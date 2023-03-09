Haydi hayırlısıyla…

Kısa süren krizden hızla çıkan “millet ittifakı”nın yeniden “altı işbirliği”yle toparlanıp daha da güçlenmesiyle âdeta “şer” gibi görünenden hayır çıktı.

Ve bu vaziyet, milletin kâhir ekseriyetinde fevkalâde takdirle karşılık bulurken, iktidar cenâhını derin bir paniğe sürükledi.

Her ne kadar iktidar mihraklarından hâlâ zorlama tevillerle “yıkılmadık, ayaktayız…” terâneleri okunsa da seçime doğru ortaya çıkan tabloyla tam bir travmada oldukları her halleriyle ifşa oluyor.

“İKTİDAR CEPHESİ” TAM BİR TRAVMADA…

İktidardakilerin derin suskunluğu bundan.

Görünen o ki baştan beri her fırsatta çâreyi “altılı masa”nın içinde çatlak meydana getirmekte gören ve en ufak bir tartışmada “masa dağılıyor” diye ortalığı velveleye veren “tek kişilik hükûmet”in “medya meddahları”, “ittifak”ın adayının ve “geçiş yol haritası”nın millete deklâre edildiği “mutâbakat” karşısında şaşkına dönüp ne yapacağını bilmez durumuna düştüler.

Bu yüzden “Ortak açıklama”nın önemini vurgulayan bir ünlem işâretinden farklı anlamlar çıkarmaya didinen “tek kişilik ucûbe rejim”de “gereğini yapmak”la görevlendirilenler, birbirlerine “geçmiş olsun” hayıflanmalarıyla ne yapacaklarını bilememenin girdabında sağa sola saldırıyorlar.

“İktidar cephesi”, kısa süren krizin aşılmasıyla, iktidar mihraklarının katakullilerle millet irâdesini çarpıtma entrikaları boşa çıkmış; hâlâ YSK’den bir “sürpriz” bekelemekteler.

ŞİMDİDEN EMÂRELERİ GÖRÜLÜYOR

Hulâsa, “altılı işbirliği”nin “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği” ve “Anayasa değişikliği önerisi” ile yürütmeden yasama ve yargıya; ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, sanayiye, tarıma bütün alanlarda “seçim beyânnamesi”, “koalisyon protokolü” ve “hükûmet programı”na esas olan “ortak politikalarda mutabakat”tan sonra “geçiş yol haritası” mutabakatıyla “millet ittifakı”nın Cumhurbaşkanı adayını tesbitte nihai olarak sergilediği birlik ve bütünlük, “cumhur ittifakı”nda daha şimdiden dalgalanma meydana getirirken, geniş halk kesimlerine büyük ümit verdi.

Nitekim daha resmen seçim süreci başlamadan, Meclis içi ve dışı demokratik muhalefetin de katılımıyla “millet ittifakı”nın birinci turda açık ara ile Cumhurbaşkanını seçtirip, Meclis’te parlamenter sisteme geçiş için Anayasa değişikliği yapacak nitelikli çoğunluğu sağlayacağının açık emâreleri görülüyor.

Daha sahaya çıkmadan, en son -üstelik son “kriz” anında- yapılan bir ankette “millet ittifakı” adayı Kılıçdaroğlu’nun yüzde 56.8’le yüzde 43.2’de kalan “cumhur ittifakı” adayı Erdoğan’ı -şimdiden- yüzde 13-14 puan geçmesi bu tesbitin ilk tezahürü. Seçim sath-ı mâilinde aranın daha da açılacağı belirtiliyor.

Haydi hayırlısıyla…