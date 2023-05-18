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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İkinci tur seçim stratejisi

Cevher İLHAN
18 Mayıs 2023, Perşembe
“İktidar cephesi”nin devlet imkân ve araçlarını tepe tepe kullandığı seçimde kara propaganda ile devlet kurumlarınca dayatılan dezenformasyonlara dair değerlendirmeler devam ederken, “millet ittifakı”nda ve muhalefet cânibinde ikinci tur stratejileri çalışmaları sürüyor.

Seçim sürecinde tetiklenen provokasyon ve korkutmalarla kotarılan ilk turun ardından iktidar mahfilleri ve “yandaş medya”ya seçmeni korkutup sindirme senaryolarının ikinci tur için daha sakil bir biçimde sergilendiği, tehditlerin savrulduğu, çarpıtmaların yapıldığı görülüyor.

Erdoğan’ın bile “kazandık” diyemediği vetirede “zafer çığlıkları”yla sürekli “kazandık!” diye seçmenin moralini bozma, yılgınlık meydana getirme algı oyunları daha yoğun bir biçimde sahneleniyor. Tam bir “psikolojik harp” taktiği güdülüyor.

Oysa konunun uzmanları iki aday arasındaki YSK’nın bildirdiği dört puanın kapatılmayacak bir fark olmadığını, iki adaya kalan seçimde sandık hilelerinin önüne geçileceğini belirtiyorlar.

PROPAGANDALAR BOŞA ÇIKARILMALI

Keza “cumhur ittifakı”nın 21 sandalye fazlasıyla zayıf Meclis çoğunluğunun da etkili olmayacağına, on genel başkan ile on beş partinin yer alacağı Parlamentoda önümüzdeki dönemde kritik tablonun değişebileceğine dikkat çekiliyor.

Yine iktidarın çoğunlukta olduğu belediye meclislerinin kıyasıya engellemesine karşı “millet ittifakı” belediyelerinin başarılı hizmetleri, “istikrar” saptırmasının havada kalacağını gösteriyor.

Ayrıca deprem bölgesinde yapılan yanıltma ve asparagaslar karşı doğru bilgilendirmelerle seçmenin tercihini değiştirebileceği tesbitleri büyük önem taşıyor.

Çöküşteki ekonomide Erdoğan’ın seçilmesi halinde yıkımın süreceği, enerjiden akaryakıta ve gıdaya yüzde 400’lere varan ve Türkiye’yi dünyada enflasyonun yüksek olduğu Afrika ülkeleri arasına çıkaracağı, pahalılığın kat kat artacağı, zamların, dövizin ve faizin katlanacağı vakıasının halka izah edilmesi de.

Ve seçim hilelerine, sandık sahteciliklerine geçit verilmemesiyle sonuçların sağlıklı olarak elde edilmesi, algı operasyonlarının önüne geçilmesi için ciddi tedbirlerin alınması icâb ediyor.

SEÇMENE GÜVEN VERİLMELİ

Vakit geçirilmeden yapılan eksiklerle hatalar tek tek ortaya konularak veri toplama, işleme ve kamuoyuna açıklama sisteminin başarılacağına vatandaşlar inandırılmalı; bütün engellemelere rağmen ikinci turda seçimin kazanılacağı kararlılığıyla seçmene güven verilmeli.

Aday listelerine tepkiyle ya da başka sebeplerle küsmüş, kızmış, çekilmiş seçmenin gönlü ve rızâsı alınarak daha güçlü bir irâde ile sandığa gitmesi sağlanmalı.

Bütün manipülasyon, asparagas, kumpas, yalan, isnad ve iftiraları boşa çıkaracak, psikolojik üstünlüğü “millet ittifakı” ve demokratik muhalefet lehine çevirecek etkili ve kapsamlı yeni seçim stratejisinin hayata geçirilmesi gerekiyor… 

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