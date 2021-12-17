“Ekonomik OHAL” oyunu

Tesbit şu ki en başta iktidardakiler de rayından çıkan ekonominin artık düze çıkacağına inanmıyor. AKP iktidarının on dokuzuncu yılında Cumhurbaşkanı’nın “bunun için hazırlanıyorduk” dediği, kamuoyunu oyalama amaçlı “yeni ekonomik model”in de başarılı olacağına kani değiller.

Aslında yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın “batarsak birlikte batarız!” şantajının akabinde 2005’ten bu yana siyasî iktidara özellikle ceza yasalarında yardım eden ve Saray’a yakınlığıyla bilinen Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in Twitterden “Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, ‘ağır ekonomik bunalım’ sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır” diye vahim gidişatla ilgili “endişelerini” ifadesi gerçeğin açık ikrarı oldu. (gazeteler, 14.12.21)

Ve “kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir” mesajı ekonomik çöküşün önüne geçilemeyeceğinin teyidi olarak kayda geçerken, kamuoyunu OHAL ilânına hazırlamaya yönelik algı operasyonunun ilk sinyalini çaktı.

“EKONOMİK KAOS” BAHANESİYLE

Gerçek şu ki 15 Temmuz’un ardından dayatılan 20 Temmuz “OHAL ortamı”nın sürdürülmesiyle zaten “OHALvari” süreç dayatılıyor, ülke bir nevi “örtülü OHAL”le “yönetiliyor.”

Ekonomik krizle ilgili sokak röportajları yapanlar ev hapsine alınıp yurtdışına çıkış yasağı getiriliyor. Pahalılıkta geçinememe sorunlarına ilişkin forum düzenleyen üniversite öğrencileri göz yaşartıcı bombayla sert müdahale edilip derdest edilerek gözaltına alınıyor. Sosyal medyada en basit bir eleştiriyi yapanlar tutuklanıyor; “provokasyon” gerekçesiyle eleştiri hakkı yok ediliyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı’nın tek başına çıkardığı KHK’larla Meclis zaten py pass edilmiş. Demokrasilerde parlamentoların en tabiî hakkı olan “yasama ve denetim işlevi” gasbedilmiş. Milletten toplanan vergilerin yine millete yerinde, doğru ve verimli harcanması için hazırlanması gereken bütçeye Meclis’in onayının ya da reddinin hiçbir hükmü bulunmuyor.

Özetle, bütün kamuoyu yoklamalarında “millet ittifakı”nın “cumhur ittifakı”na en az sekiz - on puan fark attığı vasatta her halükârda Meclis çoğunluğu ile cumhurbaşkanı seçimini kaybetmekle karşı karşıya kalan AKP siyasî iktidarı “ağır ekonomik bunalım”a karşı olağanüstü yönetime başvuruyor. OHAL’le ekonominin çöküş protestolarını yasaklama, gerçeklerin konuşulmasını engelleme peşinde.

Ne var ki ekonomistler, ekonomik bunalımın üzerine OHAL’le gitmenin piyasalarda ayrı bir panik meydana getireceği, bu tedirginlikle bataktaki ekonomiyi daha da batıracağı uyarısında bulunuyorlar.

“Ekonomik kaos” bahanesiyle sermayenin kontrol altına alınmasından vatandaşların mevduatına el konulmasına varan, temel hak ve hürriyetleri askıya alan emrivaki ve dayatmaların bunalımı daha da derinleştirip tam bir felâkete sürükleyeceğini, Türkiye’nin iflâsına sebep olacağını ikaz ediyorlar.

YİNE KATAKULLİ PEŞİNDE…

Anlaşılan, ekonomik yıkıma çözüm bulamayan iktidardakiler de baştan beri inkâr ettikleri “derinleşen ağır ekonomik bunalım” vakıasını çarnâçar kabullenmişler.

Bu bakımdan bütün kamuoyu araştırmalarında kaybedeceği kesin görülen “tek kişilik yönetim”, Anayasanın 119. maddesindeki “ağır ekonomik bunalım hallerinde olağanüstü hâl ilân edilebilir” ibâresine sığınarak, ekonomik tükenişte tükenen iktidarın devamı için millet irâdesinin tecellisi olan seçime gitmeme hesâbına “ekonomik OHAL”e gitmeyi “son çâre” olarak sıraya koymuş.

Bundandır ki siyasî iktidar kendi beceriksizliğinin eseri olan “ağır ekonomik bunalım hali”ni suiistimal ve istismarla ilân edilecek OHAL’le önce seçimleri erteleme ve yaptırmama, muhalefeti susturma, toplumu baskılama tezgâhında. Mecbur kaldığında da tıpkı 16 Nisan 2017’deki “tek kişilik ucûbe sistem” referandumunda olduğu gibi bu seçimlere de yine OHAL altında gitme senaryolarının altyapısı oluşturuluyor.

Her ne kadar hukukçu Prof. Özgenç, “ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirmeyle yapılmamıştır” dese de, iktidar partisi sözcüleri “ekonomideki sıkışma üzerine saçma sapan bir iddia” diye zahiren karşı çıksalar da alttan alta bunu da katakulliye getirme komplosu kuruluyor.

Hülâsa “iktidar cephesi”, her geçen gün daha da ağırlaşan ve MGK’nın gündemine getirtip bildirisine soktuğu ağır ekonomik yıkımı OHAL’le perdeleyip gündemden kaçırma ve seçimden kaçma oyununu oynuyor.

“Belki tutar!” diye.