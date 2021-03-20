“İktidar cephesi”nin 2023 tekrarı

TESBİT

16 Nisan 2017’deki “tek kişilik yönetim” referandumunda yapılan değişiklikle Anayasanın “Cumhurbaşkanı adaylık ve seçimi”ne dair 101. maddesinde “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” deniliyor.

Bu açıdan anayasa hukukçuları, Ağustos 2014 ve Haziran 2018’de iki defa Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın Anayasanın açık ve herhangi bir ayrık düzenleme ihtiva etmeyen âmir hükmü gereği olarak Haziran 2023’te zamanında yapılacak seçimlerinde aday olamayacağına dikkat çekiyorlar.

Sözkonusu anayasal hükme herhangi bir istisna getirilmediğine göre, ancak “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabileceği” esasıyla hâlen görevdeki Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 milletvekilinin oyuyla ancak erken seçim kararı alması halinde üçüncü kez aday olabileceğini belirtiyorlar.

Bu tesbitle, ortada Meclis’in zamanından önce seçimleri yenileme kararı yokken, dahası Erdoğan’ın kendisi bile aday olup olmayacağını açıklamazken Bahçeli’nin partisinin son kongresinde tekrarladığı gibi her defasında “2023 adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır!” tekrarının hiçbir geçerliliğinin olmadığını kaydediyorlar.

Bu durumda, Cumhurbaşkanı’nın her fırsatta “seçimlerin 2023’te yapılacağı” ifadesinin, Bahçeli’nin ikide bir “Parlamenter sisteme dönüş çabaları artık beyhude, erken seçim yok!” çıkışının nedeni soruluyor. Ve aday olamayacağını bile bile sürekli 2023’ü tarih vermesi acaba bir baskın erken seçimi karartmak için mi?” sorusu soruluyor.

VAZİYET

“Köprü geçiş ücretleri ucuz”muş!

Günübirlik değişen gündemin hayhuyunda Ulaştırma Bakanı’nın “köprü ve yol ücretleri çok uygun olduğu” iddiası karambola geldi.

Araç geçiş garantili yol, tünel ve köprülerin dolar üzerinden belirlenen, garanti edilen araç sayısına ulaşılamadığı için her yıl milyarlarca dolar özel şirketlere ödenen fahiş geçiş fiyatları vatandaşları çileden çıkarırken, Bakan’ın “geçiş ücretleri pahalı değil, aksine çok ucuz” ifadesi pes dedirtti.

Zira en son yeni yılda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25 zamlanmasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek geçiş 27.50 lira, Avrasya Tüneli tek geçiş 46 lira, Ankara-Niğde otoyolu tek geçiş 144.50 lira, Osman Gazi Köprüsü tek geçiş 147.50 lira, Ankara-İzmir otoyolu tek geçiş 367 lira olmuş.

Yine Osmangazi Köprüsü’nden geçişte otomobilden 147,50 lira, kamyonlardan 371 lira alınıyor. İstanbul-İzmir’e gidiş dönüş 734 liraya varmış. Bir tek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde garanti araç geçiş farkı nedeniyle 4 yılda ödenen para 6 milyar 700 milyon lirayı bulmuş. (Gazete Duvar, 11.2.21)

Bakana göre bu projeler, kârlılık açısından daha verimli olduğu için özel sektöre yaptırılmış; ancak sadece iki köprüde araç geçiş garantisi tutturulamadığı için ödenen paranın şimdiden 13 milyarı aşmış.

Ve bu ilginç vaziyet, siyasî iktidarın otuz-kırk yıl boyunca araç geçiş sayısı devlet taahhüt edilen beş şirkete milyarlarca dolar kazandıran garantili ihaleleri daha muallel hale getiriyor.



GARABET

“Tepeden tâlimatla…”

Garabete bakınız ki “tek kişilik yönetim”de “izin” alınmadan kimse konuşamıyor, inisiyatif kullan(a)mıyor. “İzinli ve tâlimatlı” konuşanlar da öncelikle Cumhurbaşkanı’na atıfta bulunuyorlar.

Bakanlar ve bürokratlar, her defasında kendilerini “Cumhurbaşkanımızın tâlimatıyla”, “Cumhurbaşkanımızın direktifiyle”, “Cumhurbaşkanımızın emriyle”, “Cumhurbaşkanımızın ifâdesiyle”, “Cumhurbaşkanımızın yüksek himâyeleriyle” ve “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle” diye söze başlamak zorunda hissediyorlar, ismini anmadan konuşamıyorlar.

Dahası “Beştepe’nin izni” olmadan bakanlar, bürokratlar istifa bile edemiyor. İstifa edenler “istifa ediyorum” diyemiyor; Saray’dan “görevden affı kabul edildi” açıklamalarıyla “istifaları” duyuruluyor. “istifa yok ancak af var” havası pompalanıyor.

Anlaşılan, “tek adam rejimi”nde demokrasiden, temel hak ve hürriyetlerden ve hür düşünceden sarfınazar edilerek “iktidara ilişik medya” üzerinden toplum “tâlimatlar”a “itaate” alıştırılıyor.

O denli ki hiçbir demokraside rastlanmayan garabetle “yandaş medya”da “Başkan Erdoğan tâlimat verdi, fiyatlar düşecek!” manşetleri atılıyor. “Ekonomi kurmaylarına kesin talimat verdi, yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatları düşürülecek!” garabeti sergileniyor.

Özetle, yürütmenin yanı sıra yasama ve yargı da “tepeden tâlimatlar”la yürütülüyor.

İKRAR

“Yolsuzluk ve hırsızlık düzenini görmezlikten geliyorlar”

“İktidar, yolsuzluklarını ve hatalarını din ile kapatmaya çalışıyor. Genç nesilde dinden uzaklaşma, deizm akımının olması boşuna değil. Çünkü bütün yanlışlar aynı zamanda dine fatura ediliyor. Bence dinin araçsallaştırılmasının önüne geçmek gerekiyor. Bizim câmia, ahlâkî üstünlüğünü kaybetti. Herkes bir şekilde, bu iktidar yoluyla yağmaya bulaştı. Ufacık şeyin karşılığında, bütün bu yolsuzluk ve hırsızlık düzenini görmezlikten geliyorlar…”

Kani Torun (GP Genel Sekreteri, Karar, 14.2.21)

