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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Gerçekler bilinmesin diye…

Cevher İLHAN
13 Temmuz 2023, Perşembe
Seçim öncesi günübirlik, konjonktürel, yanıltıcı yayınlarla gerçekleri saptıran siyasi iktidar, seçim sonrasında da kamuoyunu yanıltan çarpık propagandayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ile iktidar partisi sözcüleri hâlâ çıkıp “vatandaşları enflasyona ezdirmedik” diye konuşuyor! 

VERGİ VE ZAM SAĞANAĞI

Seçim kampanyasında savunma sanayii üzerinde dezenformasyonlarla parti propagandası yapan, bütün dünyanın gözü önünde “yandaş medya” ve trollerce çıkarma gemisini “uçak gemisi” olarak propaganda eden, 2.5 milyar dolar ödenen S-400’ler yıllardır hangarlarda hapsedilirken toplama İHA-SİHA’ları “siyasetin istismar malzemesi” olarak lanse eden siyasi iktidar, şimdi de “milli dayanışma” paravanında Meclis’e dayattığı “torba yasa”yla yeni ağır vergileri, iğneden ipliğe her şeye kat kat getirilen fahiş zamları yağdırıyor.

Salgında haftalarca bir maskeyi vatandaşa dağıtamama, depremde arama-kurtarmayı günlerce geciktirme vahameti, ekonomide tarihin en büyük çöküşü “başarı” olarak çarpıtılıyor. Ülkenin gerçek gündemi saptırılarak üstü örtülüyor.

MEDYAYA GÖZDAĞI

Bu arada iktidardakilere medhiyeler dizmeyen medyaya gözdağı veriliyor; yıldırma ve sindirme stratejisi güdülüyor. Muhalefetteki en ufak tartışmayı abartarak serişte eden “yandaş medya”nın yüzde 100’leri aşan zamlardan tek kelime bahsetmemesi bundan.

Bu arada 15 Temmuz bahanesi ile dayatılan 20 Temmuz OHAL KHK’larıyla dayatılan haksızlı ve hukuksuzluklar katmerlenip devam ederken, cezalandırma aracı olarak kullanılan RTÜK ve Basın İlân Kurumu üzerinden tam bir sansür ve oto sansür uygulanıyor.

NEREYE KADAR?

“İktidarın sopası” haline getirilen yargı mârifetiyle basın ve ifade özgürlüğü berhava ediliyor. Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi ile OECD raporlarında Türkiye’nin “adâlete güvenin en hızlı azaldığı ülkeler”in başında gelmesi pahasına medyanın üzerinde Demoklesin kılıcı sallandırılıyor.

Dün meydanlarda millete vaad ettiğinin bugün tam tersini yapan “tek kişilik hükûmet”in hatalarına dikkat çeken medyanın susturulması için yasa dışılıklara tevessül ediliyor.

Halkın gerçek bilgiye ulaşmaması, gerçeklerin bilinmemesi hesabına her türlü yanıltma ve katakulliye başvuruluyor.

Ama nereye kadar? 

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