leri, 400’leri aşan enflasyonun, faizin, işsizliğin yükselmesi ve ekonominin çökertilmesi hızında da dünyada “birinci.”

Bundandır ki yirmi yıllık AKP iktidarının sonunda ortaya attığı hiçbir “hedefi” tutturamayan “tek kişilik yönetim”, gerçekleri saptırmak için tam bir algı operasyonu ve çarpıtma peşinde. İktidardakilerin “yeni yüzyıl vizyonu”nda şimdi de 2053’ü, otuz sene sonrasına hayal satıyor.

VAZİYET

Çöp ithalinde de “birinci!”

Vaziyet şu ki AKP iktidarında, başka “birincilikleri”yle kazanmış. “Tek kişilik hükûmet”te “Avrupa’nın çöpü”nü ithalde birinci sırada yer alması bunlardan biri.

Avrupa’dan ithal edilen plastik atık miktarı 196 kat artmış. Bir tek 2020’de 656 bin 960 ton plastik çöp ithal edilmiş. İngiltere, Fransa, Hollanda vb ülkelerin yüzlerce kamyonla, gemilerle gönderdiği Avrupa çöpünün yüzde 37’sini aşan 17.7 milyon ton çöple Türkiye çöp ithalinde “lider ülke” olmuş.

Çarpıcı olan, Çin, Malezya, Vietnam ve Taylan gibi ülkeler plastik atık ithalatını kısıtlayıp Avrupa’nın atıklarını kabul etmezken, Türkiye’nin Avrupa’nın baş edemediği çöpünün yarısına varan büyük kısmını kabulle çöp ithalinde ikinci sıradaki Hindistan’ın beş katı çöpü ithalle “çöp deposu” yapılması; Eurostat’ın verileriyle, ithal çöpün yüzde 90’ının hurdalarından oluşması.

Hâsılı, Avrupa’dan büyük çöp ithaline karşı uyaran muhalefetin yakınmasıyla “Hazine’yi yandaşa peşkeş çekip tüketen siyasi iktidar, üç-beş Euro için Türkiye’yi Avrupa’nın çöplüğü yapmış, yapıyor.”

Yani AKP iktidarı Türkiye’yi “Avrupa çöplüğü” ithalde de zirveye çıkarmış…

GARABET

“Türkiye yüzyılı’ masalı…”

“Yeni yüzyıl vizyonu”nun “yüzde 100 yerli ve milli”, “Türkiye’nin gurubu” propagandasıyla tanıtılan, başta 250 -300 bin lira denilip en son 908 bin liraya satılacağı, dövize bağlı olarak fiyatının daha da yükseleceği belirtilen ve bir partinin propaganda aracı haline getirilen TOGG’un “yerli ve milli olmadığı” her haliyle ortada.

Aslında bizzat Ceosunun daha başta “Elektrikli motor için Bosch’la, bataryası için Çin firmalarıyla görüşüyoruz. Entegrasyonda Alman firması EDAG’ı seçtik. Mekanik aksamlarla şasi sisteminde İngiltere’nin Myra firması, tasarımda da İtalyanlarla anlaştık ikrarıyla peşinen sinyalleri çakılmıştı.

En son tedârikçilerde yüzde 51’in yakalandığını söyleyip, motoru, bataryası, entegrasyonu, mekânik aksamı, şasesi, tasarımı ithal aracın nasıl “yüzde 100 yerli ve milli olduğu” sorusuna, “çünkü direksiyonda biz varız, fikri ve sınai mülkiyet hakları bizde” tuhaf cevabı çarpıklığı ortaya koyuyor.

Bu bakımdan Deva Partisi Genel Başkanı Babacan’ın “Prompterdan ‘hak, eşitlik, birleştiricilik’ deyip gerçekte kavga, düşmanlık, ayrışma ve kutuplaştırmayı dayatan; kavga, hakaret, aşağılama, açlık, sefalet, onur kırıcı muameleyi devam ettiren ‘otoriter zihniyet’in “20. yüzyılın figürlerini, büyük krizlerini yan yana dizip ‘Türkiye yüzyılı’ masalı anlatıyorlar” eleştirisi garabeti ifşa ediyor...

KISACA

“Türkiye yüzyılı’ mı, büyük yıkım mı?”

“Büyük yıkım mı yaşıyoruz yoksa ‘Türkiye yüzyılı’nı mı kuruyoruz? Bir zamanlar dünyanın 7. zengin ülkesi olan Arjantin şimdilerde 27. sıraya nasıl düştü? Ya da Venezuela bu hale nasıl geldi? (…) Şu anda Arjantin’i bile geçtik… Ve hızla Venezuela olma yolunda ilerliyoruz…” İbrahim Kahveci, (Karar, 31.10.22)

SÖZÜN ÖZÜ

“Siyâset propagandası vâsıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor.”

Bediüzzaman, (Sözler, 446)