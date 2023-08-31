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31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Gizli “kayyım pazarlığı”

Cevher İLHAN
31 Ağustos 2023, Perşembe
Mahalli seçimlerde de aradan sıyrılmanın tek yolunu muhalefeti bölüp parçalama ve dağıtmada gören “iktidar cephesi” yeni komplolar peşinde. “Terörle iltisaklı” olarak itham ettiği HDP’yi demokratik muhalefet blokundan koparma kumpası bunlardan biri.

Öncelikle her fırsatta “yerli-milli” oldukları iddialarıyla topyekûn muhalefeti ve “millet ittifakı”nı HDP üzerinden “gayr-ı millî”, “teröre destek”, “terörist,” hatta “vatan hâini” diye karalayan “iktidar cephesi”nin el altından aynı partinin desteğini araması dikkat çekici.

Bilindiği gibi tam da “sorunların şiddetle değil, diyalog, müzâkere ve siyasetle çözümü ile demokrasiye, adâlete, barışa çağrı”yı esas alan “demokrasi tutum belgesi”yle kamuoyuna deklâre ettiği süreçte bu parti sırf muhalefet blokunda kaldığı için hedefe konulmuştu.

Ve hukuk dışı iptalle tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi İmralı’ya gönderilen bir “akademisyen ulak” aracılığıyla müebbet hapse mahkûm terörist başının “millet ittifakı” ortak adayına karşı “AKP adayının desteklenmesi” mesajlı “mâlum mektubu”, tepeden tâlimatla devlet ajansıyla kanalında yayınlanmış; ancak hiçbir etkisinin görülmemesi üzerine yeniden HDP’ye “terör örgütünün siyasi uzantısı” suçlamalarına dönülmüştü...    

DEMOKRASİ “PAZARLIK KONUSU” 

Aslında Cumhurbaşkanı’nın “gençlerimizin kıvrak zekâsının bir ürünü” diye övünüp 14-28 Mayıs seçim kampanyasında partisinin mitinginlerinde izlettirdiği, “ama montaj ama şu ama bu” diye itiraf ettiği “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri”ne benzer söylemleri sıralayan iktidar partisi bir yandan yerel seçimlerde de aynı uydurmaları piyasaya sürmeye hazırlanırken, el altından bu partiyle gizli görüşmeler yapıyor.

Bu çarpıklıkla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bilhassa büyükşehirlerde HDP’nin adaylarıyla seçimlere girmesi, “millet ittifakı” adaylarını desteklememesi karşılığında “kayyım atamasına son verilmesi” pazarlığı yapılıyor.

Buna göre savcılıklardan temiz kağıdı alan, YSK’nin seçimlere katılmalarını onayladığı ve yüzde 70-80 oyla seçilen belediye başkanlarının seçimin ertesi günü görevden alınıp yerlerine çoğu iktidar partisinden aday olup kazanamamış partililerle atanmış mülkî âmirlerden oluşan “kayyımlar”ın özellikle Güneydoğu illerinde seçimi kazanmış belediye başkanlarının yerlerine artık “atanmayacağı” sözünün verileceği söyleniyor.

Son vartada AKP-MHP cephesi, son mahalli seçimlerde aday göstermeyerek “millet ittifakı” adaylarına destek veren HDP’yi (YSP’yi) cumhur ittifakı”na çekip doğrudan desteğini alamasa da, bu partinin yerel seçimlerde kendi adaylarını göstermesiyle en azından oylarını bloke edip muhalefet adaylarına kaybettirme komplosunu kuruyor. Böylece, demokrasi “pazarlık konusu” yapılıyor.

TEMEL HAKLAR “LÜTUF” GİBİ SUNULUYOR

Hâsılı, her ne kadar YSP adı altında yapılansa da “kapatılma davası”yla tehdid edilen HDP’nin âdeta “sopa-havuç” yöntemli bir tehdide mâruz bırakılması, “seçilmişlerin yerine kayyım atanmaması” rüşvetinin ileri sürülmesi, iktidardakilerin koltukta kalma uğruna her türlü antidemokratik ve hukuk dışılığa teşne halini ele veriyor. 

En vahimi de halk irâdesine ve seçim adâletine ipotek koyan ve yargısız infazla dayatılan “kayyım rejimi”nin ortadan kaldırılması; temel hakların başında gelen ve Anayasanın 67. maddesinde teminat altına alınan “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”nın, Anayasaya, hukuka ve kanunlara tamamen aykırı olarak gasb edilen millet irâdesinin gasbına son verilmesi bir “lütufmuş” gibi sunuluyor.

Siyasi iktidarın gizli “kayyım pazarlığı”, “tek kişilik otoriter rejim”de demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hak ve hürriyetlerinin ne denli tahrip edildiğini bir defa daha ortaya koyuyor.

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