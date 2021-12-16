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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

“Ekonomik yıkım” itirafları

Cevher İLHAN
16 Aralık 2021, Perşembe
Ekonomi tam bir girdapta. “İktidar cephesi”nden peşpeşe gelen garip çıkışlar, ekonominin bile bile sürüklenip saplatıldığı yıkımın içyüzünü bir defa daha deşifre ediyor.

En son yeni Hazine ve Mаliye Bаkаnı’nın bir röportajda “Bitersek hep beraber biteceğiz” ifadesi, baştan beri krize girdiği inkâr edilen ekonomiyi topyekûn bitirme noktasına getiren çöküşün itirafı. 

Aslında Bakan’ın “piyasaya doğru mesaj vermek lâzımdı, göreve geldiğim andan itibaren bunu başardığıma inanıyorum” demesi öncekilerin eleştirisi olarak kayda geçerken, “Yeter ki bize güvenilsin, bankacılara “güvenin, inanın bize’ dedim. Bize güvendiğiniz, inandığınız anda bu iş çözülür; sadece insanları inandırmamız, samimiyetimize inanmaları gerekiyor, sadece güven” diye beş kez “bize güvenin”, dört kez “inanın” diye konuşması dikkat çekici. (Sevilay Yılman, Habertürk, 13.12.21)

Bu tedirgin vaziyet, “tek kişilik yönetim”in yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun, katkat katlanan “döviz, enflasyon ve faiz” kıskacındaki tutarsız ve akıbetsiz “ekonomi politikaları”na toplumun güveninin sıfırlandığının ve endişenin pik yaptığının ikrarı oluyor.

“BİTERSEK HEP BERABER BİTECEĞİZ!” ŞANTAJI

Bu arada dolar ve dövizdeki fahiş artışa Merkez Bankası’nın günlerdir defalarca müdahalesi için Bakanın “Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok, çok net olarak söylüyorum, içeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemeler var” demesi, öteden beri Cumhurbaşkanı ile “yandaş medya” yorumcularının ekonomideki çöküşü fatura ettikleri “dış güçler” iddiasını boşa çıkarıyor.

Vakıa şu ki “Ben şu anda Türkiye ekonomisinin başına getirildim mi, getirildim!” diyen Bakan’ın “Ben Nureddin Nebati’yim. N. Nebati gibi konuşmak, yaşamak, davranmak zorundayım” vurgulu ifşaatlarının Cumhurbaşkanı’nı rahatsız ettiği söylentileri ortasında Bakan’ın daha ilk günde AKP siyasî iktidarını açığa düşürdüğü belirtilirken, iktidardakilerin sarıldığı en baş “gerekçeleri”nin hiçbir dayanağının olmadığını deşifre ediyor.

Ancak en çarpıcısı, “despotik bir yönetim anlayışım yok benim. Demokratik ve serbest piyasaya inanan bir kişiyim. Bir defa ben patronum, ama aynı zamanda da çiftçiyim” cümleleriyle diğerlerinden farklılığını nazara veren Bakan’ın vatandaşlara âdeta “olan bana olur, sana fazla bir şey olmaz” dercesine, “Bitersek hep beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber. Hiçbir şekilde bize inanmayanlara diyorum ki ‘sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin, ama bu iş düzelmezse bin çalışanımla ben bütün varlığımı kaybederim” tehdidiyle âdeta şantajlar savurması.  

“ONA RAĞMEN BİR İŞ YAPMAYACAK”SA…

Belli ki yine bütün mesele, Bakanın “Türkiye’ye iyi bir şekilde bakan İslâm ümmeti var. Onlara ya da Güney Amerika’dan gelen ve sizi merak ediyorum diyenlere, ‘Türkiye diye bir yer varmış. Merak ediyoruz, Erdoğan diye bir lider varmış, görmeye geldik’ diyenlere hayal kırıklığı meydana getirecek bir duruma gelmek istemem ve bu yüzden de Allah’a sığınırım” cümlesinde düğümleniyor.

Görünen o ki “kimseye eyvallahımız yoktur” diyen ekonomiden sorumlu yeni Bakan da “Genel Başkanım, aynı zamanda Cumhurbaşkanım, kabinenin de bir üyesiyim; üç açıdan kendisine, liderimize bağlıyımdır. Ona rağmen asla bir şey yapmam! Bunu herkes bilsin” beyânıyla bağlılığını yineleyip övdüğü Cumhurbaşkanı ile “ekonominin gerçekleri ve gerekleri” arasında “Saray politikaları”nı “tercih” edip dayatacak. 

Hâsılı, yeni Bakan da seleflerinde olduğu gibi ya “görevden affını” isteyecek ya da “ona rağmen asla bir şey yapmam!” teminatıyla ekonominin inadına “tepeden tâlimatlar”la akıbetsiz tükenişine, göz göre göre daha da dibe vurmasına seyirci kalarak “boynu bükük evine dönecek.”

Ne var ki ekonomik felâkette olan, çifte maaşlı patron bakana ve iktidardakilere değil, yine millete oluyor ve olacak…

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