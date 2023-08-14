TESBİT

Mâlum Saray danışmanlarının Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliğinin yanısıra İstanbul Borsa, YÖK, Vakıfbank, Türk Telekom, TRT ya da THY gibi kamu kurumlarının yönetim kurullarına da üye oldukları, bazılarının mevzubahis şirketlerin kâr payından yüz binleri aşan ek gelir aldıkları; üçer-dörder ve hatta daha fazla maaş aldıkları su yüzüne çıkmıştı.

Mesela Turkcell Yönetim Kurulu’nun yanısıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık 100 bin Euro, bir özel finans kurulu üyesinin kâr payıyla birlikte aylık 160 bin lira aldığı, her birine üçer-dörder, hatta sekiz-dokuz “ballı maaşlar”ın bağlandığı dikkati çekmişti.

Keza bakan yardımcılarının da önemli bir bölümünün, başta Cumhurbaşkanı’nın başında olduğu ve Sayıştay denetiminden çıkarılan Varlık Fonu’na bağlanan Türkiye’nin belli başlı kurumlarının yönetim kurulu üyeliklerinden 100 binlerce maaş aldıkları ifşa olmuştu.

Millet ağır vergiler ve devasa zamlar altında inim inim inlerken, çoğu iktidar partisi eski milletvekilleri ve parti teşkilatından olmak üzere iktidara yakın isimlerin atandığı kamu bankaları yönetim kurulu üyelerinin “huzur hakları”nın yüzde 100 zamlandığı; bir kamu kurumunun “huzur hakkı” ücretlerinin iki buçuk kat katlanıp 16 ayda yüzde 149 oranında artışla 2022 Mart’ında 62 bin 329 TL’ye yükseldiği, ayrıca 15 bin liralık “bayram ikramiyesi” alacakları medyaya yansıdı.

Bir Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesinin, iki holding ile dört AŞ’nin yönetim kurulu üyeliklerine atanması; hâlen iktidar partisinde yöneticilik yapan bir emekli milletvekilinin iki katılım bankası, iki şirket ve bir ajanstan “maaş” alması vahameti ele veriyor.

Özetle, işsizlikte rekor üstüne rekorun kırıldığı vartada, “yandaşlar”ı kayırma, nepotizmle “çoklu maaş” alma furyasında “huzurlu’lar...” listesi uzayıp gidiyor.

İKRAR

“Aga bize yüklenme!”

“İktidar cephesi”nden ardı ardına “gaz müjdeleri”nin verilmesi üzerine, “Açın kombileri, açın pencereleri! Doğalgaz bedava, bedava! 2023’te kimse artık doğalgaza para ödemeyecek!” diye seslenen “iktidar destekçileri”nin de tam gaz süren vergi ve zam sağanağından yakınmaları çarpıcı.

Bunlardan biri, “14 ve 28 Mayıs’ta bir yetki verdik. Ve o yetkiden hemen 1-1.5 ay sonra vatandaş bir uyandı. Allaaaah zam zam zam zam. KDV’ye zam, harçlara zam, pullara zam, markete zam, benzine zam, akaryakıta zam. Her şeye zam zam zam zam. Dedik ki ‘Aga biz sana ekonomik sıkıntıyı gidermek için yetki verdik, ama millet olarak bunun faturasını bize yükleme. Evet biliyoruz sıkıntılar var. Ama git bunları dışarıdan bul. Doğalgaz mı buluyon, petrol mü buluyon, başka bir şey mi buluyon, bir şey bul aga ama bize yüklenme!” diye şikâyet ediyor.

Bir diğeri de “Müjde, müjde, müjde! Gabar’da petrol bulduk, fışkırıyor, fışkırıyor… Müjde, müjde, müjde! Biz doğalgaz bulduk, kaç milyon metreküp, yedi ceddimize, bir elli sene sonrasına kadar yeter… Bunu söylerken gözlerimin içine bakıyor, seninle alay ediyor. Ne oldu, ‘müjde’ diye verdiğiniz her şeye zam geldi. Hakikaten bunlar size normal geliyor mu? Petrol buluyoruz, petrol fiyatı 20 liradan 30 liraya çıkıyor. 30 da yetmiyor 36’ya çıkıyor. Yarın 40’a dayayacaklar… Ne oldu her şeye zam” hayıflanmasında bulunuyor.

