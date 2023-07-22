Fahiş zamlar da “milli” imiş!

VAZİYET

Her ne kadar “deprem için” dense de Saray’ın Meclis’e dayattığı 1 trilyon 119 milyar liralık Ek Bütçe’de faize fazladan 80 milyar lira daha para ödeneceği, seçim propagandasında kullanılmak üzere Taşkömürü Kurumu’na 3 milyar 850 milyon lira kaynak ayrılırken, mahalli seçimlere toplam 1.2 milyar, 14 Mayıs seçimleri öncesi “ücretsiz seçim doğalgazı”na 5.6 milyar, Cumhurbaşkanlığına 640 milyon verildi.

Bu para için Ek Bütçe ile 1 trilyon 150 milyar liralık vergi toplanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci kez alınacak. Kurumlar vergisi arttırılırken harçlara yüzde 50 zam yapıldı. Benzine ve motorine yeni zamlar yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın 5.6 milyar liralık bütçesinden bir tek Avrasya Tüneli’ne verilen garanti ve katkı payı için 1 milyar ödenek konulması vahameti ele veriyor.

Özetle ÖTV’den MTV’ye her şeye zamla “tek kişilik otoriter ucûbe sistem”in ekonomideki iflâsının faturası hukuksuz vergilerle ve zamlarla vatandaşların sırtına yüklendi, yükleniyor.

İlginç olan, bütün bu kat kat ağır vergi ve devasa zamların iktidar mahfillerince ve “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”ca “gerekliymiş” gibi sunulması. Dahası milleti ezen vergilerin ve zamların “millîlik”, millete dayatılan bu haksızlıkları eleştirilerinin “gayr-ı millilik”le ithamı.

Bu vaziyet, iktidar saplantısıyla gerçeklerin ne denli saptırıldığını bir defa daha ortaya koyuyor.

GARABET: “Kim sebebiyet vermişse…”

Akaryakıta devasa zammı “benzine zam yapılmadı, ÖTV’ye zam yapıldı” diyecek kadar düşen fevkalâde sakil saptırmalara, iktidar mahfillerinden de âdeta “bu kadarı da olmaz ki” diye itirazlar yükseliyor.

Bu yüzden “seçim ekonomisi”ne dahil ama seçim sonrasında halka mal edilmesi kaçınılmaz olan kararlar alındığını belirten iktidara yakın bir yazar, kurda oynaklık ve cari açık gibi baskı unsurlarının gündelik ekonomiye büyük ölçüde yansıtılmasından yakınıp, “Bugün Türkiye’nin en çok kâr eden özel bankalarından özel şirketlerine ne kadar vergi alınmaktadır? Sabun lüks tüketim maddesi değilken KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldıysa, gerçekten lüks olan tüketim başlıklarında daha çok vergi âdil olmaz mı? Ayrıca halktan kemer sıkması beklenirken kamuda da benzer bir tasarruf seferberliğinin başlatılması gerekmez mi? Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde zenginden daha çok, fakirden daha az vergi tahsiliyle çözmüyor?” sorularını soruyor.

Görünen o ki yine suçu başkasının üzerine atma temrinleri yapılıyor. Oysa “ekonomik çöküşün faturasını dar ve sabit gelirliye kesen, fahiş zamlarla enflasyonu körükleyip ağır vergi yükünü millete yükleyen “tek kişilik hükûmet”te Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yürürlüğe girdiğini herkes biliyor.

Ve bile bile bu gerçekler çarpıtılıyor…

KISACA: “Akaryakıt Avrupa’dan ucuz”muş

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir gecede 6 lira zammı hafife alan “yapılan artışa rağmen ülkemiz hâlen benzinde de motorinde de Avrupa’da en ucuz dördüncü ülke” açıklamasının ardından Bakan’ın “Avrupa’da bizden daha pahalı olan ülkeler var” çıkışı birçok tartışmayı tetikledi.

Bu çıkış, daha iki sene evvel “Akaryakıtı Avrupa’nın en ucuz fiyatlarıyla sunuyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için asgari ücretle dar gelirlinin yükünü olabildiğince hafifleteceğiz” sözlerini hatırlatırken, akaryakıt fiyatlarıyla asgari ücret hesaplamasını sözkonusu etti.

Oysa Türkiye’de fert başına milli gelir hâlen 10 bin dolarda kalırken, Bakan’ın sözünü ettiği -asgari ücretin olmadığı- Finlandiya’da beş kat, İzlanda’da yedi kat olduğu; aynı iş gücü, çalışma süresi ve emek ile çalışanların Türkiye’ye göre dokuz kat daha fazla ücret aldığı Norveç’le mukayese ediyor.

Belli ki Bakan, sadece dolar üzerinden akaryakıt fiyatlarına bakıyor, vatandaşların gelir seviyesini hiç hesaba katmıyor. Ortalama gelir düzeyi Türkiye’nin 7-9 katı olan ülkelerle “yoksulluk sınırı”nın üç katının altında asgari ücreti alabilen vatandaşları kıyaslıyor.

HAFTANIN SÖZÜ:

“İktidar, ‘iktidardan enkaz devralmaktan şikâyetçi’ imiş!..”

SÖZÜN ÖZÜ: “İktisat etmeyen mânen dilenciliğe düşer”

“Bu zamanda israfata medâr olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, nâmus rüşvet alınıyor.” Bediüzzaman, (İktisad Risalesi, Lem’alar,203)