GARABET: Sahte karotlarla “çürük temeller!”

Deprem bölgesinde halen peşpeşe artçılar devam ederken, yüzlerce milyarlık ihalelerle seçim öncesi büyük ihalelerle binaların temeli atılıyor.

Daha depremin üçüncü haftasında yıkılan binaların yerine doğru dürüst zemin etüdü, araştırma ve inceleme yapılmadan Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesiyle toplam 60 milyar lirayı aşan 66 ilansız ihalenin “pazarlık”la yandaşlara peşkeş çekilmesi tekrarlanıyor.

Uzmanların bütün ikazlarına rağmen başta “beşli çete” ve emsallerine bahşedilen mâliyetinden kat kat Dolar garantili ihalelerdekine benzer, 700-800 bin lira ile yapılacak bir ihale 1 milyon 700-800 bin liraya kat kat rantlar bu kez deprem üzerinden dağıtılıyor, tam bir soygun sürdürülüyor.

Daha da vahimi, binaların kapasite ve ömürlerinin tesbitiyle karakteristik basınç dayanıklıklarının ölçülmesi için daha önce başka binalarda yapılan sondajlarda elde edilen karotların şantiye şantiye gezdirilip yıkılan binaların “karot numunesi” olarak gösterilmesi.

Böylece hileli sahte karot numuneleriyle elli binden fazla denilen, gerçekte en az dört-beş katı canın verildiği çökük “tabut binalar”ın yerine yeni çürük “tabut binalar” dikiliyor. Mitinge dönüştürülen temel atma törenleriyle siyasi propaganda yapılıyor.

VAZİYET: “Poşet projesi” de “poşetlik!”

Bilindiği gibi AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik rejim”de Türkiye, demokrasi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, insan hakları endekslerinde, dünyada en diplerde, Orta Afrika ülkeleri kulvarında “otoriter demokrasiler” sırasına gerilerken, ağır ekonomik çöküşle enflasyon, pahalılık, yolsuzluk ve rüşvette “dünya birinciliği”nde.

Öncelikle Avrupa’dan ithal edilen plastik atık miktarının 196 kat artışıyla Türkiye “Avrupa’nın çöplüğü” haline getirilirken bile bile çevre kirletiliyor. Başta İngiltere, Fransa, Hollanda olmak üzere Batılı ülkelerin yüzlerce TIR’la, kamyonla, gemilerle gönderdiği Avrupa çöpünün yüzde 37’sini aşan 17.7 milyon ton çöpün yığılmasıyla Türkiye çöp ithalinde de “lider ülke!” olmuş.

Bir başka vahamet, güya “plastik poşet” kirliliğini önlemedeki fiyaskoda sergileniyor. Baştan beri marketlerdeki plastik poşetlerin tanesini 25 kuruşta tutan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023’te de aynı fiyatı devam ettirmesiyle çevrenin kirletilmesine devam edilmesi.

Aslında gıda maddelerine yüzde 400’e varan fahiş zamlarla 400-500 liraya bir plastik poşet ancak dolarken, alternatif kağıt - bez poşet üretmek yerine, yıllardır 25 kuruş gibi sembolik bir fiyatta tutulmasıyla bir nevi teşvik edilmesi iktidardakilerin “poşet samiyet(sizliğ)i”ni ele veriyor.

Böylece, siyasi iktidarın “çevre temizliği”, Saray’ın “sıfır atık” söylemleri ve “plastik poşet karşıtlığı” da diğer iddialar gibi sahte bir propagandadan ibâret kalıyor…

TESBİT: Doğalgaz fiyatları düşerken…

Doğalgaza 200’leri bulan kat kat zam yapan “tek kişilik hükûmet”in bütün dünyada düşen doğalgaza hiçbir indirim yapmamasının perde arkası iktidarın “siyasi öngörüsü”nü ele veriyor.

Yani yedi aydır bütün dünyada doğalgaz fiyatları yüzde 80-85 oranında düştüğü halde, Türkiye’de hükûmet kulağı üstüne yatarak bir kuruş dahi indirime gitmedi. Belli ki TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinin yanısıra bütçe açığı da fahiş zamlarla milletin cebinden karşılanıyor.

Bu arada Ekim ayında Ankara’nın Moskova ile gizli müzâkereler sonucu yapılan gizli bir anlaşma ile Rusya’ya doğalgaz ödemelerinin bir kısmının 2024’e ertelendiğinden sözediliyor.

Ve bütün bunlar, ekonomideki iflasa karşı giderayak herşeyi harcayan siyasi iktidarın da kendine “gidici” olarak gördüğü ve ödemeleri gelecek iktidara bıraktığı tesbitlerini doğruluyor.

KISACA: “Fiyasko…”

“Bu gibi bir felaketlerde tüm milli güç unsurlarının sevk edilmesi gerekirdi. Sadece seçime yönelik bir acelecilikle, teknik analizleri, alt yapı çalışmaları adam akıllı yapılmadan bir inşa sürecine girildi. Yangınlarda bu ‘fiyasko’nun provasını yaptık…”

Gültekin Uysal, (Demokrat Parti Genel Başkanı)

SÖZÜN ÖZÜ: “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır.” Bediüzzaman