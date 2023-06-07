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7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Emperyalizmle işbirliği” çarpıtması

Cevher İLHAN
07 Haziran 2023, Çarşamba
Seçim sürecinde yapılan çarpıtmalardan biri de yine “iktidar cephesi”nin “millet ittifakı”nf ve muhalefete emperyal odakların destek verdiği karartması oldu.

Mâlum kampanya boyunca kara propagandalarla CIA-Pentagon’un güdümündeki PKK terör örgütü elebaşlarının birer siyasi parti lideri gibi Kandil’den koro halinde “Kılıçdaroğlu’nu ve ‘millet ittifakı’nı destekliyoruz” mesajları vermeleri tepe tepe kullanıldı. Montajlı iftiralarla terör örgütünün “millet ittifakı”nı ve ortak adayını desteklediği” yalan propagandası yapıldı. “Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz” asparagasıyla “milliyetçi tepki oyları”nı “AKP-MHP”ye ve Erdoğan’a yönlendiren terör örgütü, seçimlerin hemen ardından bu kez “Kılıçdaroğlu gitsin!” diye tutturdular.

Neticede terör örgütü mihraklarınca Erdoğan’ın ve “cumhur ittifakı”nın değirmenine su taşınması,  hangi cenâhın “milli”, hangi cephenin “gayr-ı milli” olduğunu ifşa etti.   

“MİLLİLİK” İDDİALARINI BOŞA ÇIKARIYOR

Aslında AKP iktidarında dönemin Başbakanı olarak Erdoğan’ın defalarca üstlenmekle övündüğü “BOP’un eşbaşkanlığı” görevinde ABD ile küresel emperyallerin işgal projelerine gelmeleri, kimlerin “Amerikancı” ve emperyalizm hesâbına çalıştığını ortaya koymuştu.

On iki yıldır Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda ABD’nin elli bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla bölgedeki işbirlikçisi PYD/YPG terör örgütünün 100 bin militanını silâhlandırıp Türkiye’nin yanıbaşında “uydu devlet” kurdurmasına seyirci kalması, dahası Mehmetçiğe conilerle  devriye gezdirilmesi, siyasi iktidarın “millilik iddiaları”nı boşa çıkarıyor. 

Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın batısında emperyal ecnebilerin “maşa” olarak kullanıp Suriye ordusu ile savaştırdığı, İsrail’in egemenliği, küresel emperyal hegemonya ve çıkarları hesabına  savaş tefrika projelerinde rol alan IŞİD’den El Nusra’ya El Kaide’den kopma radikal terör örgütlerini himâyesi de.

Nitekim daha 2013’te Katar eski Başbakanı Hamad Bin Casim’in, “Katar ve Suudi Arabistan olarak, ABD, Türkiye ve diğer güçlerle birlikte Suriye’de silâhlı gruplara askeri destek verdik, Dünyanın her tarafından binlerce yabancı militanı Türkiye’den geçişle bu ülkeye yığarak radikal terör örgütlerine devşirdik, bir yığın para harcadık” sözleri ve yıllar önce iktidara yakın bir gazete yazarının “Bizim Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye terör örgütlerine verdiğimiz desteği unutmayalım” ikrarı gerçeği su yüzüne çıkarıyor. (Mehmet Barlas, Sabah, 2.1.18)

“EMPERYAL PROJELER”

“Yandaş medya”nın saptırmalarının aksine, bazı bakanların ve önemli kurumların başına getirilen üst düzey yöneticilerin CIA ile irtibatları, Pentagon’un “birlikte çalışmakla çok memnun olduğunu” bildirmesi, İngiliz vatandaşı olmaları, millete karşı “Batı karşıtı” havası verilen iktidardakilerin gerçekte “işgalci Batılılar”la tam bir işbirliği içinde olduğunu deşifre ediyor.  

En son Cumhurbaşkanı’nın ikinci tur öncesi, ABD - İngiltere kontrolündeki “Körfez ülkelerinden bizim sistemimiz içine para depolayan ülkeler oldu ve bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” ifadesi, iktidar mihraklarınca pompalananın aksine, “cumhur ittifakı” ile adayının emperyallerle işbirliği içinde olduğunu teyid ediyor.

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