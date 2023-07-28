Ekonomik iflas karartılıyor

“Tek kişilik hükûmet”in muhalefetin topladığı Meclis’i tekrar tatile sokmasında açığa çıktığı gibi vatandaşları perişan eden vahim ekonomik felâketin sorgulanması istenmiyor.

Bu maksatla, seçimden sonra ekonominin çöküşünün en bariz göstergesi olan ülkenin parasının değerinin daha da dibe vurup dövizin tırmandığı yüzde 35 devalüasyonla “yandaş müteahhitler”e peşkeş çekilen dolar garantili ihalelere Londra’daki İngiliz mahkemelerinin yetkilendirilmesi bile çarpıtılarak “millilik” olarak sunuluyor.

Keza “15 Temmuz’un finansörü”, “emperyallerin piyonu”, “katiller” diye hakaretler yağdırılan emirliklerden alây-ı vâlâ ile “borç para dilenmesi”ne medhiyeler diziliyor.

AKIBETSİZ “TASARRUF ÇAĞRILARI”

En ilginci de ayyuka çıkan “israf ekonomisi”nde Saray ve devlet hiçbir tasarrufa gitmezken “yastık altındaki dövizin ekonomiye faydası yok” diye vatandaşların üç-beş kuruşuna göz diken iktidardakilerin akibetsiz “tasarruf çağrıları”nı tekrarlamaları.

Oysa ekonomistler, pandemiden sonra bütün dünyada petrol ve gıda ürünleri fiyatlarının düşmesine karşı son iki ayda yüzde 82-88 zamla akaryakıt ve gıdanın vergilendirilmesiyle tetiklenen yüksek enflasyonun aşırı harcamalarla devasa israftan türediğini belirtiyorlar.

Zira iddiaların tam tersine seçimden sonra son bir ayda ikiye katlanan Saray’ın günlük harcamaları 10 milyon liradan 15 milyona dayanırken kamunun kara taşıtı kiralama gideri bir yılda yüzde 81, hava taşıtı kiralama gideri yüzde 389 artmış. Taşıt satın alma giderleri yüzde 1228 yani on iki kat katlanırken, kamuda akaryakıt giderleri yüzde 140’ı aşmış. Enflasyonun yüzde 4, milli gelirin Türkiye’nin beş katı olduğu Almanya’da kamudaki 9 bin araca mukabil 125 bin makam aracıyla yetinmeyip yeni araçlar kiralanıyor.

Keza her biri onlarca milyar dolarlık döviz garantili ihalelerden bir tek on dört Şehir Hastanesinin mâliyeti 8.7 milyar iken üç yılda 8.7 milyar, çeyrek asra varan döviz garantilerine 46 milyar dolar ödenecek.

Bu arada “kur güncellemesi”yle ilâca yüzde 31 zam yapılması, kredi faizlerinin kat kat artması, mahkemelerde yığılı icra dosyalarının geçen seneye göre yüzde 62 artışla 80 milyona ulaşması vahameti ele veriyor.

ORTAK DEMOKRATİK MÜCADELE

Bundandır ki siyasi iktidar, Saray’da yalap şalap hazırlanarak pek çok üründe fiyatları ikiye katlayan “torba yasa”yı apar topar Meclis’e dayatmasıyla vatandaşlara 1 trilyon 150 milyar lira yasadışı vergileri ve zamları yükleyen Ek Bütçe’nin konuşulmasından rahatsız.

Bu bakımdan demokratik muhalefetin derlenip toparlanmakla ortak demokratik irâde ve direnci harekete geçirmeyi sürdürmesi, milletin hakkını ve hukukunu koruması icâb ediyor.

Ceberut “otoriter ucûbe rejim”in şaşırtma ve çarpıtmalarla ekonomik iflası karartmasına karşı demokratik mücadeleden başka çâre yok.