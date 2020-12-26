Dünyada "en yüksek faiz" grubunda!

TESBİT

Her fırsatta “faizin enflasyonun sebebi olduğu” tepkisine ve “özel bankalarda faizin yüze 50’ye çıktığı ortamda reel sektör nasıl ayakta kalır” yakınmasına rağmen faiz artışı sürüyor.

“Faizlerin artışı”nı isteyen önceki Merkez Bankası başkanlarını binbir tahkirle tepeden görevden alan Cumhurbaşkanı’nın atadığı yeni Başkan, daha önce yüzde 10’dan 15’e çıkarılan politika faizinin yüzde 17’ye çıkarıldığını duyuruyor. Böylece faiz artırımı 6.75 puana ulaşıyor. (gazeteler, 25.12.20)

Çarpıcı olan, sözkonusu yüksek faiz için “enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması için 2021 yılsonu hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılması”nın gerekçe gösterilmesiyle Cumhurbaşkanı’nın “tezi”nin bir defa daha boşa çıkarılması.

Gerçek şu ki halka karşı “faiz karşıtı” nutuklar çekilirken, AKP iktidarında Türkiye de tarihinin en yüksek faiz politikalarını uygulanıyor. En çarpıcısı da “iktidara ilişik medya” kalemşorları, bu fahiş faizi bile “iktidarın bir başarısı” (!) olarak pompalıyorlar!

Zira sadece 2019’un ilk 10 ayında, bir dakikada 201 bin 735 lira faize gitmiş. Bir günde ödenen faiz 290 milyon 499 bin 365 lira, 51 milyon 506 bin 979 doları bulmuş. Hazine, ayda 1 milyar 545 milyon 209 bin 370 dolar faiz ödemiş. 18 yılda 189 milyar dolar faize verilmiş.

Düşülen vartada, birçok ülke “sıfır” hatta “eksi faiz”le kredi bulurken, Türkiye yüzde 7 fahiş faizle bile para bulamıyor. Muhalefetin tesbitiyle “Türkiye’yi Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getiriliyor, dünyadaki faiz baronları âbâd ediliyor.”

Ve “ucûbe sistem’ sebep, faiz netice” oluyor…

GARABET

“O danışman” neden soruşturulmuyor?

“HDP’nin kapatılması” ve AİHM’in “Demirtaş’ı tahliye kararı”nın Cumhurbaşkanı’nın çıkışıyla uygulanmayacağı tartışmaları devam ederken, geçen hafta yurtdışında olduğu bilinen terör örgütü elebaşı O. Öcalan’la yapılan bir röportaj medyaya yansıdı.

24 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimleri öncesi TRT’de röportajının yayınlanmasıyla ilgili “TRT’den teklif geldi” diyen Öcalan, “Son dönemde hükümetten birileri sizle görüşmeye geldiler mi?” sorusuna, “Evet, kısa bir süre önce bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük” cevabını verdi.

Ve bu ifadeler, “HDP’nin attığı adımlara eleştirel yaklaşıyorum” diyen Öcalan’ın bu sözleri on sekiz ay sonra da olsa bir terör örgütü elebaşının AKP’ye oy verdirmek için devletin televizyona çıkartıldığının açık ikrarı oldu.

Çarpıcı garabet, her fırsatta kendilerini “yerli” ve “millî” olduğunu tekrarlayıp siyasî rakiplerini “terörist”, “terör örgütü destekçisi”, hatta “hâinlik”le suçlayanlardan sözkonusu ifşaata dair hâlâ hiçbir açıklamanın yapılmaması. Ne Cumhurbaşkanı’ndan, ne Bahçeli’den ve ne de içişleri Bakanı’ndan hiçbir tepkinin gelmemesiyle yaman bir çelişkinin sergilenmesi.

Gerçekten, “kırımızı bülten”le aranan terörist elebaşıyla görüşen “o danışman” neden soruşturulmuyor? Yoksa o danışman da mı “görevli” ve “izinli” olarak görüştü?

VAZİYET

“Evine dön!” tweetleri

“Millet ittifakı”na “illet, zillet” tahkirlerini savurmaya devam eden Bahçeli, bir yandan da hâlen “İP” dediği İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e “evine dön!” çağrısını yeniliyor.

En son attığı “Masa kurma. Bir kez daha diyorum, dön evine, bitsin bu çile” tweetine İyi Parti lideri Akşener’in sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp “Genel Merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum!” cevabı dikkat çekti.

Vaziyet şu ki, tekrarlanan “evine dön’ çağrısının ne anlama geldiği” tartışmalarına karşı Akşener’in defalarca “tek kişilik sistem”in tasfiyesi ile “güçlü demokratik parlamenter sistem için işbirliği yapabiliriz” söyleminin çarpıtıldığı açıklamasına, “seçmenimizi tanıyorum, ‘cumhur İttifakı’ ile el ele tutuşma bir yana, hafif yumuşasak bile terliğini çıkarıp, bizi eve kadar kovalarlar. ‘Cumhur ittifakı’ bizim aklımızdan geçmiyor, asla böyle bir şey yok” tavzihine ve parti yetkililerinin beyânlarına rağmen “evine dön!” tweetlerinin “Erdoğan’a bir mesaj” olduğu belirtiliyor.

Bütün anketlerde yüzde 40’lara düşen “cumhur ittifakı”nın zorda kalmasına karşı canhıraş “yeni stepne” arandığı yorumları yapılırken, AKP’nin kıskaca alınarak “MHP’ye mecbur edilmesi”nin sürdürülmesinin hedeflendiği tesbitleri ağırlık kazanıyor.



İLGİNÇ

“Gibi gibi…”

“Bir aksilik olmazsa Pazartesi günü Çin aşısının 3 milyon dozunun Türkiye’de olacağını” söyleyen Sağlık Bakanı, “Biontech aşısını Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum Ocak’ta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak” demiş. (gazeteler, 24.12.20)

Görünen o ki salgınla mücadelede nelerin yapılacağının dahi Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığı “tek kişilik sistem”de aşı işinde de Bakan kesin rakam veremiyor, güvence ortaya koyamıyor; hangi aşının ne zaman ve ne kadar getirileceğini kamuoyuna net açıklayamıyor.

Aşı temininde defalarca rakamların ve tarihlerin değişmesi, bu konuda da asıl yetkinin Bakanlıkta olmadığını ortaya koyuyor. Ve oldukça önemli ve kritik olan aşıya ilişkin hâlâ doğru dürüst bir plânlamanın olmadığı, olsa da uygulamadaki kargaşayı su yüzüne çıkarıyor.

Bundandır ki “zannediyorum” diye başlıyor, “gibi-gibi”lerle devam ediyor.