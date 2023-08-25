“Düzensiz göçle mücadele” perdesinde

Ankara’nın dış politikadaki kırılması sadece “Suriye krizi”nde emperyal ecnebi işgalcilerin hegemonya ve çıkarları hesâbına dayattıkları “tefrika projeleri”ne taşeronlukla ve Türkiye’nin “mülteci üssü” haline getirilmesiyle kalmıyor.

En son geçen ayki Türkiye ziyaretinde Kapıkule’de incelemelerde bulunan göçten sorumlu İngiliz Devlet Bakanı Robert Jenrick’in Türkiye ile İngiltere arasında “insan kaçakçılığı şebekelerini engelleme ve çökertme” perdesinde “Türkiye’de polis teşkilatı içerisinde İngiltere’nin desteklediği bir birim oluşturulduğu” ifşasıyla İngiliz medyasında Türkiye’nin insan kaçakçılığı çetelerinin merkezi olarak tanıtılması dikkat çekici.

SINIRLAR İNGİLİZLERE Mİ İHALE?

Bilindiği gibi 2021 Temmuz’unda Brüksel’deki NATO karargâhında Erdoğan - Biden baş başa görüşmesinin ardından, “Taliban’dan kaçma” perdesinde Amerikan işgaline hizmet eden “işbirlikçi Afganlar”ın İran üzerinden geçişlerinin sağlanıp Türkiye’de tutulması için “gizli anlaşma” yapılmış; Irak’ı işgal için tetiklenen Birinci Körfez Savaşı’nda ABD’nin işbirlikçisi “CIA peşmergeleri”nin Kuzey Irak’tan alınıp Guam adalarında eğitildikten sonra tekrar taşeronluk hizmeti için bölgeye geri getirilmesine benzer bir plânla yolgeçen hanına dönen sınırlardan yüzlerce, binlerce “Amerikan Afganı”nın kafileler halinde Türkiye’ye geçmeleriyle “yeni sığınmacı dalgası”na kapı açılmıştı.

Belli ki çöküşteki ekonomiye sıcak para bulmak uğruna AB ile yapılan “geri kabul anlaşması”nın bir versiyonu el altından tek başına İngiltere ile yapılmış. Ne var ki içeriğinde ve detaylarında nelerin olduğu kamuoyuna açıklanmayan “İngilizlerle göç mutabakatı ve işbirliği”nin Türkiye üzerinden geçiş yapan düzensiz göçü önlemeye mi yönelik olduğu, İngiltere’ye vize ile giriş çıkış yapan Türk vatandaşlarının havaalanları veya sınır kapılarındaki denetimini kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

Nitekim muhalefet milletvekillerinin Meclis’te sorduğu mevzubahis “merkezin mahiyetinin ne olduğu, kaçının nerelerde kurulacağı”, özellikle “İngiltere uyruklu kaç personelin nerelerde görevlendirileceği”, faaliyetlerinin sınırları ve kapsamının hangi kurumlarca belirlenip denetleneceği”ne ilişkin sorulara “iktidar cephesi”nden tek kelime bilgilendirme yapılmaması, “Türkiye’ye müdahale edildiği” ve “korumada başarısız olduğu sınırlarını İngilizlere ihale ettiği” tesbitlerini teyid ediyor.

PARA UĞRUNA “SIĞINMACI DEPOSU”

Özetle “Bu mutabakatın uygulanmasında, ülkemizin toprakları üzerinde karar ve uygulama mekanizmasını Türkiye mi yoksa İngiltere mi belirleyecektir?” sorusunun cevapsız kalması vahameti ortaya koyuyor.

Hâsılı, İngiltere tarafından duyurulan, ancak Ankara’dakilerin hâlâ gizlediği “mükemmeliyet merkezi” her ne kadar tumturaklı laflarla paketlense de, sözkonusu birimin, Türkiye’nin Batı’nın “sığınmacı deposu” yapılması uğruna sınırlarını korumasının da İngilizlere ihale edilmesi çarpıklığını ortaya koyuyor.

İngiliz Bakan’ın “Türkiye-İngiltere ortaklığının ‘maddi destek içerdiği”ni söylemesi bu “anlaşma”nın da yüksek faizle borç para karşılığı yapıldığı istifhamlarını derinleştiriyor.