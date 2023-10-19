“Gazze’yi işgal ve ilhak planı”

On iki gündür Gazze’nin kuzeyine ağır bombardımanın amacının, İsrai’in işgalle kan ve zulüm üzerine bina ettiği sınırlarını genişletmek olduğu açıkça sırıtıyor.

İsrail’in bile bile hastaneleri bombalamakla yüzlerce sivili câniyane katlinin ve insanlık dışı katliamın amacı bir defa daha ortaya çıkıyor.

İşgalle, baskı ve zulümle evleri, arazileri gasbedilen Filistinlilerin de sığınmasıyla (8-10-11 km eninde 40 km uzunluğunda) 365 kilometre karelik alanda 2.5 milyon insanın sığındığı Gazze Şeridi’nin suyunun, elektriğinin, gazının kesmesinin menhus maksadı deşifre ediliyor.

Belli ki bütün BM kararlarına, uluslararası kurumların uyarılarına rağmen Filistinlilerden zorla alınan evlerin fanatik Yahudi yerleşimcilere peşkeş çekildiği işgalin devamı olan son Gazze saldırısı daha baştan projelendirilmiş.

MENHUS MAKSAT SIRITIYOR…

Bu “proje”yle ağır bombardımanla Gazzelilerin evlerini boşaltma şantajında bulunan Telaviv sınıra askerî yığınakla Gazze’ye kara harekâtı tehdidini savuruyor.

Savaşı bütün bölgeye yayma kumpası ile ABD güdümündeki taşeron radikal grupların Suriye’ye saldırıları, İsrail’in Şam ve Halep havaalanlarını bombalaması; Hizbullah bahanesiyle Lübnan’a saldırması bundan.

Netanyahu kara harekâtından dem vurup “bu kesin bir savaş olacak!” tehdidini savuruyor. “Her Hamas üyesi bir ölüdür, Gazze’de her yer hedeftir” tahrikini tetikliyor. Bir siyonist Bakan, Filistinliler için “insan görünümlü hayvan” tahkirinde bulunuyor.

İsrail’in sivilleri, kadınları, çocukları katleden katillerin yargılanmayacağını peşinen taahhüd etmesi de bunun için.

DEHŞETLİ “FİTNE PLÂNI”

Özetle “Arap baharı” ile tetiklenen süreçte Fas’tan Afganistan’a Müslüman coğrafyada yirmi iki İslâm ülkesini etnik ve mezhebî tefrikaya sürükleyip parçalayarak küresel güçler arasında taksimini hedefleyen Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) uygun olarak “büyük fitne plânı” ateşi alevlendiriliyor.

Bu menhus maksatla bölgede, emperyalist sömürgecilerin kontrolünde parçalanarak ufaltılmış Sünnî-Şîi “uydu devletçikler, krallıklar, emirlikler” ihdasıyla tefrika fitnesinin tohumları ekilmesinde olduğu gibi, İsrail’in güvenliği uğruna bütün bölge ateşe atılıyor.

Bu “dehşetli fitne plânı”yla Filistin Yönetimine bağlı Doğu Kudüs’te zulmü, özellikle Mescid-i Aksa’ya baskınları sürdüren İsrail’in hadis-i şeriflerde “arz-ı Şam” olarak târif edilen, ancak Yahudilerin “arz-ı mev’ud” iddiasıyla Nil ve Fırat-Dicle arasına hükmetme hesâbına bütün bölgeye hükmetme planı devreye sokuluyor. Gazze’nin kuzeyini bombalayarak bunun altyapısı hazırlanıyor.

Çarpıcı olan, AKP iktidarında İsrail’le her türlü işbirliğini yapan “tek kişilik rejim”in, İsrail’in “Gazze’yi işgal ve ilhak plânı”na karşı içte ve dışta ilginç ikircikli tavrı.

Bunun da sorgulanması gerekiyor…