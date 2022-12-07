“Erkene alınmış seçim” katakullisi

Millet ittifakı”nın eksenini oluşturduğu “güçlendirilmiş parlamenter sistem” işbirliğindeki altı partinin demokratik “anayasa teklifi”yle demokratikleşmenin “yol haritası”nın millete deklâre edilmesi iktidardakileri yeni siyasi atraksiyonlara sürüklüyor.

Ekonomideki ağır çöküşten iç güvenliğe ve dış politikaya bütün alanlarda problemlerin daha da derinleşmesine karşı iktidar partisi tam bir telaşta. En son “HDP tezgâhı”nın da boşa çıkması üzerine defalarca taahhüd ettiği “seçimler kesinlikle zamanında yapılacak” sözünden caymaya bahaneler aranıyor; her defasında olduğu gibi.

Seçimleri birkaç hafta erkene almakla yine seçim propagandasını dinî değerlerin istismar edilebileceği Ramazan ayına denk getirme hesapları yapılıyor. Sırf Erdoğan’ın aday olması uğruna yine Anayasa çiğnenirken, “adaylığından korkuluyor, önünü kesmeye çalışıyorlar” uydurmalı siyasi propagandaya yelteniliyor.

Anayasaya aykırı olarak

ncak anayasa hukukçuları, seçimin bir-iki ay veya birkaç hafta öne çekilmesinin bir “erken seçim” olmayıp, Anayasa ve yasalara karşı hile olduğuna dikkat çekiyorlar.

Anayasanın 101. maddesindeki “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” kesin hükmüyle Erdoğan’ın aday olamayacağını uyarıyorlar.

Zira “cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde ancak bir defa daha -üçüncü kez- aday olabileceği” kaydını koyan Anayasanın 116. maddesine göre parlamentonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla -en az 400 milletvekilinin oyuyla- erken seçime gidilebiliyor. Ne var ki AKP-MHP’nin milletvekili sayısı buna yetmediğinden ve Erdoğan Meclis’i fesihle kırk beş günde -aday olamayacağı- seçime gitmeyi göze alamadığından saptırmalara başvuruluyor.

Kısacası, Anayasanın herhangi bir istisna getirilmeyen âmir hükmüyle Erdoğan’ın zamanında yapılacak bir seçimde aday olamayacağı ortada.

Ve TBMM’de bir karar alınmadıkça Erdoğan’ın aday olamayacağına iktidardakiler de kani. Bu yüzden şeklen “erkene alınmış seçim”in hiçbir geçerli gerekçesi olmadığından “Hacca gideceklerin oy kullanması”, “üniversite sınavları” benzeri uydurmalara başvuruluyor. Erdoğan’ın adaylığı uğruna göz göre göre Anayasa çiğneniyor.

YSK’nin cevaptan kaçınması!

u arada YSK üyelerinin bile bile eninde sonunda “Anayasayı ihlâli suçu”yla cezalandırılmaktan çekindikleri, bu yüzden tedirgin oldukları belirtiliyor.

Nitekim kamuoyundan yapılan çağrılara bigâne kalan YSK’nin, LDP’nin “iki kez mazbatayı verdiğiniz bir kişi üçüncü kez aday olur mu?” sorulu yazılı müracaatına “henüz seçim takvimi açıklanmadığı için bu soruya cevap verilemeyeceği” cevabı, Anayasaya açıkça aykırı olan bu husustaki yoğun baskılara hâlâ direndiği yorumlarını teyid ediyor.

Bütün kamuoyu araştırmalarıyla “şahsa mahsus” özel anketlerde yüzde 65’e karşı yüzde 35’le kaybedeceğini gören Erdoğan’ın “YSK izin vermiyor” bahanesiyle aday olmayacağı tahminleri yürütülüyor. Böylece, “altılı masa’nın adayı kim?” spekülasyonları yerine önümüzdeki süreçte “cumhur ittifakı’nın adayı kim” tartışmasının başlayacağı belirtiliyor.

Hâsılı, “millet ittifakı” partilerinin seçim ittifakını işlevsiz bıraktırma tezgâhlı “seçim yasası”nı apar topar geçiren iktidar mihrakları, şimdi de yeni siyasi katakulli peşinde.

“Belki tutar” beklentisiyle...