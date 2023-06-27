“Gazlı” seçim asparagası…

Hâlâ sonuçları tartışılan kara propagandalı kirli seçim kampanyasında peşpeşe patlatılan “gaz müjdeleri”nin sonu olan “Gabar’da petrol!” iddiasının fos çıkması da karambold geldi.

Mâlum gerçek gündemi saptırma hesâbıyla “iktidara iliştirilmiş medya”da günlerce “Gabar’da petrol fışkırıyor!” manşetleri atılmıştı. O denli ki bir “havuz kanalı”nda “Milli Enerji Hamlesi kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi Gabar Dağı’nda yapıldı. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip rezerv, 6 Şubat depremlerinin maliyetini tek başına karşılayabiliyor” diye bin 800 rakımdaki kuyudan “işte tarihi keşfin hikâyesi” uydurmaları sıralanmıştı.

Devlet kanalı da “Gabar’da petrol fışkırıyor” dezenformasyonuna “Şırnak’ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfiyle Gabar’da günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor” haberini servis etmişti. Keza dönemin İçişleri Bakanı da “Gabar’da bulduğumuz petrolü, direkt olarak traktöre koy çalıştır!” tweetiyle uyduruk propagandaya katılmıştı…

“VENEZUELA PETROLÜ GABAR’DA ÇIKMIŞ!

İlginç olan, “Gabar’da petrol!” başlığıyla piyasaya sürülüp tepe tepe istimal ettikleri sözkonusu uydurma görüntülerin Venezuela’da çekildiğinin ortaya çıkması üzerine gelen tepkilere karşı aynı “yandaş medya”nın, alây-ı vâlâ ile sundukları haberleri alelâcele sosyal medyadan silmeleriydi.

“Gabar’da petrol fışkırıyor!” uydurması, son yıllarda daha sondajı, çıkarılması, taşınması, işlenmesi, üretim mâliyeti ve kullanıma sunulma süresine dair hiçbir plânı ve projesi olmadan iktidardakilerden menkul “trilyonluk doğalgaz, petrol ve gaz müjdelerini hatırlattı.

Hatırlanacağı üzere daha Başbakan iken, 2004’te Akçakoca’da, 2009’da Sakarya’da, 2012’de Hakkari ve Trabzon Sürmene’de, 2013’te Silivri’de doğalgaz rezervi bulunduğunu duyuran Cumhurbaşkanının, Ağustos 2020’de “Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi” diye 450 milyar metreküp rezervin çıkarılıp 2023’te kullanımına sunulacağı “müjdesi” de havada kaldı.

Yine 2022’de “iktidara iliştirilmiş meddah medya”da “eli kulağında”, “gün sayıyoruz”, “dere göründü” başlıklarıyla “yeni doğalgaz müjdeleri”yle “Sakarya gaz sahası geliştirme projesi”yle Zonguldak ili Filyos ve çevresinin “enerji üssü” haline getirilip doğalgazın 2023’te evlerde kullanılacağı ve “proje süresinin 2032’te biteceği” vaadleri verilmişti.

Oysa gerçek olan, her “müjde”nin ardından dayatılan zamlarla bir yılda 13 kere zamla doğalgaz sanayide yüzde 601, meskende yüzde 146 zamlanırken, en son seçim öncesi Cumhurbaşkanı’nın “Çaycuma’da uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulan 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi” “müjdesi”yle verdiği, çıkarılsa dahi Türkiye’nin üç haftalık ihtiyacına yetmeyen “Karadeniz’de yeni doğalgaz” söyleminin akıbetsiz çıkmasıydı.

“BEDAVA GAZ” DA “YERLİ” DEĞİL İTHALMİŞ…

Vatandaşlara kış bitiminde “Bu ay faturanızı devlet ödedi, Karadeniz gazımız hayırlı olsun” mesajlı bir aylık “bedava gaz”ın da “yerli” değil ithal olduğu ortaya çıktı. (gazeteler, 9.5.23)

Belli ki gözboyama “gaz ve petrol müjdeleri”yle ağır ekonomik çöküşte döviz patlaması, yüksek enflasyon ve pahalılıkta bunalan vatandaşların gazı alınıyor.

Ama işin gerçeği ortaya çıkıncaya kadar...