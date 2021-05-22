Filistin dâvâsından “siyasî rant” ucuzluğu

TESBİT

Mescid-i Aksa’ya plastik mermilerle baskın yapan ve Gazze’yi savaş uçaklarıyla bombalayan İsrail’in zulmü bütün ağırlığıyla sürerken İslâm ülkeleriyle ve Ankara’nın garip tavrı sorgulanıyor.

Öncelikle AKP iktidarında son 20 yıldır “Ey İsrail!” diye başlayan yakınmalı “çıkışlar”ın iç kamuoyuna “siyasî mesajı” verilirken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı’nın ifadesiyle Türkiye ile İsrail’in ticari ilişkileri, iki ülke arasındaki gerginlikten neredeyse hiç etkilenmiyor, Türkiye, dünyada İsrail’in ihracat yaptığı dördüncü ülke olma durumunda. (aa, 1.10.20)

Özellikle “one minute” çıkışından ve on vatandaşın hunharca katledildiği Türk Bayraklı sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya kanlı baskından sonra resmî verilerle Serbest Ticaret Anlaşması’yla İsrail’le dış ticaret hacmi kat kat arttırıldığı ortada.

Oysa İsrail’in hizaya getirilmesiyle BM kararlarını tanıması, Kudüs dahil 1967’den beri işgal ettiği topraklardan çekilmesinin temini için, başta Müslüman ülkeler olmak üzere bölge ve dünya ülkelerinin bu ülke ile diplomatik, siyasî, ticarî ilişkileri kesmeleriyle, en azından askıya alıp asgariye indirilmesi icâb ediyor. Ne var ki Amerikan ve Batı medyası İsrail’in vahşetini gizlerken, Türkiye’de “iktidara ilişik yandaş medya”nın İncirlik ve Kürecik’i gündeme getirmemesi çarpıcı.

4 Temmuz 2003’te Irak’ın Süleymaniye’de işgalci Amerikan conilerinin Türk askerinin başına çuval geçirmesine karşı “Neden ABD’ye bir nota ile de olsa tepki gösterilmiyor!” itirazlarını da dönemin Başbakanı’nın “Ne notası, müzik notası mı?!” cevabıyla bigâne kalındığı gibi, Kudüs’ü Filistin’in başşehri olarak tanıyan BM kararlarını çiğneyen İsrail’e tam destek veren ABD’nin İncirlik Üssü’ndeki faaliyetleri durdurulmasına; keza İsrail’in korunması için komşu Müslüman ülkelere karşı Türkiye topraklarında kurulan Malatya-Kürecik füze radar üssünün kapatılmasının sözkonusu edilmemesi dikkat çekici.

Bundandır ki bu vartada İsrail’e veryansın edilmesinin, İsrail konsolosluğunun önüne kalabalıkları yığmanın hiçbir anlamı kalmıyor.

Görünen o ki İsrail’le iktisadi, askerî - savunma sanayii ve siyasî “stratejik işbirlikleri” tam gaz devam ederken, Filistin dâvâsı üzerinden siyasî rant sağlama ucuzluğuna tevessüle devam ediliyor.

Yazık…

GARABET

“Dezenfektan kirliliği” de temizlenmedi!

Geçtiğimiz hafta Ticaret eski Bakanı’nın kendi dezenfekte şirketinden başında bulunduğu Bakanlığa piyasanın çok üstünde fiyatla mal satışının araştırılması için ana muhalefet partisinin TBMM’de verdiği Meclis Araştırma Önergesinin AKP-MHP oylarıyla reddedilmesi dikkatleri çekti.

16 Nisan 2017’de Anayasa değişikliği referandumu ile getirilen ve 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı’nın yeminiyle yürürlüğe giren “ucûbe sistem”de ilk iki yıl içinde millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in denetim işlevi tamamiyle dışlandı.

Düşülen vartada, Meclis’in temel demokratik işlevlerinin başında gelen denge - denetim ve fren fonksiyonunun berhava edilmesiyle Manga Carta’dan bu yana demokrasilerde parlamentoların en temel hakkı olan, halktan toplanan vergilerin halkın temsilcilerinin kararıyla harcanması olan bütçe çıkarma hakkı ve yetkisi Meclis’in elinden alınıp “tek şahsa” verilirken, Meclis’in denetim işlevi bütünüyle yok edilmiş.

Bundandır ki geçen yasama yılı itibarıyla, son iki yılda milletvekillerince Meclis’e sunulan 29 bin 218 soru önergesinden 12 bin 771’inin cevapsız kalması; cevap verilenlerin de “kes - kopyala - yapıştır” şeklinde olması, mesela Aile Bakanlığı’nın vekillerin 495 sorusundan sadece 7’sine cevap vermesi, “tek kişilik yönetim”de Meclis’in ne denli işlevsizleştirildiğini gösteriyor.

En son bir eski bakan hakkındaki araştırma önergesinin reddedilmesi vahametin son tezâhürü.

Özetle, temizlik malzemesi dezenfektan kirliliği de temizlenmesi için sözkonusu yolsuzluklara dair Meclis’te “soruşturma önergeleri”yle soruşturulması lazımken, “araştırma önergeleri”nin dahi bu denli zorlaştırılmasıyla TBMM’nin elinden denetim araçlarının alınarak yolsuzlukların araştırılması âdeta imkânsız hale getirilmiş.

Böylece AKP iktidarının “âcil eylem plânı”nda “3 y” kapsamında millete taahhüd ettiği “yolsuzluklarla mücadele” peşinen çürürken, “tek kişilik sistem”in garabetini gündeme getirdi.

VAZİYET

Şirketlerin avucuna düşerek…??

Aslında “tek kişilik yönetim”in kabinesinde ilk zaaf, Cumhurbaşkanı’nın atadığı bazı bakanların görev alanlarında aynı işi yapan iş insanı olmalarıydı.

Tarım Bakanı bir Amerikan tarım şirketinin “Türkiye Temsilcisi” olduğu ortaya çıkarken, Turizm Bakanı’nın Turizm şirketi sahibi olarak otelleri, Sağlık Bakanı’nın özel bir üniversitenin Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olup özel hastane işlettiği, Milli Eğitim Bakanı’nın özel okullarının olduğu ve Ticaret Bakanı’nın ticari şirket sahibi olmasıydı.

Bu vaziyet, Cumhurbaşkanı’nın “sistem değişikliği” tartışmalarında “bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetilmelidir” sözünden hareketle seçimlerden önce canlı yayında “Benim lafım vardır ‘ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek’, burası önemli. Aksi takdirde bürokratın, teknokratın eline, avucuna düşersen ülkeyi de doğru yönetemezsin’’ açıklamasını hatırlatırken her alanda dibe vuran ülkenin mafyanın, şirketlerin, ihalecilerin avucuna düşürülerek “yönetilmediği”ni bir defa daha açığa çıkardı.

İbret-i âlem olarak…