“Enflasyona ezdirmeme” bu mu?

TESBİT

İktidardakiler koro halinde “enflasyon düşme eğilimine girdi” iddiasını ileri sürerken, vatandaşlar TÜİK’in yüzde 64.21 gösterdiği, aynı verilerle hesaplamayı yapan ENAG’ın yüzde 137.55 olarak belirlediği, gıdada yüzde 300’lere, 400’lere varan zam furyasıyla yüksek enflasyon altında eziliyor.

Mesela AKP iktidarı öncesi 79 yılda bütün dış ticaret açığı 247 milyar dolar iken, son yirmi yılda 20 katını, yani 1 trilyon 257 milyar doları aşmış. Her defasında yüzde 3 artan ihracattan dem vurulurken, yüzde 30’la 10 katı katlanan ithalata dair tek kelime edilmiyor, 2022’ye girerken 46 milyar dolar olan dış ticaret açığının 110 milyarla son on yılın rekorunu kırması, ithalatın 254 milyara varması “teğet” geçiliyor.

Bir yıl içinde doğalgaz yüzde 156, elektrik yüzde 116 zamlanırken, cep telefonuyla ilgili ilk tesiste özel iletişim vergisi 117 liradan 260 liraya çıkarken, ehliyet ve pasaport gibi harçlara, emlak ve motorlu taşıtlar vergilerine ve trafik cezalarına yüzde 61.5’ten yüzde 122.93’e varan ortanda arttırıldı. Araç muayene vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, sigorta, kasko ve diğer vergilerle yüzde 507’yi buldu.

Ülkenin döviz bilançosunu gösteren cari dengedeki açık, 7 milyar dolardan, 43 milyar dolara sıçrayıp bir yılda altıya katlandı. 2023’te “dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokacağız” vaadinin aksine Türkiye 1990’dan beri içinde olduğu ilk 20 ekonomi arasından 22. ekonomi durumuna düşürüldü.

Ve bütün bunlar “vatandaşları enflasyona ezdirildiği”nin açık göstergeleri oldu…

VAZİYET

Keyfilik ve çöküşün göstergesi

Malum Hazine ve Maliye Bakanı “emekliyi enflasyona ezdirmeyecekleri” taahhüdünde bulundu. Oysa ortalama emekli maaşı 26 bin 485 lira olan “yoksulluk sınırı”nın üç kat altındaki “asgari ücret”in ve 8 bin 130 lira olan “açlık sınırı”nın altına kat kat inmiş. AKP iktidarından önce asgari ücretten yüzde 35 fazla iken yüzde 35 altına düşmüş.

Bir başka kıyaslamayla, 1999’da emekli maaşıyla 20 çeyrek altın alınırken, güdük “ekonomik politikalar”la TL’nin alım gücünün bu denli düşürülmesiyle bugün ancak 3 çeyrek altın alınabiliyor.

Bu arada milletin malını millete dağıtırken “cebinden lütufta bulunuyormuş”çasına önce yüzde 25’i reva görüp alây-ı vâlâ ile “müjde” olarak ilân eden Cumhurbaşkanı’nın, tepkiler üzerine 5 puan arttırarak yüzde 30 olarak tek kişilik hükûmet”te millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in dışlandığı, sözkonusu “kararlar”da araştırmanın, istişarenin, ortak aklın olmadığı vahametini ifşa etti.

Yüzde 25’i de, yüzde 30’u da “müjde” diye manşete çekip övgüye dizen “yandaş medya”nın ve “tek kişilik rejim meddahlar”ın içine düştükleri çarpıklığı bir yana, her iki rakamı da sonuna kadar alkışlayan milletvekillerinin hür demokratik tercihleri açısından çarpıcı çelişkinin deşifresi oldu.

Kısacası, alım gücündeki erime karşısında hiçbir anlam ifade etmeyen maaş artışlarını bir “müjde” gibi sunulması kamu yönetiminde “tek kişilik ucûbe sistem”le birlikte ortaya çıkan keyfiliği, kuralsızlığı ve kamu yönetimindeki çöküşü ortaya çıkarıyor.

GARABET

“Gaz rezervi” çarpıtması

Cumhurbaşkanı’nın zaman zaman verdiği, seçimler yaklaşırken daha da sıklaştırdığı “gaz müjdeleri”ne dair belirsizlikler ve istifhamlar devam ediyor.

Bir diğer çarpıtma Türkiye’nin doğalgaz rezervi üzerinde yapılıyor. Özellikle Karadeniz doğalgazının rezervinin tam olarak ne kadar olduğu, ne kadarının ticari olarak işlenebilir olduğuna ilişkin ispatlanmış bir rezerv bilgisi olmadığını belirten ana muhalefet milletvekili Ahmet Akın’ın ifadesiyle “İktidar sözcüleri henüz doğalgaz rezervini bilimsel olarak ispatlanmadan kamuoyuna açıklama yaparak siyasi bir rant elde etme peşinde. (Duvar. 8.1.2023)

En son Cumhurbaşkanı 26 Aralık 2022’de twitter üzerinden “Çaycuma-1’deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı, müjdeler olsun!” paylaşımında bulunmuştu.

Bundandır ki Akın, “İspatlanmış, muhtemel ve mümkün rezervlerin toplamı 26,6 milyar metreküp; yani neredeyse 20’de biri oranında. Biz hangi veriyi doğru kabul edeceğiz?” diye soruyor.

Belli ki sondajı, çıkarılması, taşınması, işlenmesi, üretim mâliyeti, kullanıma sunulma süresine dair hiçbir hesap ve tesbit olmadan “nevzuhur trilyonluk doğalgaz ve petrol müjdeleri”yle, fütursuzca propagandalarla toplum oyalanıyor. Hiper enflasyon, vahim pahalılık ve zam sağnağıyla muallel ekonomik yıkımın gündem dışı kalması, gündemin saptırılıp karambola getirilmesi tezgâhıyla kamuoyu yanıltılıyor.

İKRAR

“Keşke…”

“2017’de bir referandum yapıldı, başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. Keşke avaz avaz bağırıp ‘bu yanlış referanduma evet demeyin’ deseydim…”

Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı