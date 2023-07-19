“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar

Muhalefetin seçim hesaplaşmasıyla yoğun siyasi tartışmaları fırsatında estirilen zam fırtınası, “otoriter ucube rejim”de Türkiye’nin ekonomide de dibe vurduğunu tescil ettirdi.

Meydanlarda “enflasyonda fiyatlar, pahalılık düşecek” teminatının tersine Cumhurbaşkanı’nın daha önce “dolandırıcılık”la suçladığı, ancak sırf dışarıdan borç para bulması beklentisiyle yalvar yakar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atadığı Şimşek, “bütçe disiplini” perdesinde ardı ardına dayatılan kat kat vergilerle ek zamların sinyalini vermişti.

EKONOMİK SÖMÜRÜ VE “SOYKIRIM”!

Aslında TL’yi daha da düşürüp yine yüksek enflasyonla dövizin ateşlenmesi, yeni vergi ve zam furyasıyla bütün yükün vatandaşlara yüklenmesi, Bakan’ın göreve başlarken “çöküşün sebebi” sayıp enkazından yakındığı “irrasyonel politikalar”ın sürdüğünün göstergesi.

Bunun içindir ki ekonomistler, uluslararası sermaye ile içteki işbirlikçi şirketlerin ve rant mahfillerinin sömürüsüne dönüşen son vergi ve devasa zam salmalarının önümüzdeki aylarda da tam gaz dayatılacağı bir “ekonomik soykırım” yapıldığını belirtiyorlar.

Bu durumda yeni Bakan’ın hiçbir yetki ile gelmediği, “tek kişilik imza”yla pompalanan vergi ve zamlarla “Saray tâlimatları”nın ekonomide de devam ettiği ve hatta çok geçmeden ekonomi bürokrasisinde bazı önemli isimlerin “af’larını isteyecekleri” konuşuluyor.

Akaryakıt zamları için “akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biriyiz” asparagası yapılıyor.

Oysa Almanya’da asgari ücretle en az 1.5 ton benzin alınırken, Türkiye’de ancak 300 litre alınması; Avrupa’da çalışanlar içinde asgari ücretlilerin yüzde 1-4 arasında kalmasına karşı Türkiye’de çalışanların yüzde 50-60’ının asgari ücret alması farkı ortaya koyuyor.

“YANDAŞLAR”IN ZAM SAVUNUCULUĞU…

Başta “beşli çete” olmak üzere “yandaş müteahhitler”e peşkeş çekilen dolar garantili ihalelere bu yıl içinde 100 milyar liranın ödeneceği, faizli para ile para kazandıran Kur Korumalı Mevduata 500 milyar gideceği vartada, hemen hemen her şeyin fiyatı -daha ilk günde- 27 lirayı geçen dolara, 30 lirayı aşan euroya endekslenmiş.

En garibi de seçimde her türlü asparagasa başvuran ve tam bir kirli iftiralı kampanyayı sürdüren “iktidara iliştirilmiş havuz medyası”nın tam bir yüzsüzlükle hâlâ muhalefete yüklenip “hem zamların üzerine atladılar, benzine zam yapılmadı, ÖTV’ye zam yapıldı” saptırmasına düşecek kadar “zam savunuculuğu”na soyunma şaşkınlığı dikkat çekici.

Hâsılı, yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun ithalata dayalı vatandaşları yoksullaştıran “rant ekonomisi”nde döviz üzerinden yüksek faizle ülkeyi daha da derin bir ekonomik batağa atan “borç politikası”, Bediüzzaman’ın “İşte o (iki kısım) reisler, bilerek veya bilmeyerek, o havuzun ve o hazinenin etrafında delik-melik açtılar. (…) Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlarca borç altında kalıp düşecek…” ikazının ehemmiyetini bir defa daha okutturuyor. (Münâzarât, 213)