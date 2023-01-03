İflasın ilâmı…

TESBİT

Yıl sonunda çeşitli ekonomik değerlendirmeler yapılıyor. “İktidar cephesi” savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile enflasyonun yüzde 12’lerde kalmasına karşı resmi rakamlarla yüzde 84, gerçekte yüzde 183’leri aşan, gıdada yüzde 300’leri, hatta 400’leri bulan rekor enflasyon ve zam furyasındaki vahim pahalılık sürekli karambola getiriyor.

Türkiye’yi gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü, tüketici enflasyonunda dünya altıncısı yapan siyasi iktidar, asgari ücrete yüzde 50 dolayındaki zamla övünüyor.

Tesbitlere göre, Cumhurbaşkanı’nın vatandaşlara “2023’te kişi başına gelir 25 bin dolara yükseltecek” sözü verdiğinde 11 bin 289 dolar olan kişi başına gelir için “Cumhurbaşkanlığı Programı”nda, “10 bin 71 dolar olacak” denilmesi, 2011’deki gelirin bile gerisinde kalması ekonominin vaziyetini ele veriyor.

Bunun yanısıra 2022’ye girerken 46 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığı yıl biterken 107 milyar dolara sıçrayıp son on yılın rekorunu kırarak Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkmış. Bu arada TL, dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri olmuş.

Ülkenin döviz bilançosunu gösteren cari dengedeki açık, 7 milyar dolardan 43 milyar dolara sıçramış. Bir yılda altıya katlanmış. Yine 2022’ye girerken, Hazine’nin ödeyeceği toplam iç borç faizi 795 milyar liradan 2 trilyon 570 milyar liraya çıkmış; yani yüzde 223 artmış.

Keza 2022’nin başında 200 lira gelen elektrik faturası, sene sonunda 402 liraya, 1000 lira gelen doğalgaz faturası 2 bin 611 liraya sıçramış. Mesela traktörünün deposunu 1.327 liraya dolduran çiftçi, şimdi aynı depo için 2 bin 556 lira ödüyor. 680 liraya dolan araba deposu, 1035 lirayla doluyor.

İktidardakilerin on bir yıldır “2023 hedefleri” diye dillerine pelesenk ettikleri, millete söz verdikleri “2023’te Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla büyüklüğü bakımından, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokacağız” taahhüdüne karşılık, Türkiye 1990’dan beri içinde olduğu ilk 20 ekonomi arasından 21., 22. ekonomiye düşürülmüş. “İşsizlik yüzde 5’e düşürülecek“ demişler, şimdi “yüzde 10’un altına düşmez” diyorlar.

Özetle hiçbir sözlerini tutmamışlar, vaad ettiklerinin yarısına bile ulaşamamışlar. Bundandır ki bütün rakamları sıralayan ana muhalefet partisi sözcüsü Faik Öztrak, “bu tablo”yu, “beceriksizliğin, kifayetsizliğin ve siyasi iflasın ilânı” olarak özetliyor. “Ucube tek kişilik hükümet sistemi; 2022’de ekonomiyi yamayla, göz boyamayla götürmeye kalktı. Ama patlak şambrel yama, metal yorgunu gövde boya tutmaz oldu…” yorumunu yapıyor…



KISACASI

“Milletin sırtına yük ve küfe…”

“Asgari ücret ‘en az ücret’ değil. Neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. Bu önemli bir konu. Sayın Erdoğan’ın bu milleti, 85 milyonu sırtında taşıdığı bir yüke, küfede taşıdığı bir yüke benzetmesi gerçekten kabul edilmez. Eğer bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin. 85 milyon sizin sırtınızdaki küfedeki yük değildir, siz kendiniz artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz. Lütfen bir an önce bırakın gidin…

Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanı