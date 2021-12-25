“Hesâpsız-kitapsız deneme”

Vaziyet şu ki iktidardakilerin “döviz kurunun yüksek olması faydalıdır, biz kuru yükselterek ihracatı arttıracağız, cari açığı azaltacağız” vaadiyle bile bile fırlattıkları “yüksek döviz kuru”nu düşürmekle övündükleri çarpıcı skandal yaşanıyor.

Çarpıcı olan, “TL mevduatına dolar garantisi”nin “iktidara ilişik medya”nın yanısıra bankacıların ve “faiz lobisi”nin “kurtarıcı deneme” olarak görüp fazlasıyla sevinmeleri.

Vakıa şu ki bir yandan “yüksek döviz kuru”nun ihracatı arttıracağı, cari açığı azaltacağı, faizi düşüreceği” tezlerini ileri sürerken, diğer yandan son süreçte beş kez “yüksek kur”u düşürmek için Merkez Bankası’nın müdahalesi “tek kişilik yönetim”in tezatlı çıkmazını ele veriyor.

Ne var ki kurun iki hafta öncesine getirilmesinin dışında çöküşteki ekonomide hiçbir şey düzeltilmiş değil. Ne enflasyon, ne fiyatlar, ne cari açık düşmedi; fahiş zamlar bir kuruş geri alınmadı.

Ekonomistler, bu “deneme”yle piyasaların duracağını, yatırım, üretim ve istihdamın olmayacağını, iflâsların, işsizliğin artacağını, faizin yükseleceğini, enflasyonun kronikleşeceğini ikaz ediyorlar.

Zira yıllar önce bu “deneme”yi “bilgisizliğin vesikası” olarak “yanlış” gören Turgut Özal, “dövize çevrilebilir mevduatın vatandaşın sırtına inanılmaz bir yük bindirdiğini” uyarmış; “İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak, gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz” diye gelecek hükûmetleri uyarmış.

Devamına “84-89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık aile başına 1 milyon TL ödeyebilirdik. 9 bin ilâve okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane ve 4 bin km otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi. İşte geçmişin hatalarının bir topluma neye mal olduğunun basit bir bilançosu budur. Tam 221 bankaya borçlandık ve Türkiye bunları ödeyemedi” hayıflanmasıyla itirafta bulunmuş. (Milliyet, 17. 1989)

Bundandır ki iktidardakilerin “deneme - yanılma girdabı”nda “denenmiş”e can simidi gibi sarılıp bir defa daha denemelerinin perde arkası merak ediliyor…



“Sıcak para” ifşaatı

“İktidar cephesi”nden “sıcak para”ya dair çelişkili açıklamaların ardından “piyasaya en az 40 milyar dolar/döviz sürüldüğü” haberleri bu konudaki istifhamları arttırıyor.

Bu durum, partisinin Meclis Grubunda Cumhurbaşkanı’nın “Döviz kurunun dengeye oturması, üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme” sözlerini hatırlatıyor.

Oysa daha bir ay önce Cumhurbaşkanı, “Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez” iddiasında bulunmuştu. TRT’de “Yeni ekonomi modeliyle yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Keza yeni Hazine ve Maliye Bakanı “Sıcak parayı biz sevmiyoruz, istemiyoruz. Çünkü sıcak paranın ne zaman geleceği belli fakat ne zaman gideceği belli değil. Bu giderken de ne tür tahribatlar yapacağını da birçok defalar gördük, yaşadık” sözlerini sarfetmişti.

Bundandır ki, onca doların niçin ve hangi amaçla piyasaya sürüldüğü ve döviz sahiplerinin ne zaman paralarını geri çekecekleri soruları sorulurken, şimdi de Bakan’ın “Ne zaman gideceği belli olmayan sıcak para giderken de ne tür tahribatlar yapacağını da birçok defalar gördük” ikrarıyla ekonomiye vereceği tahribatı tartışılıyor.

Ve “madem dolar düştü, başta ithal doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere dolara/dövize bağlı girdilerdeki zamlar neden geri alınıyor? Neden pahalılık devam ediyor?” soruları soruluyor.

Vurgunu kimler vurdu?



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’nın “Cumhurbaşkanı’nın ‘TL mevduatına dolar garantisi’ açıklamasıyla bir milyar dolar bozdurulduğunu” söylemesi beraberinde birçok soruyu getiriyor.

Gerçekten sormak lâzım; bankaların, döviz bürolarının, piyasaların kapalı olduğu gece saatlerinde kimler 1 milyar 750 milyon (3 trilyon 600 milyon lira tutarındaki) doları arka kapı satışıyla 18 liradan bozdurdu? Kimler 12 liraya dolar satın alıp milyarları götürdü?

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı’nın bu “deneme”yi duyuracağını bilmediklerine göre, dövizin düşeceğini “bilen birileri” mi bilgisayarlarının başına geçip kısa sürede milyarlık satışları yaptılar? Ya da kur krizinde bir gün öncesinden “faizlerin düşeceği”ni bilip bildiren “birileri” mi yine birilerine haber verdi; ve o “birileri” kimdi, kimlerdi?

Doların 6.3 lirada kalması için hebâ edilen 128 milyar doların kimlere gittiğinin bilinmemesi gibi “devlet sırı” diye göz göre göre rant vurgu ortaya çıkarılmadıkça bu sorular sorulmaya devam edecek.



“Yıkım!”

“Ekonomide ‘bir şey deniyoruz’ dediler. Yeni bir iktisat yazıyorlar da, ortada yazılan iktisat değil yanan bir ülke var. Her taraf alev alev. Büyük tufan gibi bir hal yaşıyor piyasalar. Bu piyasada ne ticaret olur, ne üretim olur ne de yatırım. Bunu herkes biliyor. Aslında kendileri de çok iyi biliyorlar. Bu kadar pahalı deney olmaz. Çok yakında bu deneyin acı sonuçları ile karşılaşılacak…”

İbrahim Kahveci, (Karar, 21 12.21)

