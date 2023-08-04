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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Ekonomik çöküşte “siyasi proje”

Cevher İLHAN
04 Ağustos 2023, Cuma
Tam da yeni Merkez Bankası Başkanı’nın medyanın önünde daha önce yüzde 5 iken yüzde 22 olarak tahmin edilen yılsonu enflasyonunu yüzde 58 olarak revizeyle “ekonomide istikrarın başlangıcının ancak 2025’te görüleceği”ni ilân ettiği sırada üç yardımcısının değiştirilmesi “bağımsızlık” iddialarını boşa çıkarırken, “Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben!” diyen Cumhurbaşkanı’nın “patronluğu”nu bir defa daha tescilliyor.

Ve baştan beri “yakında enflasyonu düşüreceğiz, toparlanmanın sonuçlarını göreceğiz” söylemleriyle toplumu yanıltan, seçimden önce “herkes hesabını enflasyonda yüzde 20’lere göre yapsın!” teminatı veren Saray ve çevresinin propagandalarını boşa çıkarıyor.

GÜVEN VERMİYOR…

Oysa ekonomistler, TÜİK’in tâlimatlı rakamlarına rağmen yüzde 60’lık enflasyonla da kalınmayacağını, krizin yönetilememesi sebebiyle sözü edilen “parasal sıkılaştırma politikası”nın etkilerinin çok daha ağırlaşarak devam edeceğini uyarıyorlar.

Son Körfez turunda Cumhurbaşkanı’nın BAE ile imzaladığı beş sene içinde 5.7 milyar dolarlık anlaşmanın da kurtaramayacağını belirtiyorlar.

Turpun büyüğünün heybede olduğunu, vergi ve zam furyasıyla azan pahalılığın “israf ekonomisi”nde özellikle mahalli seçimler öncesi yine devlet imkân ve araçlarının parti propagandasında kullanılacağı “seçim ekonomisi”yle kat kat katlanacağını ve adı konmamış bir “IMF programı”nın uygulanmasıyla daha ağır vergilerin ve fahiş zamların dayatılacağını bildiriyorlar.

İKTİDARDA KALMA UĞRUNA…

Neticede “sıcak para” denilen kısa vadeli sermaye ile bir süre sabit kalsa da bütün baskılara rağmen döviz kurunun yükselmesiyle enflasyonun daha da azacağını, yüzde 70’leri, 80’leri bulacağını belirtiyorlar.

Bundandır ki bütün makyajlı didinmelerine rağmen TÜİK’in enflasyonu yüzde 47.83 olarak göstermek zorunda kaldığı, aynı “sepet”i kullanan ENAG’ın yüzde 122.88 olarak duyurduğu, yaz aylarında düşen enflasyonun Temmuz ayında yüzde 13.18 artışla rekor kırıp sebze-meyve fiyatlarının yüzde 14-15 arttığı ve bütün dünyada gıda fiyatları yüzde 23 oranında düşerken Türkiye’de yüzde 90’ları aştığı ortamda yeniden siyasi manipülasyonlara başvuruluyor.  

Türkiye tarihinin en ağır ekonomik buhranının ağır bedeli bir kez daha millete ödetilirken, yeniden “aldatıldım, aldattılar” benzeri yakınmalarla, medyatik algı operasyonlarıyla “iktidarda kalma projesi”nin senaryoları sahnelenecek…

Ekonomideki sefâlet ve ahlaki aşınmayla dejenere edilen kitlelerin “neme lazımcı” hale getirilip haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı hissizleştirilmesi, şiddete, sefahete sürüklenmesi hesâbına…

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