Hâlâ “depremde siyaset!”

Deprem bölgesinde hâlâ başta çadır, konteyner olmak üzere barınma, tuvalet, temizlik ve diğer ihtiyaçlar karşılanamamışken afette siyaset, ihale ve rant devşirme çarpıklıkları sürüyor.

Devletin milletten topladığı paralarla yapılacak binaların apar topar temel atma törenlerinde yanına ortağı partilerin genel başkanlarını da alan Cumhurbaşkanı’nın vali ve kaymakamların yanısıra partisinin ve ortağı partilerin il ve ilçe başkanlarını tek tek takdimle depremzedelere parti propagandasına kalkışması gibi.

Bütün uzmanların, hâlen 5.8’e varan şidette yüzlerce artçının devam ettiği sırada, yıkılan binaların yerine yeterli etüt ve araştırmaları yapılmadan alelâcele atılan temellerin tutmayacağı açık uyarılarına rağmen, âfet alanlarında tam bir siyasi şovun sergilenmesi de “depremde partizanlığı” ortaya koyuyor.

BU DENLİ Mİ DÜŞÜLDÜ?

Bir diğer çarpıklık, başta “millet ittifakı” belediyeleri olmak üzere bütün partilerin, büyüklü – küçüklü belediyelerin, özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin birer sivil toplum yardım kuruluşu gibi daha ilk günden itibaren canla başla arama-kurtarma çalışmalarının, on binlerce vatandaşa yemek dağıttıkları seyyar mutfaklarının, kurdukları çadır ve konteynır kentlerin görmezden gelinerek inkâr edilmesi. Cumhurbaşkanı’nın göz göre göre “Ana muhalefetin on bir büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?” bühtanında bulunması.

Bu durum Kahramanmaraş’ta havaalanı civarında Ankara Büyükşehir’in depremzedeler için kurduğu çadırların sırf Erdoğan’ın ziyareti öncesi “görüp rahatsız olmasın!” diye sökülüp yerlerine AFAD çadırlarının konulmasıyla “pes!” dedirtirken, “zâlim siyaset”in içine düştüğü vartayı ele veriyor. (gazeteler, 22.3.23)

Ve daha önce otobüsten vatandaşlara çay poşetleri atan Cumhurbaşkanı’nın deprem bölgesinde paradan sonra oyuncak atması, “tek kişilik hükûmet”in felaketzedelere yaklaşımını deşifre ediyor.

Bu arada İçişleri Bakanı’nın Twitter hesabından vatandaşlara, “Deprem bölgesine yardımları ve seferberlik halini devam ettirelim. Acil ihtiyaçlar, kuru gıda kolisi, hijyen ve temizlik ürünleri, kadın/erkek/çocuk iç çamaşırı-yazlık kıyafet, kahvaltılık (sahur) kadın/erkek/çocuk terlik/ayakkabı” göndermeleri çağrısında bulunması, ardından “ihtiyaç listesi”ne çay ve şekeri de eklemesi, Cumhurbaşkanı ile devletlûlerin, “iktidara iliştirilmiş yandaş müteahhitler”le “ünlü isimler”in katıldıkları televizyon kanallarının ortak yayın kampanyasında taahhüt edilen toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL’nin akıbetini sorgulatıyor.

YARDIMLAR, HİBELER, BAĞIŞLAR NEREYE?

Gerçekten, “Afet Yeniden İmar Fonu’na dahil edilmediği için Sayıştay tarafından denetlenemeyen paralar nereye gitti ya da gidiyor? 100 milyarları bulan diğer deprem yardımları gibi dönemin Maliye Bakanı’nın ikrarıyla yine duble yollara ve diğer bütçe açıklarına mı harcanıyor? Yine yardımlar, vergiler, borçlar, bağışlar, hibeler bile bile karıştırılarak siyasi iktidarın seçim öncesi seçim propagandası hesabına algı operasyonunda mı kullanılıyor?

Salgında vatandaşlara IBAN numarası verip her krizi fırsata çeviren iktidar partisi ile ortağının öncelikle 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış olmak üzere şimdiye kadar toplanan deprem paralarının nereye harcandığına dair araştırma önergelerini peşinen reddetmeleri neden?