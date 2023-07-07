Ekonomideki fecaat karartılıyor

“Millet ittifakı” ve muhalefetin sergilediği dağınıklık görüntüsünde derinleşen ekonomik çöküş karambole getiriliyor.

TL’nin değerinin düştüğü, dövizin hızla fırladığı vartada seçim öncesi peşpeşe verilen “doğalgaz ve petrol müjdeleri”nin asparagastan ve propagandadan ibaret olduğu ifşa olurken, yeni zam furyasında akaryakıta zam üstüne zamla iğneden her şey zamlanırken, zam yağmurunun ve vergilerin daha da katmerleneceği bildiriliyor. İki katına çıkarılan ve Cumhurbaşkanı’nın tek imza ile beş kata çıkarabileceği ek vergiler dayatılıyor.

Dünyada gıda fiyatları son yirmi altı ayda yüzde 160 düşerken Türkiye’de otuz üç aydır sürekli yükselip yüzde 187’leri aşması bunun bariz göstergesi. Bu haliyle Türkiye gıda pahalılığında Venezuella, Zimbabve, Surinam ve Laos kategorisinde ilk onda yer alıyor.

EKONOMİ DAHA DA BATIRILDI…

Ekmeğin yüzde 34, sütün yüzde 43, meyvenin yüzde 48, sebzenin yüzde 61, pirincin 85, dana etinin yüzde 108 zamlanması; dünyanın en yüksek 9. enflasyonunda bir zamanlar dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye’de çuvalla alınan patatesin artık tane ile, karpuzun dilimle alınması durumuna düşülmesi vaziyeti ele veriyor.

Buna göre sırf memur ve emekli maaşlarını düşürme hesâbına, her ne kadar TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla yıllık enflasyonun yüzde 38, aylık yüzde 3,92 olarak gösterilmesine karşı, aynı “sepet”i hesaplayan ENAG’ın yıllık yüzde 108.56, aylık yüzde 8.54 olarak tesbiti çarpık yanıltmayı açığa çıkarıyor.

Ayrıca devam eden bütçe ve cari açık para bastırılarak “finanse” ediliyor. Ekonomistler, 14-28 Mayıs seçimleri için iktidarın devlet imkân ve araçlarını hoyratça kullanmasıyla vahim boyutlara ulaşan ve 2023 hedefi 659 milyar lira olarak bildirilen bütçe açığının ikiye katlanıp 1,5 trilyon lirayı aşacağını ve her defasında büyük delikler açılan bütçenin artık yama tutmayacağını haber veriyorlar.

Aynı çarkla katlanacak cari açıkla birlikte bir yılda yaklaşık 260 milyar doların temin edilmesi, sadece önümüzdeki bir yılda dışarıdan alınan borçlarını çevirmek için 203 milyar kaynak gerektiğine dikkat çekiyorlar. Keza “kara delik” Kur Korumalı Mevduattaki 2 trilyon 719 milyar liranın milletin sırtına 190 milyarı bindirdiğini bildiriyorlar.

KRİZ FACİASI

Bu arada 33 milyondan fazla icra ve iflas dosyası yığılırken, bir önceki seneye göre altı kat artan tüketici kredisi ile kart borçları 1.8 trilyon lirayı aşmış.

Ve garanti verilen mevduatların dolar karşılığının 100 milyar doların üzerinde olması, dövizle borçlanmanın 30 milyar doları bulması, 2023-2025 döneminde Kamu Özel İşbirliğine peşkeş çekilen döviz cinsinden garantiler için ödenmesi beklenen paranın 15,5 milyar dolara varması; dolardaki her 1 liralık artışın ülkenin dış borç ve döviz cinsinden iç borçlarına 400 milyar lira eklediği vetirede ekonominin 400 milyar dolarlık yükümlülüğün altına sokulması “tek kişilik hükûmet”in ülkeyi sürüklediği ekonomik kriz fâciasını ortaya koyuyor.