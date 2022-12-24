“Enflasyon hızla düşecek”miş…

TESBİT

Açıkladığı yeni asgari ücretten ziyade Cumhurbaşkanı’nın işçi temsilcilerinin olmadığı atadığı Bakanı ve işveren temsilcisiyle birlikte açıklama biçimi ve sözleriyle tartışılıyor.

Esnaf hem şirketlerde iflasların yeniden artışa geçerek yüz binleri bulduğu, mahkemelerdeki açık icra dosyası sayısının 24 milyona dayandığı, adliyelerin koridorlara taşan yeni dosyaların sayısı ise yılbaşından bu yana İcra ve İflas dairelerinde 2.2 milyon dosyanın eklenmesiyle -dosya sayısının 25 milyonu aştığı, borçla ayakta kalmaya çalışanlar ise aldıkları kredi alamadıkları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Haziran 2021’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 115.3 oranında arttığı ortamda Cumhurbaşkanı, istihdamda tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaştığı”ndan bahsediyor. “Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi sarstığı süreçte Türkiye’nin kalkınmasını sürdürmesi ilgiyle takip edilmektedir” diyor.

Oysa son on ayda kapanan işyeri oranı yüzde 55.9 artışla 17 bin 700’i aştığı, işsizler ordusuna yüz binlerin, milyonların eklendiği, yaygın bir işsizlik ve sefâletin hüküm sürdüğü birçok kuruluşun tesbitiyle ortada.

En çarpıcısı da baskılı ve “tâlimatlı” TÜİK’in yüzde 84 olarak açıkladığı, gerçekte yüzde 185’leri bulan enflasyonun “düştüğü”nden dem vuruyor; ve baz etkisiyle enflasyonun bir puan düşmesini nazara verip, “bu ayla birlikte enflasyonun hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz, yıl ortasında yüzde 30’lu yıl sonu yüzde 20’li rakamlara indirmekte kararlıyız” diye konuşuyor.

Bundandır ki ne “enflasyonun düştüğü”ne ve ne de düşeçeği”ne kimse inanmıyor; bu tür açıklamalar bir “hayal” olarak kalıyor…

VAZİYET

“Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu”

Gerçek şu ki geçen seneye göre baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla, “enflasyon düştüğü masalları uydurulmak isteniyor; lâkin hiçbir makyajlı rakam ve propaganda, pazarda, markette ortada olan gerçeğin üstünü örtemiyor.

Zira sütün bir litresi 2021 yılının Kasım ayında 7,13 lirayken, 2022 yılında yüzde 117,4 enflasyonla 15.5 liraya; bir kilolu beyaz peynir 32,89 liradan yüzde 160.1 enflasyonla 85,80 liraya; bir kilo yoğurt 8,74 liradan yüzde 105.6 enflasyonla 17,98 liraya; patlıcan 7,12 liradan yüzde 165.6 enflasyonla 18,90 liraya, bir kiloluk toz şekerin fiyatı bir yıl içinde 6.91 liradan yüzde 247,4 enflasyonla 24 liraya çıkmış.

Bütün “hedefler” gibi “enflasyon hedefi”nin gerçekleşmesinin de hiçbir ciddiyeti kalmıyor.

Bundandır ki Akşener, enflasyon için “Bu yılın başından beri de, enflasyon için, düşüş tarihi vermeye çalışıyor. Martta düşecek dedi, olmadı. Nisanda düşecek dedi, olmadı. Mayısta düşecek dedi, yine olmadı. Şimdi artık, tarih de veremiyor. “3 vakte kadar” edebiyatıyla, konuyu geçiştirmeye çalışıyor” yorumunu yapıyor.

Ve “Sayın Erdoğan’ın kahve fallarına endekslediği enflasyonu düşürme masalı”nda TÜİK’e “Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu” ismini koyuyor.

GARABET

Kupa keyfiliği israfı…

Futbolda Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez’in kupa törenini ülkesinde kalarak evinde izlemesi dikkatleri çekti.

Zira Türkiye gıda enflasyonunda dünyada dördüncü. Arjantin, Sri Lanka, Raunda, Surinam ve Gana’nın önünde yer alıyor.

Arjantin Devlet Başkanı’nın “ülkem ekonomik krizde” diyerek Katar’a gitmemesine karşı, Türkiye’nin olmadığı kupa töreni için Cumhurbaşkanı’nın maiyetini de alarak özel uçakla gitmesi keyfi harcama ve israf tartışmalarını yeniden tetikledi.

Gerçekten, enflasyonda Türkiye’nin gerisinde olan Arjantin Devlet Başkanı’nın ülkesindeki ekonomik kriz nedeniyle gereksiz harcamadan kaçınmasına karşı, Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin katılmadığı kupanın açılışına ve finaline büyük masraflarla katılması neden?

Sahi niçin bu kupa keyfiliği ve israfına tevessül edildi?