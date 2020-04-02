Hukuku “infaz”

Kamuoyunun koronavirüs salgınına odaklandığı süreçte OHAL yargısız infazlarıyla haksızlık ve hukuksuzlukların giderilmesi adına daha önce defalarca “yargı paketleri”yle gündeme getirilen ve iktidar partisinin ayak sürümesi ile sürekli ertelenen “infaz yasası” Meclis’in gündeminde.

İktidarın “yasa taslağı”nda kadına şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinsel istismar, tefecilik, çıkar amaçlı suç şebekesi kuranların yanısıra sırf düşüncesini ifâde ettiği, görüşlerini açıkladığı, siyasi iktidarı eleştiren bir tweet attığı, haber yaptığı için vatandaşların “terör örgütü” üyesi ve ya da “terör örgütü propagandasını yapmak”la suçlanmasının sürdürülmesi öncelikle eşitliği kaldırıyor. Ve kamu vicdanını kanatan haksızlıkl ve hukuksuzlukları giderme iddiasını bir defa daha boşa çıkarıyor.

Zira özellikle 15 Temmuz hâdisesi sonrası ilân edilen OHAL’le Terörle Mücadele Yasasının bu dönemde özellikle fikir ve ifâde özgürlüğünü kısıtlamada istimal ve istismarıyla “terör örgütü üyesi olmadığı halde ‘yardım ve yataklık’ adı altında binlerce vatandaşın uğradıkları haksızlık ve hukuksuzluklarla mağduriyetleri giderilmiyor. Demokrasiye ve yargıya vurulan her darbe ve ara devirde olduğu gibi olağanüstü dönemlerin hukuksuzluğuyla meydana gelen haksızlıklar ve mağduriyetler devam ettiriliyor.

İNFAZ ADÂLETİ YOK EDİLİYOR…

Bununla kalınmayıp, hırsızlıktan dolandırıcılığa, gasptan çete-mafya suçlarına kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenirken, denetimli serbestlik süresi arttırılarak iki yıllık denetimlik süresi üç yıla çıkarılırken, “terör suçu” saptırması paravanında “düşünce ve ifâde suçları”nın kapsam dışı bırakılması; kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve kendisine bakamayacak hastaların, salgın hastalık sebebiyle cezalarını evlerinde çekmelerine dair “iyi hal değerlendirmesi” dışında tutulmaları ile infaz adâleti tamamen ortadan kaldırılıyor.

Böylece başta Adâlet Bakanı olmak üzere iktidar cânibinden gelen “düşünce ve ifâde özgürlüğü”nün temini ve OHAL hukuksuzluklarıyla “şiddet içermeyen suçlar”la mağduriyetlerin telâfisine dair vaadler bir defa daha havada kalıyor.

Görünen o ki, hukuk dışı, siyasî ve keyfî isnad, suçlama, yargılamalarla dayatılan ağır mağduriyetlerin telâfisi yerine, hırsızlar, dolandırıcılar, çete-mafya yöneticisi ve üyeleri tahliye edilirken, herhangi bir şiddete karışmamış, eline silâh almamış, hiçbir menfi eylemde bulunmamış, kamu düzenini ve asâyişi ihlâlde en ufak hâdiseye karışmamış insanların görüşlerinden, yazılarından, kitaplarından ya da sosyal medyada duyurdukları eleştrilerinden dolayı cezaevinde kalmaları için “özel çaba” sarfedilmiş!

HUKUK İNFAZ EDİLİYOR…

Özetle, yargısız iktidar partisinin antidemokratik uygulamalarına itiraz edenlerin, en basit bir eleştiride bulunanların cezâlandırılmasıyla hukuk fütursuzca infaz ediliyor.

Bu arada aylardır, yıllardır yargısız infazla ceza ve tutukevlerinde hâlâ iddianâmeleri hazırlanmamış, yargılanmamış tutukluların kapsam dışı bırakılması bir diğer fecaat!

Bundandır ki bu çarpık hukuksuzluğun, komisyonda ve Genel Kurul’da düzeltilmesi; temel hak ve hürriyetler kapsamında hukukun ana umdelerinin başında gelen, Bediüzaman’ın târifiyle “Âsâyişe, emniyete dokunmamak şartıyla, hiç kimse vicdanıyla, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metoddan dolayı mes’ul olmaz” düsturunun esas alınması büyük önem taşıyor.

Aksi halde yine “adâlet nâmına pek zulüm”e kapı açılır…