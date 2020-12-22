Bütün uyarılara rağmen, hâlâ “algı yönetimi”yle salgın verilerinin doğru verilmeyip inadına çelişkili bilgilerle garip dayatmalar sürüyor.

Önceki gün için Sağlık Bakanı, “ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor” dese de test sayısının 200 binlerden 158 bine düşmesiyle vaka sayısının düşük çıkmasına mukabil “turkuaz tablo”da ülke genelinde 246 vefâtın olduğu duyurulurken önceki yıllara göre ölümlerin iki kat arttığı İstanbul’da Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarına göre 120 vatandaşın bulaşıcı hastalıktan vefatı çarpıcı.

Buna rağmen, bütün dünyada ağır hasta sayısının yüzde 25’i ölümle sonuçlanırken ülke genelinde 196 ölümün gösterildiği günde on büyükşehirde 467 vefatın olması, Mart’tan bu yana Kovidle “18 bin vefâtın olduğu”nun bildirilmesi”ne karşı, sadece 20 ilde 30 bini bulması vahameti ortaya koyuyor.

Bu haliyle, son haftalara kadar çarpıtılarak eksik verilmesine rağmen Türkiye 2 milyon 25 bini aşan vak’a ile dünyada “ikinci” olmasına karşı vefât sayısında çok gerilerde. Kısacası, kısıtlamalar “tablo”ya yansımıyor. Bu yüzden “salgında kötü yönetim”de en önlerde.

Bu arada baştan beri bütün uzmanların önerdiği, bütün ülkelerin uyguladığı en azından iki haftalık “tam kapanma” çağrılarına rağmen, avm’lerin, spor salonlarının açık tutulup yüzlerce işçinin aynı ortamda çalıştığı fabrikalar tam kapasite çalışırken, hafta içinde saat 21’de başlayan sokağa çıkma yasağı öncesi toplu taşıma araçlarına insanların yığılmasıyla virüsün bulaşma riskinin daha da arttığı kaydediliyor. Zaten herkesin evinde olduğu gece kısıtlamasının mâkul bir izâhı bulunamıyor.

ESNAFA DESTEKTE “DAĞ FARE DOĞURDU”!

Bu arada bütün esnafa değil, ancak işyeri kira olan esnafa üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750, diğer illerde 500 lira kira ile yetinildiği, işletme sahiplerine bin lirayla kalındığı ve yıllık kirası on bin lirayı aşanların yararlanamadığı “destek paketi” tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı, “Pandemiden dolayı ekonomisi zayıflayan ülkelere yardım etmeye hazırız, 156 ülkeye yardım ettik” der ve 2014-19 arasında Hazine’den dolar garantili beş şirkete bir tek kur farkından 62 bin dolar, bu yılın ilk on bir ayında 12.8 milyar ödenirken, 1 milyon 339 bin esnafa 5 milyarla kalınması çarpıcı bulunuyor.

Çoğu esnafın kirasının beşte, hatta onda birini tutmayan yardımın derde deva olamayacağı, ciddî bir destek sağlanmadıkça yüz binlerce kapatılan işyerlerine yeni yüz binlerin ekleneceği belirtiliyor.

Bundandır ki esnaf ve sanatkârlar, “Pandemi süresince yaklaşık 10 ay işletmemizi doğru dürüst açamadık, işlerimiz yüzde 90 geriledi, onlarca çalışandan iki-üç kişi kaldık, bu ‘destek’le esnafın ayakta kalması mümkün değil” şikâyetiyle “yeni destek paketi”nin hazırlanmasını istiyorlar.

Özetle, esnafın aldığı kredi ve vergi borçlarının ertelenmemesiyle peşinen “güdük” hale getirilen “paket”in yetersizliğinden yakınılıyor, “dağ fare doğurdu” yorumları yapılıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı, bu durumu, “Destek önemli, ama bizde bir lâf var, ‘delik büyük yama küçük” diye niteliyor. Bütün esnaflara “kapsayıcı paket”le bir milyon esnafın satış olmadığından ödeyemediği kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini, hibe desteğine süre uzatımını talep ediyor. Esnaf ve sanatkârlar bu desteği bekliyor.

ŞEFFAF VE GERÇEKÇİ OLMALI…

Bunun içindir ki 10 Ocak’a kadar “tam kapanma”ya giden ve on bir milyar euro destekle esnafın, işletmelerin kârının en az yüzde 80’ini vatandaşlarına karşılıksız ödeyen Almanya’da olduğu gibi esnafın ayakta kalması için bütün esnaf ve işletmeleri kapsayan ciddî destekler gerekiyor.

Diğer yandan artan vaka ve vefâtlara karşı bu kez gündemi aşıya odaklamakla, “nasıl olsa aşı gelecek” diye kamuoyu oyalanıyor. Ne var ki “tek adam rejimi”nde baştan aşağıya devlete sirayet eden, tepeden “tâlimat”ın dışında kimsenin inisiyatif kullanamadığı, her şeyin “üst”ten beklendiği belirsizlik vartasında aylardır sözü edilip bir türlü getirilemeyen aşının siparişinde gecikilmesi, tedârikinin sürekli ötelenmesi ve korunması altyapısının yetersizliği, bu konuda da doğru dürüst bir plânlamanın yapılmadığını açığa çıkarıyor.

Anlaşılan “aşı bilgileri” de kamuoyuna verilmiyor. Aşı temini hususunda Bakan’ın “istedik ama vermiyorlar, nedenini bilmiyoruz” cevabıyla açığa çıkan bilinmezlik ve kırılganlıkla âdeta ağırdan alınması, aşıların “güvenilirliği”ne dair soru işâretlerini çoğaltıp istifhamları arttırıyor.

Siyasî iktidar, “başarı hikâyeleri” propagandasını pompalamaktan artık vazgeçmeli; salgınla mücadelede şeffaf, vatandaşa destekte gerçekçi olmalı…