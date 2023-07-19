"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar

Cevher İLHAN
19 Temmuz 2023, Çarşamba
Muhalefetin seçim hesaplaşmasıyla yoğun siyasi tartışmaları fırsatında estirilen zam fırtınası, “otoriter ucube rejim”de Türkiye’nin ekonomide de dibe vurduğunu tescil ettirdi.

Meydanlarda “enflasyonda fiyatlar, pahalılık düşecek” teminatının tersine Cumhurbaşkanı’nın daha önce “dolandırıcılık”la suçladığı, ancak sırf dışarıdan borç para bulması beklentisiyle yalvar yakar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atadığı Şimşek, “bütçe disiplini” perdesinde ardı ardına dayatılan kat kat vergilerle ek zamların sinyalini vermişti.

EKONOMİK SÖMÜRÜ VE “SOYKIRIM”!

Aslında TL’yi daha da düşürüp yine yüksek enflasyonla dövizin ateşlenmesi, yeni vergi ve zam furyasıyla bütün yükün vatandaşlara yüklenmesi, Bakan’ın göreve başlarken “çöküşün sebebi” sayıp enkazından yakındığı “irrasyonel politikalar”ın sürdüğünün göstergesi.  

Bunun içindir ki ekonomistler, uluslararası sermaye ile içteki işbirlikçi şirketlerin ve rant mahfillerinin sömürüsüne dönüşen son vergi ve devasa zam salmalarının önümüzdeki aylarda da tam gaz dayatılacağı bir “ekonomik soykırım” yapıldığını belirtiyorlar.

Bu durumda yeni Bakan’ın hiçbir yetki ile gelmediği, “tek kişilik imza”yla pompalanan vergi ve zamlarla “Saray tâlimatları”nın ekonomide de devam ettiği ve hatta çok geçmeden ekonomi bürokrasisinde bazı önemli isimlerin “af’larını isteyecekleri” konuşuluyor.

Akaryakıt zamları için “akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biriyiz” asparagası yapılıyor.

Oysa Almanya’da asgari ücretle en az 1.5 ton benzin alınırken, Türkiye’de ancak 300 litre alınması; Avrupa’da çalışanlar içinde asgari ücretlilerin yüzde 1-4 arasında kalmasına karşı Türkiye’de çalışanların yüzde 50-60’ının asgari ücret alması farkı ortaya koyuyor.

“YANDAŞLAR”IN ZAM SAVUNUCULUĞU…

Başta “beşli çete” olmak üzere “yandaş müteahhitler”e peşkeş çekilen dolar garantili ihalelere bu yıl içinde 100 milyar liranın ödeneceği, faizli para ile para kazandıran Kur Korumalı Mevduata 500 milyar gideceği vartada, hemen hemen her şeyin fiyatı -daha ilk günde- 27 lirayı geçen dolara, 30 lirayı aşan euroya endekslenmiş. 

En garibi de seçimde her türlü asparagasa başvuran ve tam bir kirli iftiralı kampanyayı sürdüren “iktidara iliştirilmiş havuz medyası”nın tam bir yüzsüzlükle hâlâ muhalefete yüklenip “hem zamların üzerine atladılar, benzine zam yapılmadı, ÖTV’ye zam yapıldı” saptırmasına düşecek kadar “zam savunuculuğu”na soyunma şaşkınlığı dikkat çekici.

Hâsılı, yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun ithalata dayalı vatandaşları yoksullaştıran “rant ekonomisi”nde döviz üzerinden yüksek faizle ülkeyi daha da derin bir ekonomik batağa atan “borç politikası”, Bediüzzaman’ın “İşte o (iki kısım) reisler, bilerek veya bilmeyerek, o havuzun ve o hazinenin etrafında delik-melik açtılar. (…) Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlarca borç altında kalıp düşecek…” ikazının ehemmiyetini bir defa daha okutturuyor. (Münâzarât, 213)

Okunma Sayısı: 794
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Oğuz Yiğiter

    19.7.2023 06:27:32

    Bu kadar açık bir çöküntü tablosunun müsebbibi ortada iken, adeta oraya hiç dokunmadan, demagoji ve saptırmalarla tek adam rejiminden çıkış için geliştirilen istişare ile demokratik ittifakı desteklemenin adını "halk partili oldular" gibi ajite edici bir basitliğe ve pespayeliğe indirgemek, insafla, iyi niyetle değil, peşin bir önyargı ve itibarsızlaştırma suikastının tezahürüdür. Bu meselenin ısrarlı takipçisi olmak, asıl hizmetten uzaklaşıp siyasetle uğraşmak hiç değildir...

  • Oğuz Yiğiter

    19.7.2023 06:16:48

    2014'te vatansever güçlerce teslim alındığı ifade edilen ve 15 temmuz menhus ve karanlık kalkışma bahane edilerek kurulan 20 temmuz tek adam rejimi; yavuz hırsız misali ekonomik ve sosyal çöküntüden dikkatleri başka taraflara çekerek esas meselenin anlaşılmasını engellemeye çalışıyor. Demokratik değerler etrafında toplanıp bu karanlık tünelden çıkmaya çalışan çok kıymetli bir mutabakat ve müzakere zemini berhava edilip, alternatif çıkışlar için ümitler söndürülmeye çalışılıyor. Samimi demokratların dik durma zamanı...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Marmara’nın altı da ısınıyor

Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Çanakkale'deki yangında 31 hayvanı telef oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklık dalgalarında artış uyarısı

Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de tartışmalı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi

Pensilvanya'da "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

İsrail'de ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

"Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi"

Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

İskoçya'da ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü

Hava kirliliği nedeniyle İran'da devlet kurumları tatil edildi

Diyarbakır Lice'de orman yangını

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”
Osman ZENGİN

1545’e 100 kaldı...
Süleyman KÖSMENE

Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz
Risale-i Nur'dan

Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Kim memnun?
M. Latif SALİHOĞLU

Küçük ile büyük zıt orantılı
Ali FERŞADOĞLU

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.