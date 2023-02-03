İfade hürriyeti mutabakatı

Yirmi yıllık AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik ucûbe sistem”de Türkiye demokrasi endeksinde “hibrit demokrasiler” ve “otoriter ülkeler” sırasına düşerken, temel hak ve hürriyetlerin başında gelen basın ve ifade özgürlüğünde dünyadaki 197 ülke arasında 157. sırada, Uganda, Kenya ve Tanzanya’nın gerisinde, Etiyopya ve Zimbabve grubuna gerilemiş.

OECD’deki 42 ülke içinde basını özgür olmayan tek ülke durumunda.

Bu açıdan “millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutabakatı”ndaki hukukun üstünlüğü ekseninde düşünce, kanaat ve ifade hürriyetinin âcilen uygulanması büyük önem arzediyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİ

Eski Başbakan Davutoğlu’nun tesbitiyle “28 Şubat sürecindeki askeri vesayetin karanlığına benzeyen baskı ortamında eleştirenin hemen cezaevine gönderilmesiyle Türkiye bir ‘düşünce suçluları ülkesi’ olmuş.” Medyayı, sosyal medyayı sindirme, susturma, kapatma kasıtlı son “sansür yasası”yla tam bir “yasaklar ülkesi” haline gelmiş.

15 Temmuz Hadisesi”nin ardından sayıları 170’i geçen gazete, dergi, radyo, 30 tv, 20 gazete kapatılmış; binlerce gazeteci ve basın çalışanı işsiz kalırken, baskı ve sansür nedeniyle binlercesi istifa etmiş.

“Türkiye insan hakları ihlâlleri raporları”na göre bir yılda demokratik toplantılara 400’den fazla müdahale edilmiş, 8 bine yakın vatandaşa dava açılmış.

Bunun içindir ki “ortak mutâbakat”ta “15 Temmuz” bahaneli “20 Temmuz darbesi”yle yüz binlerce vatandaşın sahte şikâyetlerle, istihbarat ihbarlarıyla sorgusuz sualsiz kamudan ihraç edildiği, yargısız infazla tutuklandığı vartada OHAL süresini altı aydan iki aya düşürme, OHAL KHK’lerinden kaynaklanan mağduriyetlere son verme, tutuklamanın istisna olması ilkesini uygulaması taahhütleri önemli.

Bu kapsamda Anayasadaki değişiklikleriyle basın-ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle AİHM içtihadlarına göre yeniden düzenleme sözü de.

Akreditasyonda keyfiliğe son verilmesi, basın kartlarında meslek kuruluşlarının belirleyici olması, medyada tekelleşme ve kartelleşmesinin önlenmesi de.

BASIN KARTI VE İLÂN KESME KEYFİLİĞİNE KARŞI…

Keza bir “sansür merkezi”ne dönüştürülen, “Cumhurbaşkanı’nın tâlimat ve telkinlerini emir telakki etmesi”yle iktidara yakın kanalların bir ikisine birer “uyarı” ile geçiştirirken, medyanın ancak yüzde beşini bulan ve eleştirel yayın yapan televizyonlara ceza üstüne ceza yağdıran RTÜK’e üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirilmesi, kurulun tarafsızlığının ve özerkliğinin güvence altına alınması; TRT ve Anadolu Ajansı’nın bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılması;

Yine bu çerçevede “yandaş” olmayan, siyasi iktidarın yanlışlarını eleştiren gazetelere yasa dışı “ilân kesme cezası”nı dayatan, Yeni Asya’ya üç yılı aşkındır hiçbir hukuki mesnedi olmayan “ilân ambargosu” koyan Basın İlan Kurumu’nun görevini bağımsız ve tarafsız yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması;

Ve Anayasanın “düşünce ve kanaati ifade, açıklama ve yayma hürriyeti”nin tahkimiyle basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, medyanın çoğulcu bir yapı kazanması için devletin gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün üstlenmesi fevkalâde ehemmiyetli.

Hulâsa, ifade hürriyeti, “millet ittifakı” “ortak mutabakat”ının esaslı bir unsurunu oluşturuyor…