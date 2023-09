Garantili ihaleler dövizle katlanıyor

TESBİT

Daha önce defalarca tekrarladığı “Kamu Özel İşbirliği” paravanında çeyrek asra uzanan dolar garantili ihalelere dair “devletin kasasından, cebimizden bir kuruş çıkmıyor” iddiasının aksine “iktidara iliştirilmiş yandaş müteahhitler”e peşkeş çekilen ihalelerle yüz milyarların aktarılıyor.

Buna göre otoyol - köprü geçişlerine araç sayısı, havaalanlarına yolcu sayısı, hastanelere hasta sayısı garantileriyle ortaya çıkacak döviz farkıyla “iktidardakilerin cebinden değil ama milletin cebinden yüz milyarların müteahhitlere aktarıldığı” belirlenmişti.

Tesbitlere göre, bu ihalelere son üç yılda devletin kasasından 68 milyar 143 milyon lira çıkmış. Sadece 2022 bütçesinde 142 milyar 977 milyon ödenmiş. Bir tek köprü ve otoyol geçiş garantileri için 2023’te 17 milyar 243 milyon lira daha ödenecekmiş.

Keza daha Nisan 2020’de -dolar 6 lira iken- 19 Şehir hastanesine 95 milyar dolar Hazine garantisi verilmiş; toplam 31 Şehir Hastanesinin Hazine garantisinin 1 trilyon lirayı çoktan aşıp döviz kuru artışından kat kat katlanmış.

En son beş Şehir Hastanesinin işletme hakkının bir Danimarka şirketine satılarak devredilirken, sağlık bütçesinin yüzde 19’unun tahsis edildiği 13 Şehir hastanesine 2024 yılına kadar ödenecek yıllık kira bedeliyle -mesela Erzurum Şehir Hastanesi gibi- 59 hastanenin yapılabileceği vakıası sadece bugünü değil gelecek nesillerin de ağır borç yükü altına sokulmuş...

Keza Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2023’ün bilançosu raporuna göre, devletin kasasından garanti ödemeler için ilk 6 ayında 23 milyar 768 milyon lira çıkarken, 2022’nin ilk 6 ayında ayına oranla aynı ihaleler için yüzde 167 oranında bir artışın olması, yılbaşında otoyol ve köprülerde garanti ödeme için başlangıç ödeneği 53 milyar 650 milyon TL olarak belirlenirken, yılsonu gerçekleşme tahminin 60 milyar 116 milyon TL olarak güncellenmesi vaziyeti ele veriyor. (Eray Görgülü, T24, 2.8.23)

Yine yılın başında sermaye giderleri bütçesi için 45 milyar TL’lik kaynak ayrılırken, henüz yılın ilk altı ayında bu bütçenin büyük bir kısmı harcanarak 31 milyar 246 milyon TL’lik ödeme yapılması; yılsonu gerçekleşme tahmini de 114 milyar 254 milyon TL’ye yükseltilmesi vahameti ortaya koyuyor.

Ve bu tesbitlerin yanısıra her fırsatta muhalefeti “yerli ve milli olmamak”la itham edip “yerli ve milli” olduğunu ileri süren siyasi iktidarın bütün bu ihalelerde Londra’daki İngiliz mahkemelerinin tahkimine bırakması tam bir çarpıklık olarak sırıtıyor…

GARABET

Maliyeti on beş katlanan “kördüğüm proje”

Çarpıklıklar bunlarla kalmıyor. Yine “yandaşlar”a verilen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattının maliyetinin öngörüleni kat kat aşması, “tek kişilik hükûmet”in “hedef sapması”nı su yüzüne çıkarıyor.

Zira ilk kez 2007’de iktidarın yatırım programı kapsamına alınan, temeli ancak 2013’te atılabilen, aradan geçen dokuz yılda tamamlanmayan hat için bu yıl itibarıyla 15’e katlanarak 56 milyar 523 milyon TL olarak güncellenmesi, kilometre başına maliyetin 5 milyon doların üzerine çıkması; 2013’te 3 milyar 746 milyon 188 bin TL olarak açıklanan tutarın Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’na 56 milyar 523 milyon 876 bin TL olarak yansıması öngörüsüzlüğü ifşa ediyor. (Birgün, 5.9.23)

Ama asıl garabet, iktidar partisince her seçim döneminde yeniden propaganda edilen hattın defalarca verilen vaadlere rağmen zamanında bitirilmeyip altı bakan eskitmesi. Bu açıdan Saray’ın son Ulaştırma Bakanı’nın on yıl sonra bu kez “Ankara-İzmir YHT Hattı’nın 2027’de bitirileceği” taahhüdü de istifhamla karşılanıyor. Bundandır ki şeffaflığın olmadığı “tek kişilik otoriter rejim”de yine gecikmelerle tekrar revizeyle kamu kaynaklarını çarçur edileceği söyleniyor.

Özetle, “80 gün”den on üç seneye ötelenmiş vaadin yeni bakan tarafından âdeta ilk kez projelendirilen bir “müjde!” gibi sunulması pek inandırıcı bulunmazken, daha şimdiden on yılda maliyeti on beş kat katlanan “proje” tam bir “muammaya ve kördüğüm” olarak kayıtlara geçiyor…

KISACA

“Vatanı satmak…”

“Vatanı satmak, kendi dirâyetsizliğiniz, kendi işbilmezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize sokmakla olur. Vatan satmak, bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak, ülkenin maddi, manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur.”

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, (gazeteler,27.2. 2015)



HAFTANIN SÖZÜ

“‘Nas’ deyip ‘pas’ geçmek”!

“Önce Nass.. deyip sonra pas geçip enflasyonu ve faizleri fırlatmak ne oluyor? Dirayetli yönetim nedir? Dün dediğinin bugün tam tersini yapmamak demek değil midir? Ekonomi yönetiminde dirayet hangisi? Seçim öncesi Nebati ile yürünen yol mu yoksa seçim sonrası Mehmet Şimşek ile tam tersi yola girmek mi?”

İbrahim Kahveci, (Karar, 4.9.23)