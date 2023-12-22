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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Ekonominin iflasının ilânı

Cevher İLHAN
22 Aralık 2023, Cuma
Türkiye’nin iki yakıcı gündemi var; dışta Gazze’de soykırımı sürdüren İsrail’le imzalanan işbirliklerinden bir teki dahi askıya alınmazken, saldırılardan sonra dört yüzü aşan gemiyle lojistik desteğin sürdürülmesi ve içte ekonomik çöküşte ağır vergi ve zamların dayatılması.

Daha evvel “enflasyonun düşüşü” için 2024’ü, ardından 2025’in ortasını tarih veren Hazine ve Maliye Bakanı’nın bütçe görüşmelerinde Merkez Bankası’nın en son yüzde 59.46 olarak bildirdiği yılsonu enflasyonu tahminini “yaklaşık yüzde 65” olarak açıklaması, “tek kişilik hükûmet”in kaypak ekonomi politikalarının akıbetini ortaya koyuyor.   

Bir yandan Körfez ülkelerinden Amerika’ya ve Londra’ya peşpeşe gezilerle dünya finans merkezlerinden, tefecilerden para aranırken, diğer yandan “sıcak para peşinde değiliz, ihtiyacımız yok” sözü Bakan’ın da “seçim havası”na girdiğini gösteriyor.

Ve “madem paraya ihtiyacınız yok, neden zam üstüne zam yapılıyor ve neden vergiler iki kez alınıyor? sorularının cevapsız kalması vaziyeti ele veriyor.  

“ENFLASYON 2026’DA TEK HANİYE İNECEK”MİŞ

En çarpıcısı, “çalışanların, emeklilerin aylık ücretlerini enflasyonun çok üzerinde arttırdıklarını, en düşük memur maaşına yüzde 142, ortalama 129; asgari ücrete yüzde 107 zam yaptıklarını, emekli aylığını arttırdıkları”nı söyleyen Bakan’ın bir yıl içinde başta gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe fiyatların yüzde 300 - 400’lere çıkmasından sarf-ı nazar etmesi.

Kimsenin TÜİK’in “tepeden tâlimatlı” enflasyon rakamlarını kaale almadığı, “açılık sınırı”nın 18 bin 178 liraya, “yoksulluk sınırı”nın 53 bin 108 liraya vardığı, enflasyon hedeflerinin defalarca revize edildiği vetirede, fiyatlar haftalık, hatta günlük olarak yükseldiğinden, son üç ayda gıda enflasyonunun yüzde 80’leri aşmasından “habersizmiş” gibi tecâhül-ü ariflik yapması.

Oysa 2024’ün başında emlak, çevre-temizlik, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, gelir vergisi tarife dilimleri, idari ve trafik cezalarının yüzde 58-60 arasında zamlanmasıyla sözü edilen maaşların alım gücü yarıya yarıya, hatta üçte birine düşüyor. Artık ortalama ücret haline gelen asgari ücretin alım gücünü yüzde 40’tan yüzde 18’e düşürüyor.

Üstelik AKP-MHP’nin oylarıyla çıkarılan Vergi Usul Kanunu’yla Cumhurbaşkanına vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar artırma yetkisinin verilmesiyle sözkonusu vergilerin “gerektiğinde” katlanmasına “yasal kılıf” uydurulması, “tek kişilik otoriter rejim”de vergilerin artık kanun çıkarılmadan “tek imzalı ferman”a bağlanıyor.

“NAS”TAN “FAHİŞ FAİZ”E…

Neticede, ekonomistlerin, noktasına, virgülüne dokunulmadan Meclis’te apar topar geçirilen “Saray bütçesi”nde 2022’de 142.7 milyar lira olan açığın 2023 yılında 1 trilyon 633 milyara on iki misli fırlamasıyla döviz-dolar üzerinden yüksek faizle borçlanmanın gerektiği, vergi gelirlerinin yüzde 15’ine tekabül eden 1 trilyon 254 milyarla bütçenin yüzde 24’ünün faize gideceği tesbitleri gerçeği ele veriyor.

Tıpkı kat kat artan mesken kiralarına dair “iktidara iliştirilmiş medya”da “kira artışı hız kesiyor” yanıltmasına başvurulduğu gibi. Ya da “nas”tan “fahiş yüksek faiz”e çarkında açığa çıktığı gibi…

Sonuç, hukukun üstünlüğünün, yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının bitirildiği ortamda dünyadaki finans kuruluşlarının güvensizliği de ekonomi politikalarının iflasının ilânı oluyor.

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