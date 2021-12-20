Enflasyonun altında “asgarî ücret”

TESBİT

Cumhuriyet tarihinin en fahiş pahalılığının dayatıldığı en ağır ekonomik yıkımda, asgarî ücretin 4 bin 253 lira olarak açıklanması “iktidar cephesi”nce “büyük başarı!” olarak pompalanıyor.

Gerçek enflasyonun yüzde 60’ları aştığı, ekmekten gıdaya yüzde 100’e vardığı pahalılıkta “iktidara ilişik medya”da “Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi zammı”, “son elli yılın en büyük artışı” olarak propaganda ediliyor; son bir yılda TL’nin yüzde 110, bir haftada yüzde 22 değer kaybını gizleyerek...

Görünen o ki fahiş zam haberlerini yapmayan “yandaş medya” yorumcuları, gerçek enflasyonu değil, hâlâ yüzde 20 olarak gösteren, şehir merkezlerinde kira bedelinin 1.250 lira olduğunu iddia eden TÜİK’in rakamlarla oynayan tepeden “tâlimatlı” yanıltıcı enflasyonuna göre yorumluyorlar.

Oysa “asgarî ücretin ilk kez yüzde 50 arttığı” iddiasının doğru olmadığı, AKP iktidarı öncesinde 5 bin liradan 24 bine çıktığı, özellikle enflasyonun yüzde 4-6, büyümenin yüzde 7-9 arasında seyrettiği Adalet Partisi iktidarlarında asgarî ücrete yüzde 50’leri aşan artışlarla açıkça ortada.

Meselâ, merhum Demirel’in Başbakanı olduğu AP hükûmetinde -1969’da- asgarî ücretle 33 çeyrek altın alınırken şimdi ancak 3 çeyrek altının alınabilmesi, “son elli yılın en büyük artışı” söyleminin “son elli yılın en büyük yanıltması” olduğunu ifşa ediyor.

Ekonomistler, dövizin son demde zincirinden boşaldığı vetirede Merkez Bankası’nın iki haftada borç dövizle beşinci müdahalesine rağmen “oynak kur”la dakika başı artan doların 16.50, euronun 18.50 lirayı aştığını, artışın ancak son yirmi günde kaybedilen değer kadar olduğunu, devam eden zam sağanağıyla asgarî ücretin bir-iki ayda eriyeceğini; ayrıca asgarî ücretin az üstünde milyonlarca ücretlinin enflasyona ezdirildiğini nazara veriyorlar.

Bundandır ki süreç içinde dolar - döviz artmazsa, yeni zamlar gelmese ve enflasyon yükselmese bile bugünkü enf- lasyonla asgarî ücretin en az 5 bin 950 lira olması gerektiğini belirtiyorlar.

Bu bakımdan, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, 1.500 - 1.600 lira TL maaş alan emekliler olduğuna dikkat çekerek, bütün emeklilerin ücretinin asgarî ücrete denk olması, bu kapsamda ekonominin bel kemiği olan esnafın, çiftçinin ve üreticinin unutulmaması gerektiğini bildiriyor.

Ana muhalefet lideri, tabloyu “bir ekonomik intihar trenin lokomotifi olmuş durumda” diye tanımlıyor; “Saray avaneleriyle şürekâsının açlığı algı ile yönettiği”ne dikkat çekiyor.

Özetle, “Enflasyonu, doları, euroyu dikkate alarak, bu artışla bir ailenin geçinip geçinemeyeceğine bakılmalı. Vatandaş geçinemiyorsa, 4.250 değil 5.250 dahi olsa farkı olmaz” diyen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun “Asgarî ücret eğer açlık sınırının, enflasyonun altında kaldıysa bu zam, zam değildir” ifadesi “asgarî ücret”in bir diğer tesbiti oluyor.

İLGİNÇ

“Kumar ve piyango retoriği”

“Tek kişilik yönetim”in ekonomiyi çöküşe saplatan “tutarsız politikaları”na, sadece muhalefetten değil, “iktidar cephesi”nden de ciddî itirazlar yükseliyor.

Daha önce “uğruna ‘kur dayağı’ yediğimiz politika faizindeki indirim”den şikâyetiyle Cumhurbaşkanı’na üstü kapalı sitemde bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, yeni Bakan’ın “tehdidvari” sözlerinden rahatsızlığını açıkça iletiyor.

Ve Bakan’ın “Bitersek hep beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber!” diye “bir porton olarak” maaşlılara âdeta şantajda bulunmasına Twitter’den “Yeni ekonomi politikasının risklerini kumar veya piyango gibi sunma retoriği güven kazandırmaz, aksine korkutur” yakınması kayıtlara geçiyor.

KISACA

“İp cambazın elinde!..”

“Asgarî ücretle ilgili yazılanlara, iktidar ve yandaşlarının söylemlerine bakınca Anadolu’nun güzel bir deyişi aklıma geliyor; ‘kepçeyle alıp çay kaşığıyla vermek!’ Aslolan kâğıt üzerindeki rakam değil alım gücü! İp cambazın eline geçeli çok oldu!”

Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı