“Helalleşme” suiistimali…

Depremin yirmi beşinci gününde daha enkazın kaldırılmadığı, hâlâ insanların enkaz altında yakınlarının naaşını aradığı vartada Cumhurbaşkanı’nın “depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık” ifadesiyle depremzede vatandaşlardan “helâllik” dilemesi dikkat çekici.

Âfet bölgesinde hâlâ büyük oranda çadır - konteynır yetersizliği ve başta temizlik olmak üzere yardım malzemelerinin dağıtımı kargaşasında bir dizi skandal ortaya çıkarken tek bir kişinin dahi istifa etmemesi çarpıklığı devam ediyor.

Yunanistan’da 350 yolcunun olduğu treninin yük treniyle çarpışması sonucu meydana gelen ve 43 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından Ulaştırma Bakanı, “kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu ve devletin uzun süredir devam eden hatalarının sorumluluğunu üstlendiğini” bildirip istifa ederken, resmi rakamlara göre 50 binden fazla, bölgede görev yapan bir koordinatör valinin ikrarıyla en az dört – beş katı insanın can verdiği depremde hiçbir yetkili ve sorumlu istifa bir yana “sorumluluğu” üstüne almıyor.

DEPREM ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ

Başta başkent Atina olmak üzere kazanın meydana geldiği Larisa ve Selanik’te göstericilerin “kaza değil cinâyet” tepkileriyle devam eden protesto gösterilerine polis müdahale etmeyip sorumlular tutuklanırken, Türkiye’de daha üç ay önce yapılan tatbikatla “geliyorum” diyen depreme karşı hiçbir tedbir almayan iktidardakiler, istifa bir yana muhalefeti “suçlama” garabetini sergiliyorlar.

Arama-kurtarmadaki başarısızlığın ortaya çıkmaması uğruna enkaz altındaki felâketzedelerin yerlerini bildirdikleri kanalların başında gelen interneti ve sosyal medyayı tepeden tâlimlatla engelleyip kısıtlayan siyasi iktidar, sırf depremdeki başarısızlık ve koordinasyonsuzluğu eleştirmek amacıyla demokratik bir tepki olan “hükûmet istifa!” sloganı atıldığı için stadyumları binlerce seyirciye yasaklamakla yetinmiyor.

“İktidara iliştirilmiş besleme medya” depremdeki çöküntü, arama-kurtarma ve yardımların zamanında ulaştırılamaması fiyaskosunu muhalefete fatura etmeye yelteniyor.

Son beş yıldır “tek kişilik otoriter sistem”e dönüşen yirmi yıllık AKP iktidarında istediği anayasal değişikliği ve yasayı çıkaran iktidar, depreme karşı alamadığı önlemlerin faturasını muhalefete yükleme peşinde.

Oysa bir tek İstanbul’da 1999 Marmara depremi sonrası açılan ve sayıları 493’ü bulan, ülke çapında yüzlerce – binlerce “deprem toplanma alanları”nın dörtte üçünü “imar çetesi” müteahhitlerine peşkeşle dörtten üçünü gökdelen, avm, otel, rezidans ve benzeri yapılaşmayla “beton toplama alanları”na dönüştüren siyasi iktidar, Parlamentoda da parmak hesabıyla muhalefetin konunun araştırılması için verdiği bütün önergeleri reddetti…

HELÂLLEŞMEK İSTEYEN ÖNCE…

Keza bu süre içinde 1.5 trilyonu bulan deprem vergileri ve milyonlarca çürük binaya “sağlam” raporu verilen “imar affı”ndan elde edilen geliri, başta okullar, hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere riskli binaılarn tahkimine kullanmayıp özellikle seçim süreçlerinde diğer alanlarda harcadığını itiraf eden iktidar yine muhalefetin “deprem paralarının akıbeti”ne dair bütün önergelere reddetti.

Görünen o ki itiraf edilen vahamet yine manipülasyon ve saptırmalarla karambola getirilmek isteniyor. “Helâlleşme” perdesinde yolsuzlukların, rüşvetin, hırsızlığın, kamu malını peşkeşin, partizanlıkla kayırmanın, yağmanın, ihaleye fesad karıştırmanın, haramın, kul malını yemenin üstü örtülmek isteniyor.

“Helâlleşmek” isteyenin öncelikle haksızlığı, zulmü bırakması; işlediği günhatan vazgeçmesi gerekiyor. Ve siyasette her fiyaskonun sonunda “helâlleşme” ile mesele kapanacaksa hukuk-yargı ve kanunlar ne için var?

Böyle bir “helâlleşme”, dinî bir tâbirin istismarı suiistimali olmaz mı?