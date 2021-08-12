Felâket garabetleri...

Ülkenin kuzeyinde ve doğusunda sel ve heyelan, güneyinde iki haftaya yakındır orman yangınları sürerken, felâketi siyasallaştıran siyasi iktidarca yeterli tedbirlerin alınamamasının nedenleri tartışılıyor.

Söndürülen yangınlar yeterince soğutulmadığından yeniden tutuşurken, bu konudaki çarpıklıkların başında, bütün medyanın gözü önünde “Türkiye’nin envanterinde yangın söndürme uçağı yok” diyen Orman Bakanı’nın kırk sekiz saat sonra “Uçak olarak dünyada az bulunur bir imkâna sahip olduklarını söyleyip, “Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihinin en güçlü hava filosuna, Akdeniz coğrafyasının en güçlü filolarından bir tanesine sahibiz” iddiasında bulunmasıydı.

Bununla da kalmayarak, Türkiye’nin altıda bir arazisine rağmen 38 yangın söndürme uçağı olan Yunanistan’a iki tane yangın söndürme uçağını göndereceğini bildirip, “Yangınlarla mücadele noktasında yeterli uçağımız var. Yangınlar büyük oranda söndürüldüğü için şu an elimizdeki kapasitenin tamamını kullanmıyoruz” diye konuşarak, diğer komşulara da uçak gönderileceğini söylemesi oldu; gönderilecek uçakların “kiralanan uçaklar” olmasına bakmadan…

ÇELİŞKİLİ ÇARPIKLIKLAR…

Bir diğer çarpıklık, Cumhurbaşkanı’nın, “THK’nın uçağı varmış, bilmem neymiş. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şu anda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok ve atıl” dediği; Bakanının “uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil” diye “antika” ve “hurda” olarak nitelediği mevzubahis uçakların 2019 yılına kadar orman yangınlarına başarılı müdahalesiyle bilinen uçakların aynı yıl Teknofest’te gösteri uçuşu yapıp âlây-ı vâlâ ile reklâm edilmesiydi. (gazeteler, 18.9.21)

Aslında AKP iktidarında -2016’da- İsrail’deki orman yangınını söndürmeye gönderilen uçaklarla dönemin Orman Bakanı Veysel Eroğlu, “İsrail’deki yangını THK uçakları söndürdü” sözleri, aslında siyasi iktidarın da başta bu uçaklarla övündüğü ve sonrasında yine siyasi sâiklerle binlerce hektarlık ormanın yanmasına pahasına tavır aldığını ortaya koyuyor.

Özellikle sözkonusu kuruma kayyım atandıktan sonra, 2018’e kadar söndürme kullanılan uçaklar devre dışı bırakılırken, 2019’da yine “THK kullanılarak başka bir firma adı altında THK’nin imkânlarıyla Rus uçaklarının alınması bir diğer çarpıcı garabet olarak kayıtlara geçiyor.

Zira THK uçakları deniz veya göle dalışla aldığı suyu işâretlenen noktalara başarıyla bırakan uçakları Türkiye coğrafyasına uygun, manevra kabiliyeti yüksek uçaklar iken, sözkonusu uçakların ancak en yakın havaalanına inerek su alabiliyor.

Bir başka çarpıtma, THK uçakları 4 ton 900 litre kapasitedeyken, ihaleye “5 ton şartı” şartı getirilerek Türkiye’nin tek yangın söndürme uçağı olan bu uçakların bile bile “dışlanıp” hangarlara çekilmesiyle Orman Bakanlığı’nın yurtdışından uçak kiralamak zorunda bırakılmasıydı.

TEDBİR TARTIŞMALARININ SANSÜRLENMESİ

Özetle, THK eski Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman’ın “Avrupa’da, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve dünyada Amerika aynı uçakları kullanıyorken bizim uçaklarımız niye antika olsun? Bu uçakların yedek parçaları takıldığı zaman, genel bakımı yapıldığı zaman sıfır uçak gibi uçmaya devam eder. Bizim uçaklarımız niye uçmasın ki?” soruları cevapsız kalıyor. Kuruma atanan kayyım Heyeti Başkanı’nın “dört milyon dolar harcarsak uçaklarımız uçar” açıklamalarını hatırlatarak, “1,5-2 milyon dolar tutar. Bu uçakları hazır etseydiniz de uçaklarımız uçsaydı” yakınması gerçeği ortaya koyuyor.

Kısacası olup bitenler, Türk Hava Kurumu uçaklarının uzun yıllar daha uçabileceğinin altını çizen Duman, “Çünkü bu uçakların yenisi 40 milyon dolar. 9 tane uçağımız var, 6’sı hazır. Niye uçamasın? Uçaklarımız antika falan değil, maşallahı var. Biz onlara ‘Ateş Kuşları’ diyoruz” itirazının haklılığını bir defa daha su yüzüne çıkarıyor. (Karar, 3.8.21)

Ve bu durum, bütün işlerin bir kişi üzerinden “yürütüldüğü” “tek kişilik partili cumhurbaşkanlığı sistemi”nde ekonomiden sağlığa, eğitimden tarıma birçok alanda olduğu gibi göz göre göre felâketlere de tedbir alınmadığını ve ülkenin yönetilemediğini bir defa daha teyid ediyor.

En garibi de, on dokuz yıllık AKP iktidarının sonunda, afet haberlerinin sansürlenmesi ve felâkete gerekli tedbirlerin neden alınmadığı tartışmasının yasaklanması olarak kayıtlara geçiyor.

Felâket garabetleri bunlarla da bitmiyor.