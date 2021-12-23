“Ekonomi düzeliyor” sahte algısı

Öncelikle iğneden ipliğe her şey kat kat zamlanır, yeni vergi, ceza ve harçlar arttırılırken, yüzde 60’lardan yüzde 100’e varan dünyanın en yüksek enflasyonunun süreceği tesbiti yapılıyor.

Dolar garantili “yandaş müteahhitler”in dışında kimse gelirini ve maaşını dolarla-dövizle almazken, doğalgazdan akaryakıta, tarım ürünlerinden ilâç ve gübreye ara ve ham girdilerin yüzde 70’inin dövizle ithal edildiği vetirede vatandaşlar aslında her şeyi dolarla satın alıyor.

Eylül başında 8.30 lira olan doların üç buçuk ayda 18 liraya dayanmasının ardından 13 liraya düşmesiyle sanki “ekonomi düzeliyormuş” havası pompalanıyor.

Keza dolar kurunu 6.3 lirada baskılamak için 128 milyarın kimlere ve nereye gittiği bilinmezliğine benzer kimlerin yine milyarları vurduğu muamması devam ederken, 7 lira olan doların üç katına çıkmasından sonra iki katına indirilmesi oyunu “büyük başarı!” olarak propaganda ediliyor.

AĞIR KRİZİ ÖTELEME OYUNU DA TUTMAZ

Vakıa şu ki önce Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası Başkanı ve yeni Hazine Bakanı ısrarla “faizlerin düşeceğini ve doların yükseleceği”ni söyleyerek bile bile vatandaşları dövize yönlendirdi.

Peşinden “nas” üzerinden dinî değerler istismar edildi. “Yeni ekonomik program” kılıfıyla yasası ve meşruiyeti olmadan “TL mevduatına dolar-döviz garantisi”yle TL yabancı paraya bağlanarak ekonomi bütünüyle “dolarize” edildi, kur yükü Hazine’ye yüklendi.

Doların 18, euronun 20 liraya hızla çıkması âdeta seyredildi. Vatandaşlara yüksek kurdan dolar aldırıp, “TL mevduatına döviz garantisi”yle doların sert düşüşü şoku meydana getirildi.

Yüksek dövizle ithalat yapanlar büyük zararlara uğratıldı. “İllüzyon ekonomisi” ve derin bir depresyon travmasıyla küçük yatırımcı, esnaf, çiftçi ve sanayicinin batmasına sebebiyet verildi…

Belli ki meşruiyeti kalmayan siyasi iktidar, ekonomiyi düzeltip istikrara kavuşturmak yerine, algı operasyonlarıyla kamuoyunda “ekonomi düzeliyor” sahte algısını oluşturmanın peşinde. Hilelerle ekonomide de göz boyamaya çalışıyor.

Ancak ekonomistler, sun’i düşüşün geçici olduğunu ve doların - dövizin kısa sürede yeniden yükseleceğini kaydediyorlar. Bu “oyun”un da tutmayacağını, son “makyaj”ın da ancak birkaç ay süreceğini belirtiyorlar. Son müdahaleyle ancak yirmi gün geriye gidildiğini, fiyatların düşmeyeceğini, yüksek enflasyonla ekonomin daha da risk altına sokulduğunu bildiriyorlar.

Bu arada, “madem böyle bir çözümleri vardı, neden dövizin bu denli yükselmesini beklediler?”, “mevduatlar dolara bağlanırken, neden ücretler bağlanmıyor?” soruları soruluyor.

Bundandır ki TL’nin değer kaybının giderilmemesi, başta gıda maddeleri olmak üzere yüzde 50’lerden yüzde 100’lere varan fahiş fiyatların düşmemesine karşı ısrarla “ekonominin düzeldiği”nden dem vuruluyor.

Ve ekonomide uzun vadede felâkete sürükleme pahasına günü kurtaran yapay “rahatlama” ortamı geçmeden “baskın seçim” hesapları yapılıyor...

“EKONOMİ YOL HARİTASI”NDA DA İŞBİRLİĞİ…

Neticede daha yeni çıkan bütçede olmayan dolar garantili mevduat faizlerinin milletin vergileriyle oluşan Hazine’den hangi yolla bankalara aktarılacağı bilinmezken tam bir muamma devam ediyor.

Bu bakımdan, “millet ittifakı” ve “demokratik parlamenter sistem” işbirliğindeki “demokratik muhalefet”in, sistemin demokratikleşmesinde olduğu gibi, otoriterleşen “tek kişilik yönetim”in ülkeyi göz göre göre felâkete atmasına karşı, ekonomide de ortak demokratik mücadele eksenini güçlendirmesi gerekiyor.

“Tepeden tâlimat”la yürütmenin emrine sokularak “siyasetin sopası” haline getirilmiş yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının ve hukukun üstünlüğünün temini için millete sunulacak “ortak plân”ın yanısıra ekonominin ıslahına dair problemleri tesbitle hangi sürede nelerin yapılacağını belirleyen “ağır ekonomik bunalımı” aşma, “normalleşme geçiş süreci”ne dair “yol haritası”nın hazırlanması; halka açıklanıp deklare edilip topluma mal edilmesi icâb ediyor.

Hulâsa, “tek kişilik yönetim”in organize tahribatına karşı ekonomide de “Türkiye onarım projesi” şart.