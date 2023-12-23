“Enflasyonun hızı düşmüş”müş…

VAZİYET

Tumturaklı nutukların aksine enflasyon artışının sürmesi, yeni yılda vergilerin yüzde 60 zamlanması, faizlerin kat kat katlanması, BBDK verilerine göre vatandaşların kredi borçlarının 2 trilyona dayanması ekonomideki vahameti ele veriyor.

Bir tek kapanan şirket sayısının -Temmuz ayı itibarıyla- bir yılda yüzde 30.3, kapsına kilit vuran kooperatif sayısının yüzde 17.1, tasfiye edilen ticari işletme sayısının yüzde 86.5 artması; Hazine’den devredilen Kur Korumalı Mevduatta eksi 65 milyar dolar rezervde dibe vuran Merkez Bankası’na (MB) zararının 800 milyar lirayı geçmesi ekonomik yıkımı gösteriyor.

Bundandır ki ekonomistler, sadece harcamaları kısıp faizin arttırılmasıyla enflasyonun düşmeyeceğini, seçimden sonra yüzde 75’e yükseleceğini, bu açıdan Hazine ve Maliye Bakanı’nın 2026’ta enflasyonun tek haneye düşmesinin hayal olduğunu bildiriyorlar. Yeni ağır vergilerle fahiş zamlar tsunamisi öncesi “kira artış hızının kesildiği” algı operasyonlarına tevessül ediliyor.

Ayyuka çıkan pahalılıkta defalarca revize edilip “güncellenmesi”ne rağmen “tek kişilik hükûmet”in bütün vaadlerinin, ekonomiye dair “hedefleri”nin tutturulamayıp çok altında kalınmasına karşı bile bile gerçekler çarpıtılıyor. En son “kiraların düştüğü” ya da “düşeceği” uydurması artık pek tutmayacağından “yandaş medya”, “kiraların artış hızı düştü” türü çarpıklığına başvurulması bundan.

En bariz gösterge, ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaş alan MB Başkanı’nın “kiralık ev bulamadığı için annesinin yanına yerleştiği” ikrarıyla “yüksek kiralar”dan yakındığı vetirede “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”da “kira artışı hız kesiyor” manşetlerinin atılması.

Belli ki “yandaş medya”, Cumhurbaşkanı’nın milyonların önünde açık tâlimatıyla “görevi”ni yapıyor. Ancak nâfile; zira bu tür saptırmalar, medyadik manipülasyonlar artık işe yaramıyor.

TESBİT

“Enflasyonu Sadık Abiye sor!”

Bilindiği gibi en son aynı sepeti kullanan ENAG’ın yüzde 129.27 olarak belirlemesine mukabil TÜİK’in yıllık 61.98 gösteren “tepeden tâlimatlı” enflasyon rakamlarına kimse inanmıyor.

Bu durumda MB Başkanı’nın piyasalardaki pahalılığı apartman görevlisine sorması, medyada “enflasyonda Sadık Abi dönemi” tartışmalarını başlatırken, TÜİK’in verilerine en üst düzeyde kimsenin güvenmediği vakıasını bir defa daha teeyid ediyor.

Ve bu yüzden ekonomi mahfillerinde “enflasyonu Sadık Abiye sor!” esprileri gırla gidiyor…

GARABET

“AKP’den önce traktör de yok”muş…

Bilindiği gibi başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bazı iktidar partisi mensupları, AKP’nin iktidarından yirmi-otuz yıl önce inşa edilen, açılan, hizmete giren, kurulan birçok üniversite, havaalanı, fabrikanın “devr-i iktidarlarında açıldığını” fütursuzca söylediler.

Seçim meydanlarında AKP’den önce buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesinin “kendilerinden önce olmadığı”nı ileri sürdüler. “On sekiz yıl önce araba mı vardı?” diye sordular…

En son Meclis’teki bütçe görüşmelerinde bu saptırmalara bir iktidar milletvekilinin merhum Demirel’in temelini atıp açtığı GAP kapsamında inşa edilen “Atatürk Barajı’nı biz yaptık” demekle kalmayıp “Bu ülkede traktör yoktu, traktör üretimi yoktu” iddiası ekledi.

Gerçi muhalefet sözcüleri, 1949’da kayıtlı 6 bin 500 tane traktör olduğunu, başta 1954’te kurulan Türk Traktör olmak üzere bir dizi traktör fabrikasında on binlerce, yüz binlerce traktörün üretilip sahaya sürüldüğünü belgeleriyle gösterdiler. Ancak iktidar partisinden “bizden önce bardak bile yoktu” türü bütünüyle yanıltmalı çarpıtmaların devam edecekleri görülüyor.

Nasılsa AKP’li eski ekonomi Bakanı’nın ifadesiyle, “Ay’a dört gidişli, dört gelişli otoban yapacağız’ desek, inanan bir kitle var!”