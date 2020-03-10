“Harbi idame ve sulhu reddetme” çarpıklığı…

TESBİT

Günlerdir tartışılan “İdlib ateşkes mutâbakatı”nda öncelikle “Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak” denilirken, her fırsatta “rejim” olarak takbih edilen Suriye’nin “Suriye Arap Cumhuriyeti” diye “meşru Suriye hükûmeti” olarak tanınması manidardı.

Daha birkaç gün öncesine en üst düzeyde kadar Rusya’ya veryansın eden ve Suriye askerini âdeta “kâfirler ordusu” olarak karalayıp “Türkiye’nin İdlib’te mutlaka savaşması gerektiği”ni telkin eden “iktidar cephesi”yle “siyasi iktidara ilişik medya” yorumcularının 180 derece çarkedip Rusya’ya medhiyeler dizerek “ateşkesi savunmaları” da.

Bir hafta önce “İdlib mutâbakatı gereği kurulan askeri gözlem noktalarını kuşatan rejim güçlerinin çekilmemesi halinde Suriye ordusuna karşı gereğinin yapılacağını” söyleyen, İdlib’i, Peygamberimizin başında olduğu Bedir, Uhud gazveleriyle ve işgalci ecnebilere karşı 100 binlerce şehidin verildiği Çanakkale ile kıyaslayan Cumhurbaşkanı’nın ibreyi ateşkese çevirmesi de.

Özellikle 34 Mehmetçiğin şehit edildiği menfur saldırı sonrası “Suriye ile savaşmaktan başka çözüm yok” diye her fırsatta savaştan dem vuran “yandaşlar”ın bu kez ekranlarda “savaşın ne kadar kötü ve ateşkesin ne kadar iyi ve önemli olduğunu” anlatmaları ve dahası “terörle mücadele ve yeni “göç dalgası”na karşı Ankara’nın Şam’la diyalog ve işbirliğini gereği”ne dair görüş bildirmeleri de.

Bu vaziyet, tam bir garabet olmakla kalmadı; bilhassa Bediüzzaman’ın İkinci Dünya Savaşı’nı ısrarla isteyenler hakkında “Hak ve hakikat ve din ve adâlet hesâbına olmadığına ve belki inat ve asabiyet-i milliye ve menfaat-i cinsiye ve nefsin enaniyetine dayanan dünyada emsali vuku bulmayan gaddarâne bir zulüm hesabına olduğuna kat’î bir delil şudur ki: Bin masum çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta bulunan bir yerde, bir-iki düşman askeri bulunmak bahanesiyle bombalarla onları mahvetmek (…) ve binler, milyonlar mâsumların kanlarını heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi idame ve sulhu reddetmektir” tesbitinin hakkaniyetini bir defa daha teyid etti. (Kastamonu Lâhikası, 160)

İKRAR

“Müslümanın Müslümanla savaşı”

Söz konusu “protokol”un imzalanmasının ertesi günü Büyük Çamlıca Camiinde Cuma namazı sonrası bir taraftan İdlib’de, diğer taraftan Libya’da askerlerin büyük mücadele verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı’nın, “Şehitler verdik. En sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibarıyla ateşkes ilânında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman’ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bir neticeye vardık” diye konuşması dikkat çekici oldu.

Demek ki ki 2011’den bu yana süren ve bir milyon Müslümanın katledildiği iç savaş kargaşasını Cumhurbaşkanı da “Müslümanın Müslümanla savaşı” olarak yorumluyor.

Ama bunu Moskova mutabakatından önce değil, sonra söylüyor...