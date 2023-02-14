Felâkette saldırgan politik propaganda…

Felâkette dahi toplumun tahriklerle kamplaştırılıp kutuplaştırılmaya devam edilmesi, felâketin felâketi olarak sosyal fay hatlarının kırılmasına sebebiyet veriyor.

Vakıya şu ki on binlerce insanın göçük altında kurtarmayı beklediği, binlerce vatandaşın “kurtarın!” çığlıkları attıkları sırada belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların yardımlarının engellenmesi; muhalefete mensup belediyelerin yardım TIR’larının, kamyonlarının üzerindeki etiketlerin sökülüp, AFAD’ın, valiliklerin hatta iktidar partisinin ambleminin yapıştırılması çarpıklığıyla felâkette de siyaset yapıldı.

Daha ilk günde iktidar partisi sözcüsünün “cumhur ittifakı sahada” sözüyle başlayan partizanlıklarla iktidar dışındaki mercilerden gelen yardımlara zorluk çıkarılması, el konulup depolarda bekletilmesi, siyasette inhisarcılığın vicdansızlığını deşifre ediyor.

Depremi muhalefet yapmış gibi saptırmalar yapılıyor. Sanki kentlerdeki deprem özel toplanma alanlarının inşaat rantına açılması bu iktidar döneminde olmamış, depremin ancak üçüncü gününde bir iki yerde görünen Kızılay tasfiye edilmemiş gibi yüzsüzlükler sergileniyor.

ÇÖKÜŞE KARŞI YASAKÇILIK!

Vaziyet şu ki depremin sekizinci gününde hâlâ deprem bölgesine yeteri kadar çadır ve ısıtıcılar ulaştırılmış değil. Yeteri kadar seyyar fırın-mutfak, aşevleri, sahra hastanesi, seyyar tuvalet kurulmamış. Hijyen şartları sağlanmamış, ilâç temin edilmemiş. Ciddi bir salgın hastalık tehlikesinden bahsediliyor. Kısa zamanda temin edilebilecek hayati malzemeler temin edilmemiş.

Bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanı’nın meydanlarda siyasi propagandasını yaptığı “imar affı” perdesinde yüz binlerce çürük binaya muhalefet onay vermiş gibi çarpıtmalara ve yanıltmalara tevessül ediliyor.

Hâlen daha hiç müdahale edilmeyen binlerce binanın olduğu, depremin beşinci - altıncı gününde köylere ancak gidildiği vartada, muhalefet belediyelerinin depremde tahrip olan Hatay havaalanındaki molozları kaldırıp onarmasına atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın seçilmiş belediye başkanlarına ve hatta ana muhalefet liderine “Siz kimsiniz!” çıkışıyla tepki göstermesi, depremle açığa çıkan siyasi çöküşü açığa çıkarıyor.

Enkaz altında kalan depremzedelerin yerlerini bildirmek için attıkları tweetlerin engellenmesi, depremzedelerin tek iletişim hattı olan sosyal medyanın daraltılması, zaten sıkıntı çekilen internet ve sosyal medya mecralarının sınırlandırılması, sırf başarısızlıkların, organizasyonluğun, koordinasyonsuzluğun, yönetimsizliğin, kurtarma, iş makinesi, çadır ve diğer eksikliklerin, depreme müdahale yetersizliğinin ortaya çıkmaması uğruna başvurulan “iletişim kaosu” menfi siyaset dehşetini deşifre ediyor.

KUTUPLAŞTIRMA DEĞİL, İŞBİRLİĞİ ZAMANI…

Bir diğer vahamet, felâketzedeler üzerinden siyaset yapılması. AFAD dışındaki belediyelerin, depremden kırk saat sonra ancak bölgeye gitmelerine izin verilen madencilerin, sivil organizasyonların itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin, hatta yabancı ekiplerin kurtardığı felâketzedeleri ablukaya alan, sırtlarında iktidara yakın kuruluşların logolarının olduğu ya da “AFAD” yazılı siyasi grupların “iş bizde” deyip kendilerine mal edilmeye çalışmaları.

Ancak en vahimi, enkaz altından çıkarılan cenâzeler kimlik tesbitinin yapılamayıp yer yer hâlâ battaniyelere sarılı olarak bekletilirken, bu hususta bile depremzedelere gerekli yardım ve desteğin sağlanamazken, muhalefete, sivil topluma her türlü tahkiri savuran zehirli siyaset diliyle toplumun yarılmasına sebebiyet veren tehditler ortasında felâkette insanların mânevî tesellisi ve yegâne sığınağı olan dinin de siyasete âlet edilmesi.

Kader hakikatinin suiistimaliyle musibetin siyaset uğruna istismarı…

Oysa iktidara düşen, politik saldırgan propagandayla toplumu kutuplaştırmak değil, birleştirici, bütünleştirici ve kucaklayıcı olmaktır. “Ben her şeyi bilirim!” tekelciliğini bir tarafa bırakıp, muhalefetle, sivil toplumla, topyekûn milletle işbirliği yapmaktır.