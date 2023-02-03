"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

İfade hürriyeti mutabakatı

Cevher İLHAN
03 Şubat 2023, Cuma
Yirmi yıllık AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik ucûbe sistem”de Türkiye demokrasi endeksinde “hibrit demokrasiler” ve “otoriter ülkeler” sırasına düşerken, temel hak ve hürriyetlerin başında gelen basın ve ifade özgürlüğünde dünyadaki 197 ülke arasında 157. sırada, Uganda, Kenya ve Tanzanya’nın gerisinde, Etiyopya ve Zimbabve grubuna gerilemiş.

OECD’deki 42 ülke içinde basını özgür olmayan tek ülke durumunda.

Bu açıdan “millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutabakatı”ndaki hukukun üstünlüğü ekseninde düşünce, kanaat ve ifade hürriyetinin âcilen uygulanması büyük önem arzediyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİ

Eski Başbakan Davutoğlu’nun tesbitiyle “28 Şubat sürecindeki askeri vesayetin karanlığına benzeyen baskı ortamında eleştirenin hemen cezaevine gönderilmesiyle Türkiye bir ‘düşünce suçluları ülkesi’ olmuş.” Medyayı, sosyal medyayı sindirme, susturma, kapatma kasıtlı son “sansür yasası”yla tam bir “yasaklar ülkesi” haline gelmiş.

15 Temmuz Hadisesi”nin ardından sayıları 170’i geçen gazete, dergi, radyo, 30 tv, 20 gazete kapatılmış; binlerce gazeteci ve basın çalışanı işsiz kalırken, baskı ve sansür nedeniyle binlercesi istifa etmiş.

“Türkiye insan hakları ihlâlleri raporları”na göre bir yılda demokratik toplantılara 400’den fazla müdahale edilmiş, 8 bine yakın vatandaşa dava açılmış.

Bunun içindir ki “ortak mutâbakat”ta “15 Temmuz” bahaneli “20 Temmuz darbesi”yle yüz binlerce vatandaşın sahte şikâyetlerle, istihbarat ihbarlarıyla sorgusuz sualsiz kamudan ihraç edildiği, yargısız infazla tutuklandığı vartada OHAL süresini altı aydan iki aya düşürme, OHAL KHK’lerinden kaynaklanan mağduriyetlere son verme, tutuklamanın istisna olması ilkesini uygulaması taahhütleri önemli.

Bu kapsamda Anayasadaki değişiklikleriyle basın-ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle AİHM içtihadlarına göre yeniden düzenleme sözü de.

 Akreditasyonda keyfiliğe son verilmesi, basın kartlarında meslek kuruluşlarının belirleyici olması, medyada tekelleşme ve kartelleşmesinin önlenmesi de.

BASIN KARTI VE İLÂN KESME KEYFİLİĞİNE KARŞI…

Keza bir “sansür merkezi”ne dönüştürülen, “Cumhurbaşkanı’nın tâlimat ve telkinlerini emir telakki etmesi”yle iktidara yakın kanalların bir ikisine birer “uyarı” ile geçiştirirken, medyanın ancak yüzde beşini bulan ve eleştirel yayın yapan televizyonlara ceza üstüne ceza yağdıran RTÜK’e üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirilmesi, kurulun tarafsızlığının ve özerkliğinin güvence altına alınması; TRT ve Anadolu Ajansı’nın bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılması; 

Yine bu çerçevede “yandaş” olmayan, siyasi iktidarın yanlışlarını eleştiren gazetelere yasa dışı “ilân kesme cezası”nı dayatan, Yeni Asya’ya üç yılı aşkındır hiçbir hukuki mesnedi olmayan “ilân ambargosu” koyan Basın İlan Kurumu’nun görevini bağımsız ve tarafsız yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması;

Ve Anayasanın “düşünce ve kanaati ifade, açıklama ve yayma hürriyeti”nin tahkimiyle basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, medyanın çoğulcu bir yapı kazanması için devletin gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün üstlenmesi fevkalâde ehemmiyetli.

Hulâsa, ifade hürriyeti, “millet ittifakı” “ortak mutabakat”ının esaslı bir unsurunu oluşturuyor… 

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, insanlığa karşı suç işliyor - Caniler adaletten kaçıyor

    500-600 yıllık Kur'an-ı Kerim cüzleri korumaya alındı

    Müslüman karşıtı nefretle ortak mücadele şart

    Fenerbahçe, Adana'dan 1 puanla döndü

    EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

    İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    9 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eylem izni iptal edildi

    Stoltenberg: Çin ders çıkarıyor

    İmran Han'ın müttefiki gözaltına alındı

    Netice gerçekten ortada

    Başörtüsüne destek vererek önyargıları kıralım

    Uygun fiyatla et satışına yoğun ilgi

    Kuraklık salgın gibi ilerliyor - 50 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu

    EYT görüşmeleri protestoyla başladı

    Ocak’ta dış ticaret açığı rekor kırdı

    Doğu kar altında

    Gram altın uçtu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL-KHK mağduriyetleri bitecek”
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin ağır bedeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimlerde “yarış” olur, “savaş” değil
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u selâsede dualar makbuldür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Gerçekten Allah’a tevekkül ediyor muyuz?
    Genel

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Altılı takrir
    Cevher İLHAN

    İfade hürriyeti mutabakatı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.