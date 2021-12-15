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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

“Fitne ateşi”ne bodoslama atlamak

Cevher İLHAN
15 Aralık 2021, Çarşamba
Ağır ekonomik krizde Ankara’nın günü kurtarmaya ve kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik “dış politika”sıyla Türkiye uluslararası arenada ve Ortadoğu’da felâkete sürükleyen “büyük tefrika fitnesi”nin vahim parçası haline getiriliyor.

Son süreçte, küresel emperyal güçlerin, özellikle ABD ile İngiltere’nin “onayı” dışında adım atamayan CIA destekli Körfez ülkelerinin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan “anlaşmalar”ın aynısının, “Arap baharı”nın pompalandığı, on binlerce askerle Amerikan ve İngiliz üslerinin kurulduğu, bölgedeki Müslüman kamuoyunu etkilemesi için El Cezire’nin yayın yaptığı küresel güçlerin taşeronu Katar’la da yapılması kayda değer. 

BAE ile imzalanan “on anlaşma”nın ardından Katar’la on ikisi yeni “on beş anlaşmanın da ekonomiye hiçbir ciddi yatırım, üretim ve istihdam katmayıp, tamamının “uygulama programı”, “mutâbakat zaptı”, “protokol işbirliği” ve “niyet beyânı”ndan ibâret olması dikkat çekici. 

Ne var ki 15 Temmuz Hâdisesinin finansörü olarak gösterilen, Libya’da Türk askerî üssüne saldırıyı organize eden, Kudüs’ün, Filistin’in topyekûn “İsrailleşmesi”ni amaçlayan “yüzyıl plânı”nı destekleyen, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’yle kotarılan “münhasır ekonomik bölge”yle Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de âdeta kuşatıp dışlayan BAE Prensiyle “aile sıcaklığında bir sohbet ortamı”nda varılan “işbirliği”ndekine benzer Katar Emiri ile “anlaşmalar”da da açıklananlarla kalınmadığı ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE’Yİ “SÜNNİ-ŞİÎ SAVAŞI”NIN PARÇASI ETME!

Gerçek şu ki doların-dövizin rekor üstüne rekor kırarak kat kat katlandığı, enflasyonun yüzde 60’lardan 80’lere tırmandığı çâresizlikte “tek kişilik yönetim”in “kara - sıcak para”ya ihtiyacı var. 

Aslında Katar’lı Bakanın bütün dünyanın gözü önünde “derin ekonomik krizdeki Türkiye’de fırsatları değerlendirecekleri” ifadesi perde arkasında “tezgâhlar” çevrildiğinin ikrarı oluyor. 

Ve bu vaziyet, “anlaşmalar” paravanında küresel güçlerin güdümündeki Körfez ülkeleri üzerinden başka tezgâhların çevrildiği istifhamlarını derinleştirirken, kapalı kapılar arkasında hangi tâvizlerin verildiğinin bilinmemesi endişeleri daha da arttırıyor. 

Bu kapsamda Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a peşkeş çekilmesinde açığa çıktığı gibi Cumhurbaşkanı’nın başına kendini atadığı “varlık fonu”nda toplanan savunma sanayiinin stratejik kurumlarının yine “özelleştirme” perdesinde satışının mevzubahis olması çarpıcı. 

Her ne kadar “satılmayacak” dense de Aselsan görüşmeleri için Katar’dan bir heyetin Türkiye’ye geldiği ve bunun hazırlıklarını yapılmasına dair “gizli tâlimat” şâyiası bunun ilk sinyalleri.

Ancak “tezgâhlar”ın en dehşetlisi, “Sünnî-Şiî savaşı” fitnesiyle Körfez’den Önasya ve Orta Asya’ya İslâm dünyasını “Şiî kuşağı” ile “Sünnî hilâli”nin karşılıklı kışkırtmalarla uzun yıllar sürecek kanlı mezhep savaşı tuzağına düşürmenin alt yapısının oluşturulması. 

İran, Lübnan, Suriye ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin yer aldığı “Şiî bloku”na karşı Suudî Arabistan, Mısır, BAE ve Katar kulvarındaki krallık ve emirliklerden oluşan “işbirlikçi yönetimler”in başında olduğu ülkelerden “Sünnî kuşağı” çıkartılıp, Türkiye’nin bölgede topyekûn bir “mezhep çatışması ve savaşı”nı dinamitleme projesinin bir parçası haline getirilmesi.

MENHUS PROJELER

Özetle, küresel emperyallerin “yerli maşalar”la Kızıldeniz-Umman denizi ile Aden Körfezi stratejik alanındaki Yemen’de Müslümanı Müslümana katlettiren kanlı “tefrika projesi” tam devrede.

İsrail hesâbına Ortadoğu’daki Müslüman ülkeleri taksim eden İngiliz-Fransız mâmulü “Sykes-Picot tefrikası”nın yeni versiyonu ve “âlem-i İslâma suikast olan gaddarâne Sevr Muâhedesi”nin günceli ile, yirmi iki İslâm ülkesini mezhebî - etnik iftiraklarla bölüp parçalanmayı hedefleyen BOP kapsamında bütün bölge kargaşa ve kaosa sürükleniyor. 

AKP iktidarında, işgalci istilâcı emperyallerin hegemonya ve çıkarları “menhus plânı”na gelinerek Katar’a asker gönderen Ankara’nın, Ortadoğu’yu yangın yerine çevirerek, taşeron örgütlerle bölgesel savaşları tahrik ederek Müslümanları birbirine kırdıran “menhus projeler”le kurulan tezgâha ge(tiri)lmesi.  

Kısacası, İslâm dünyasını Ortadoğu merkezli mezhep savaşı kargaşasına sürükleme komplosu kurulmuş; Türkiye “Sünni cephe”ye çekilmek isteniyor.

Vahim olan, Ankara’dakilerin emperyal ecnebilerce alevlendirilen fitne ateşine bodoslama atlamakla Türkiye’yi belâ ve bâdirelere atma gayretkeşlikleri. 

Yazık, çok yazık…

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