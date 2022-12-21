Fitneye karşı ortak programlar

Alicengiz oyunu ile dalavereli “yargı darbesi”yle İmamoğlu’na ısmarlama “siyaset yasağı cezâsı” katakullili siyasi kumpas millet nezdinde bir defa daha ters tepiyor.

Hukukçuların tesbitiyle hukukî değil tamamen “siyasi bir karar” olduğu ve senaryosunun Saray’ın karanlık dehlizlerinde yazılıp yollandığı her haliyle sırıtan yaman çelişkilerle muallel, dava savcısının “usul ve yasaya aykırı hususları içerdiği” ikrarıyla baştan sonra bir “tertip” olduğu ortaya çıkan “yargılama”nın bütünüyle politik bir operasyon olduğu su yüzüne çıkıyor.

Bundandır ki “İktidara iliştirilmiş medya”da bir yığın yalan ve asparagasla “güçlü parlamenter sistem mutabakatı”ndaki partiler arasında çatlak meydana getirme, siyasi saptırmalarla fitne enjekte etme ve demokratik muhalefetin işbirliğini bozma oyun ve provokasyonları sürüyor.

MUHALEFETİ ÇATLATMA OYUNLARI

Bir yandan Cumhurbaşkanı’ndan iktidar partisi yöneticilerine sözkonusu haksızlık ve hukuksuzluğun kendileri ile bir ilgisi olmadığı ileri sürülürken, diğer yandan Saray mahfillerinden, “ucûbe sistem”in “tek kişilik hükûmet” olduğunu tescil eden -soldan dönme eski TKP’li- danışmanlar, “Bu karar muhtemelen Yargıtay’da onaylanır” türü telkinlerle baskılar dayatıyor.

Neredeyse “bu mahkemeyi muhalefet kurdu, önceki hâkimi onlar sürgüne gönderdi, yeni hâkimi onlar atadı ve bu kararı zorla tepeden tâlimatla çıkardılar” çarpıtmaları yapılırken, ilgili Bakan “İstinaf ve Yargıtay onarsa İmamoğlu’nu derhal görevden alırım!” diye “korku ve sindirme siyaseti” güdüyor.

Ve bu vaziyet, Anayasanın 101. maddesinde “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” açık hükmüyle 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 3. maddesinde “Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” kaydına rağmen zamanında bir seçimde yeniden aday olmasına dair “seçim süreci başlamadığı için cevap vermiyorum” diye güya “ihsas-ı rey”den kaçınan YSK Başkanı “İmamoğlu kazansa bile mazbatası verilmez” diyerek peşinen taraflılığını ifşa ediyor.

Bu arada bütün anketlerde seçimleri “millet ittifakı” / “altılı masa” adaylığı için ismi geçenlerin açık ara ile kazandığı ortada iken, “yandaş yorumcular”ca pompalanan tahriklerle “kazanacak aday” söylemleriyle “altılı masa”yı çatlatma ve hatta dağıtma tuzakları kuruluyor.

O denli ki on üç bin oyla seçildiği seçimi iptal ettirdikleri, Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle baştan beri “topal ördek” olması için her türlü hizmetlerini engelledikleri, başarısız olması için sürekli takoz koydukları “İmamoğlu üzerinden yargının reise kumpas kurduğu” şâyialarıyla “savcılar İmamoğlu’na çalışıyor” uydurmaları yaydırılıyor.

DEMOKRATİK MUHALEFETLE BİRLİKTE…

Bu bakımdan “iktidar cephesi”nin “oyun plânı”na karşı demokratik mekanizmaların plânlanması, demokratik tepki için vatandaşların demokratik mücadele alanlarına çekilmesi, kitlelerin harekete geçirilmesi gerekiyor.

Bir taraftan “seçim ve sandık güvenliği” için ortak çalışmalar yoğunlaşır ve “güçlendirilmiş parlamenter sistem” işbirliğindeki altı partinin “demokratikleşme çalışmaları” devam ederken, diğer taraftan demokratik siyasetin harekete geçirilmesi, “seçim beyannâmesi” ve “hükûmet programı” olan “demokratikleşme yol haritası” Meclis içi ve dışı topyekûn muhalefetle birlikte millet nezdinde deklâre edilmeli.

Seçim sonrası bir nevi “koalisyon protokolü” ile kadrolarını belirlerken, fitnenin, manipülasyonların önünün alınması için tıpkı Saraçhane’de olduğu gibi altı lider birbirini teyid edip tamamlayan konuşmalarla millete hitap etmeli; haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sahada ortak miting programları yapılmalı.