“İktidar cephesi” zorda…

“Tek kişilik ucûbe sistem”e karşı “güçlü parlamenter sistem”i esas alan “altılı işbirliği”nin, tamamlanma aşamasına gelen “geçiş süreci yol haritası” ile “seçim bildirgesi” ve “hükûmet programı” niteliğindeki “temel alanlarda ortak politikalar metni”ni 30 Ocak’ta ortak tanıtımla milletin takdirine sunmaya hazırlanması siyaseti hareketlendirdi.

Ve altı liderin imzaladığı “ortak açıklama”da “çetin siyasi şartlar altında bir yıllık yoğun bir çaba ile ortaya konulan vizyonun hayata geçirilmesinin iki gerekli şarta bağlı olduğu”na dikkat çekilerek “Cumhurbaşkanı ortak adayı”nı belirleyip seçme ve Meclis’te Anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi” hedefini ortaya koymaları iktidardakileri endişeledirdi.

Zira daha şimdiden bütün anketlerde ve kamuoyu araştırmalarında “millet ittifakı” / “altılı işbirliği”nin cumhurbaşkanı adayları “cumhur ittifakı” adayını en az 6-10 puan geride bırakıyor. Meclis’te de 300 milletvekilini rahatlıkla geçip Meclis çoğunluğunu alıyor.

“Altılı işbirliği”nin “ortak bir komisyonun genel başkanların kararlarına baz teşkil etmek üzere TBMM’de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanacak alternatiflere çalışmasının başlatıldığını duyurması da “iktidar cephesi”ni telâşa sevketti.

KOMPLO VE TEZGÂHLAR KURTARAMIYOR

Buna göre “genel başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişareler sürerken, Meclis’te nitelikli çoğunluğun sağlanması için, altı partinin adaylarının hangi illerde hangi partilerin listelerinde yer alacağı ve hangi illerde amblemi ve listeleriyle seçime girecekleri deklâre edilip “ortak vekil listeleri”ne dair kamuoyu araştırmaları - yoklamaları ve simülasyonlar yapılacak. Ortak çalışmalarla listelere nihai karar verilecek.

Kısacası, “altılı işbirliği” adım adım ilerliyor. “Ortak açıklama”da “temel ilkeler ve hedefler’le iş birliğimizin dayandığı zemini, “güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı”yla işbirliğimizin siyasi iskeletini, ‘seçim güvenliği metni’yle siyasi sigortasını, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerisi’ ile hukuki sütunlarını ve ‘kurumsal reformlar’la kurumsal altyapısını açıkladıktan sonra şimdi de ‘yol haritamız’ ile süreç yönetim mekânizmalarını, ‘ortak politikalar metni ile her alandaki ortak adımlarımızı tanımlamış olacağız” ifadesinin anlamı bu.

Görünen o ki tepeden tâlimatlarla bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılan ve “siyasetin güdümü”ne sokulmakla kalınmayıp son demde “tabii hâkimlik” ilkesi yok edilerek çoğu iktidar partisi teşkilâtlarından atanmış hâkimlerin seçim kurulları başına getirilmesi tezgâhı da koltuğu kurtaramıyor.

En son Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağına dair Anayasanın açık hükmüne rağmen seçimleri birkaç hafta öne almakla “meşruiyet” sorununu aşma ve yine dinî değerleri istismar hesâbıyla seçim kampanyasını Ramazan ayına denk getirme atraksiyonları da tutmadı.

Özellikle yargının siyasallaşmasına karşı Saraçhane’de sergiledikleri dayanışma örneğiyle altı partinin bütün çalışmalarını “ortaklaştırıp” “seçim ittifakı”na gitmeleri, birlikte seçim kampanyası çalışmalarını ilerletmeleri; demokratik dirençle sandıklara sahip çıkarak seçim güvenliğini sağlama taahhüdü siyasi iktidarı panikletmiş.

VAKİT DARALDIKÇA PANİKLİYOR

Bundandır ki “siyasi mühendislik” oldubittilerinin, bütün komplo ve tuzaklarının boşa çıkması üzerine tehevvürle yine toplumu kutuplaştıran zehirli nefret diline sarılıyor.

İlk turda kesinlikle kaybedeceklerini gördükleri cumhurbaşkanı seçiminde devlet imkân ve araçlarını sonuna kadar kullanmak hesâbıyla ikinci tura kalması uğruna canhıraş didiniyor. Her türlü yasa dışılığa başvuruyor. Hiçbir kuralı tanımıyor, muhalefete her türlü yasa dışılığı dayatıyor, her nevi meşruiyetsizliğe, siyasi ahlâkı ihlâline, haksızlık ve hukuksuzluklara tevessül ediyor.

Neticede “seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça, vade yaklaştıkça”, “iktidar cephesi”, “iktidar koltuğu” uğruna, bir dizi çarpıtma ve yanıltamaya girişiyor. Seçimleri manipüle etmek uğruna yine “zillet ittifakı” nakaratıyla “hain, proje elemanları, oyun uşakları, yıkım kuryeleri, hıyanet yetiştirmeleri, bayraksız, milliyetsiz, cibilliyetsiz” ağır tahkirleri bundan.

Ama artık nâfile; Erdoğan’a “Acınacak haldesin, gideceksin, , “Önümüzdeki beş ayda senin seçileceğin bir tarih yok” diyen İyi Parti Lideri Akşener’in ifadesiyle, “yolun sonu görünüyor…”