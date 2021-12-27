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27 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

“Erdoğan bal gibi aday olabilir” mi?

Cevher İLHAN
27 Aralık 2021, Pazartesi
Erken seçim tartışmaları bütün hızıyla sürerken Erdoğan’ın yapılacak seçimde aday olup olmayacağı da yavaştan yavaşa konuşulmaya başlandı.

Anayasanın 101. maddesine göre bir kişi en fazla iki sefer Cumhurbaşkanı olarak seçilebiliyor. Eğer Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Fakat Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde kendisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda ise ikinci dönemini tamamlamış sayılacağı için tekrar aday olamıyor. 

Erdoğan, Ağustos 2014 ve Haziran 2018 tarihinde “halk oyuyla” iki defa cumhurbaşkanı seçilmişti. Haliyle anayasada bir kişinin iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği ile ilgili hüküm olduğu için erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde aday olamayacağı görülüyor. Bu bir görüş… Diğer bir görüşte yeni sisteme göre bir defa seçildiği için yine aday olabiliyor. 

2019 yerel seçimlerinde “Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu” sözleriyle siyasî literatüre giren AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Recep Tayyip Erdoğan bal gibi aday olur. Ben size bunu hukukî açıdan ispat edebilirim” derken bu tartışmanın yaşanacağının da unutulmaması gerektiğini ifade ediyor. OHAL ortamında çıkan Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi rehabilite edilse de her gün yeni bir arızası çıkıyor. Sistem onarılmaz arızalarla dolu… Sistemi getirenler dahi “kireçlenmeler” olduğunu kabul ediyor. Ancak hiçbir kireç sökücünün bu kireçleri sökmesinin de imkânı yok. Her geçen gün bu durum daha fazla görülüyor. 

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BAŞARAMAYACAKSINIZ?

Dolar kurunun 18’lere yaklaştığı günlerde Meclis’te konuşan Konya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Gülay Arıcıgil Samancı, Meclis kürsüsünden, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında devletimizin üniter yapısını hedef alan ekonomik terörde dahil bütün bütün terör hareketlerine karşı tek bir cevabımız vardır. Başaramayacaksınız! Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız!” diyerek AKP grubundan bol alkış almıştı. 

TL mevduatına getirilen faiz ve kur farkı garanti kararının ardından dolar 11-12 TL’ye indikten sonra partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan da, “Başaramayacaksınız” sözünü yüksek perdeden söyleyince bütün milletvekilleri ayağa kalkıp uzunca süre alkışladılar. 

Bu ifadeler hükümetin “sıkıştığında” söylenen sözler. Bazı konularda ezan, vatan, bayrak tamam da ama ekonomi gibi konular olunca biraz garip kaçmıyor mu? 

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VAR MI, YOK MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun rekor üstüne rekor kırdığı dönemde “Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum. Cumhurbaşkanıydım” demesi şaşkınlığa sebep oldu. Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların nereye gittiği veya harcandığı tam olarak açıklanmamışken, bu konuda her kafadan bir ses çıkarken Erdoğan, “Şimdi yeniden 100 milyar doların üzerine döviz rezervimiz çıkmış vaziyette. Toparlayacağız, daha yukarılara bu rakam çıkacak” ifadesini kullanıyor. Erdoğan bu sözü söyleyince siyasetçilerden şu sorular geldi: “Hem ilk cumhurbaşkanlığı hem de Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek yetkili kişi olan Erdoğan’ın bunu söylemesine şaşmamak mümkün mü? Asgarî ücret açıklamasını dahi yapan Erdoğan’ın rezervler düşürülürken bunu bilmemesi mümkün mü?”  

Bunlar konuşulurken bir de şu akla geliyor; dönemin ekonomiden sorumlu bakanı şimdi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “TL’den sıfırları ben attım” sözlerine karşılık, “Benim olduğum yerde sen konuşabilir miydin?” diye sorarak kendisinden habersiz bir iş yapılamayacağını söylemiş oluyor. Bu yüzden “yoktum” sözü havada kalıyor. 

*** 

VEKİL KÖŞESİ

Bu haftaki vekil köşemizin misafiri Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül… Sayın Bülbül Meclis’te görüşmeler başlamadan önce yapılan 1 dakikalık gündem dışı konuşmasında son günlerde yaşadığımız gelişmeleri özetlemiş. Ve demiş mi: 

“Yapılan zamlarla İstanbul’da simit, ekmek 3,5 TL, çay ise 3 TL olmuştur. 5 kişilik bir ailenin günlük simit ve çay gideri 82,5 TL, aylık 2.475 TL’dir. Sayın Cumhurbaşkanı iktidara gelmeden önce demişti ki: ‘Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor.’ Şimdi ise her gün yapılan zamlarla iktidar vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç duruma sokmuştur. AKP iktidarı 2018’de ‘Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’ denilen tek adam rejimiyle doları 4,6 TL’den alıp bugün 12-13 TL’ye getirmiştir. Bütçe görüşmeleri başlarken 9 TL olan doları 18 TL’ye çıkarıp şimdi 13 TL’ye indirdik diye milletle dalga geçilmektedir. Vatandaş soruyor: 

Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalarda kimler zengin olmuştur?” 

Var mı Sayın Bülbül’ün bu sorusunun cevabı… 

*** 

BÜTÇE KİMİN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Köprü ve otoyol ücretlerinin bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz” demiş. 

Bütçe vatandaşlardan toplanan vergilerle oluşmuyor mu? Bunun Türkçesi “Hepsini vatandaşa ödetmeye devam edeceğiz” demek olmuyor mu? Geçenden bir akçe geçmeyenden iki akçe mantığı ile yürüyen bu ücretleri izah için başka bir yol bulmak lazım… Çünkü böyle trajikomik oluyor. 

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