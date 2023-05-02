İftiralı seçim manipülasyonları

Seçime doğru “seccadeye basma”yla başlayan dini sembolleri istismarın fos çıkması üzerine “iktidar cephesi” yeni yeni isnatlarla, yaydırılan yalanlarla siyasi manipülasyonlara tevessül ediyor.

Seçim kampanyasında hiçbir dönemde düşülmeyen sahtekârlıklar deneniyor, milleti kutuplaştırıp düşmanlaştırarak bölüp parçalayan tahriklere tam gaz devam ediliyor.

Öncelikle “millet ittifakı” için sahte broşürler bastırarak “Apo’yu serbest bırakacaklar!”, “Diyanet’i kapatacaklar”, “bütün bürokratları atacaklar” benzeri bühtanlarda bulunuluyor.

Salgında ve depremde “millet ittifakı” - muhalefet belediyelerinin daha da arttırıp yaygınlaştırdıkları sosyal yardımlar” için “kesecekler” iftirası atılıyor. “Âile destek sigortası” açık vaadine rağmen yalanlarla algılar oluşturulmak isteniyor.

BÜTÜN VAADLERİ FOS ÇIKINCA…

AKP’den sekiz sene önce kurulan Harran Üniversitesini “biz açtık” saptırmasındaki gibi 30 sene önce inşa edilen eserleri “biz yaptık” söylemleri millet nezdinde sırıtırken, büyük paralarla Almanya’ya sipariş edilen “maket uçak” için “yerli millî uçağımız göklerde!” benzeri safsatalar sürüyor.

Kanal İstanbul türü uçuk projelerin toplumda mâkes bulmamasına karşı, “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”daki “uzayın fethi”, “uzay limanı” ve “2023’te Ay’a sert, 2028’de yumuşak iniş” tumturaklı nutukların oyalama olduğu ortaya çıkarken; motoru, bataryası, entegrasyonu, mekanik aksamı, tasarımı yurtdışından ithal edilip “yerli-milli otomobil” denilen “toplama TOGG” üzerinden gerçekler çarpıtılarak sanal bir gündem oluşturuluyor.

Bu arada ardı ardına dayatılan zam furyasıyla doğalgaz bir yılda sanayide yüzde 600, meskende yüzde 150’den fazla zamlanırken, sahte “doğalgaz müjdeleri”nin ardı arkası kesilmiyor.

SAKİL SİYASİ ÇARPITMALARLA

Bütün bunlara ek olarak, Meclis kürsüsünde İstiklâl Marşı’nı önündeki kağıttan yanlış okuyan AKP Genel Başkanvekili Yıldırım, “Bu seçim işgalcilerle İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçim” demekle topyekûn muhalefeti “işgalci” olarak tahkir ediyor.

En çarpıcısı da İçişleri Bakanı’nın “14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe girişimi” olarak ileri sürmesi.

Özetle bütün bu manipülasyonların “kurtaramadığı”nı gören iktidardakiler, kaybetme çâresizliğinde bir yandan korku iklimiyle vatandaşları sindirmeye yeltenirken, diğer yandan yine uydurmalarla muhalefete saldırıyorlar.

Kısacası,“güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki “millet ittifakı”nın millete taahhüd ettiği sözlere bakmadan sırf birkaç oy uğruna yığınca yalan üstüne yalan üretiliyor; ancak nâfile.

Zira yalana dayalı ütopik iftiralarla muallel manipülasyonlar artık millet nezdinde kâr etmiyor.